‘न्याय का मज़ाक’, उमर खालिद को जमानत न मिलने पर भड़के प्रकाश राज, मायूस हुई मां

Prakash Jha on Umar Khalid Bail: दिल्ली दंगों के आरोपी उमर खालिद और शरजील इमाम समेत 8 लोगों को दिल्ली हाईकोर्ट से जमानत नहीं मिली. कोर्ट ने सभी आरोपियों की याचिका खारिज कर दी. कोर्ट के इस फैसले पर एक्टर प्रकाश राज और उमर खालिद की मां ने प्रतिक्रिया दी.
Prakash Jha on Umar Khalid Bail: दिल्ली हाईकोर्ट ने आज यानी 2 सितंबर को उमर खालिद, शरजील इमाम और 8 दूसरे आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी है. जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस शालिंदर कौर की बेंच ने यह फैसला दिया है. कोर्ट के इस फैसले पर अभिनेता प्रकाश राज और उमर खालिद की मां ने भी प्रतिक्रिया दी है.
एक्टर प्रकाश राज सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, "दयनीय... अन्यायपूर्ण... समझौतापूर्ण... न्याय का मज़ाक. इतिहास इसे कभी माफ़ नहीं करेगा. हमें इस अन्याय के ख़िलाफ़ अपनी लड़ाई जारी रखनी होगी और उमर ख़ालिद और सभी राजनीतिक बंदियों के साथ खड़े रहना है."
उमर खालिद की मां ने क्या कहा?
दिल्ली दंगों के आरोप में पिछले 5 साल से जेल में बंद उमर खालिद की मां बेहद परेशान हैं, लेकिन उन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी है. उनका कहना है कि उन्हें अब भी भरोसा है कि उनका बेटा बेगुनाह है और एक दिन जरूर बरी होगा. आज दिल्ली हाई कोर्ट ने सभी आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी है. इसके बाद उमर खालिद की मां ने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और वहां से न्याय की उम्मीद करेंगे.
पिछले 4 साल से जेल में बंद हैं सभी आरोपी
गौरतलब है कि साल 2020 में दिल्ली में दंगा हुआ था. इस दंगे से पहले संसद में सीएए और एनआरसी बिल पास हुआ था और मुस्लिम समुदाय के लोग इस बिल का विरोध कर रहे थे. इन विरोध प्रदर्शनों में उमर खालिद और शरजील इमाम समेत कई छात्र नेताओं ने हिस्सा लिया था. इन विरोध प्रदर्शनों में इन लोगों ने सरकार के खिलाफ तीखी बयानबाजी की थी. विरोध प्रदर्शन के दौरान ही दिल्ली में दंगे भड़क उठे थे. इस मामले में इन सभी लोगों को आरोपी बनाया गया था. ये सभी आरोपी पिछले चार साल से जेल में हैं.