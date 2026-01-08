"मुसलमानों और आदिवासियों का नरसंहार करने की तैयारी", प्रकाश राज का बयान हो रहा वायरल

Actor Prakash Raj Controversial Statement: एक्टर प्रकाश राज ने BJP और RSS पर निशाना साधते हुए कहा कि वे मुसलमानों, आदिवासियों और अल्पसंख्यक समुदाय का नरसंहार करना चाहते हैं. प्रकाश राज द्वारा यह बयान लगभग एक महीने पहले दिया गया था.
Trending Photos
Actor Prakash Raj Controversial Statement: एक्टर प्रकाश राज का एक बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहाहै, जिसमें वह यह कहते हुए दिख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी (BJP) और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) मुस्लिम समाज का नरसंहार करने की तैयारी कर रहे हैं. उन्होंने यह बयान हैदराबाद में एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स (APCR) के ‘लॉन्गिंग फॉर जस्टिस’ प्रोग्राम में दिया था.
उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) पर आरोप लगाते हुए कहा कि वे मुसलमानों, आदिवासियों और अल्पसंख्यकों के नरसंहार की तैयारी कर रहे हैं. हालांकि प्रकाश राज का यह भाषण एक महीने पुराना बताया जा रहा है, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.
एक्टर प्रकाश राज राजनीतिक मुद्दों और अल्पसंख्यकों पर होने वाले अत्याचार पर खुल कर बात करते हैं. वायरल वीडियो में वह यह कहते हुए दिख रहे हैं कि "इस देश में जो कुछ हो रहा है, वह नरसंहार की तैयारी है. उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि वे (BJP और RSS) मुसलमानों, आदिवासियों और अल्पसंख्यकों को मिटाना चाहते हैं.
उन्होंने RSS और BJP की तुलना यूरोप की फासीवादी आंदोलन से करते हुए कहा कि यूरोप में हिटलर और मुसोलिनी राजनीतिक पार्टियों पर निर्भर थे. उन्होंने आगे कहा कि RSS के पास सबसे ज्यादा ताकत है, लेकिन वह राजनीतिक पार्टी नहीं है. उन्होंने RSS को पानी के अंदर छिपा राक्षस बताया.
उन्होंने BJP सरकार पर संविधान बदलकर मनुस्मृति लागू करने की कोशिश करने का आरोप लगाया. साथ ही यह भी कहा कि BJP अल्पसंख्यक समाज को दूसरे दर्जे का नागरिक बनाना चाहती है. उन्होंने यह चेतावनी देते हुए कहा कि वे (BJP और RSS) मुस्लिम समाज को निशाना बना रहे हैं तो कल आपको भी निशाना बनाएंगे.