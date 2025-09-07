अनुज चौधरी मंदिर में गदा थामने पर बरी; अब MP अधिकारियों के इस्लामी झंडा उठाने पर हंगामा क्यों?

Chhatarpur Eid-e-Milad Un-Nabi Video: छतरपुर में ईद-ए-मिलादुन्नबी पर पुलिस अधिकारियों ने मुस्लिम समाज का झंडा थामकर जुलूस में हिस्सा लिया. इस दृश्य ने सांप्रदायिक सौहार्द और गंगा-जमुनी तहजीब का बेहतरीन संदेश दिया. लोग उनकी तारीफ कर रहे हैं, जबकि कुछ दक्षिणपंथी संगठन कार्रवाई की मांग कर रहे हैं.
Chhatarpur News Today: मध्य प्रदेश में मुसलमानों के खिलाफ बढ़ती नफरत के बीच एक ऐसी तस्वीर सामने आई है, जिसकी लोग जमकर तारीफ कर रहे हैं. यह तस्वीर लोगों के बीच नफरत की खाई पैदा करने वालों के मुंह पर तमाचा है. इसकी वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है. ईद-ए-मिलदुन्नबी की इस तस्वीर को देखकर यूर्जस कर रहे हैं कि मोहब्बत, भाईचारा और गंगजमुनी तहजीब अब भी जिंदा है.
बारावफात पर छतरपुर में मुसलमानों के इस जुलूस की वीडियो ने हर किसी का दिल जीत लिया है. ईद-ए-मिलादुन्नबी के पाक मौके की खुशी को इस तस्वीर ने दोबाला कर दिया. जब जुलूस निकला तो भीड़ के बीच अचानक लोग हैरान रह गए, जब पुलिस अधिकारी खुद हाथों में झंडा थामे जुलूस का हिस्सा बने. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में एसडीओपी लवकुशनगर नवीन दुबे और ट्रैफिक थाना प्रभारी बृहस्पति साकेत घोड़े पर सवार होकर मुस्लिम समुदाय का धार्मिक झंडा लिए दिखाई दे रहे हैं.
जुलूस में मौजूद लोगों ने जब अधिकारियों को अपने साथ देखा, तो भावविभोर हो गए और दुआएं देते हुए इस्लामी नारों के साथ इसका स्वागत किया. इस दौरान दोनों अधिकारी भी काफी खुश दिखाई पड़े और उन्होंने झंडा लहराकर सांप्रदायिक सौहार्द और भाईचारे का शानदार पैगाम दिया. यह दृश्य देखते ही देखते सोशल मीडिया पर छा गया और लोग इसे गंगा-जमुनी तहजीब की जीती-जागती मिसाल बताने लगे.
दक्षिणपंथी संगठनों ने की कार्रवाई की मांग
छतरपुर के लोग कह रहे हैं कि पुलिस सिर्फ कानून-व्यवस्था का प्रतीक नहीं बल्कि समाज को जोड़ने वाली ताकत भी है. अधिकारियों का यह कदम न सिर्फ मुस्लिम समाज बल्कि पूरे शहर के लिए फख्र की बात है. इसने साबित कर दिया कि मिलजुलकर ही समाज की असली ताकत सामने आती है. वहीं, इस तस्वीर को देखकर दक्षिणपंथी संगठन भड़क गए और इन दोनों पर कार्रवाई की मांग करने लगे.
ईद-ए-मिलादुन्नबी पर अधिकारियों के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर इस्लामी झंडा उठाने की एक यूजर्स ने आलोचना करे हुए लिखा, "प्रशासनिक अधिकारी या पुलिस को किसी धर्म का झंडा सार्वजनिक धार्मिक आयोजनो में नही उठाना चाहिए." जिसके जवाब में एक यूजर्स ने लिखा, "फख्र है नवीन दूबे और बृहस्पति साकेत जैसे लोगों पर. हालांकि, मैं धार्मिक नहीं हूं लेकिन ऐसे दृश्य उम्मीद जगाते हैं कि इंसानियत अभी भी जिंदा है."
एसडीओपी लवकुशनगर नवीन दुबे और ट्रैफिक थाना प्रभारी बृहस्पति साकेत के इस्लामी झंडा उठाने को लोगों ने जायज ठहराया है. उनका कहना है कि जब संभल के तत्कालीन सीओ अनुज चौधरी ने खग्गू सराय इलाके में निकली कार्तिकेय महादेव मंदिर की रथयात्रा में हनुमान जी की गदा लेकर चलते हुए दिखाई पड़े थे. जिसकी पुलिस विभाग में शिकायत भी की गई थी. हालांकि, बाद में विभाग ने खुद उन्हें क्लीन चिट दे दी थी. अब बड़ा सवाल ये होगा कि क्या मध्य प्रदेश के पुलिस अधिकारी नापेंगे या फिर अनुज चौधरी की तरह बख्श दिए जाएंगे.
