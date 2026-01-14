Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3074379
Zee SalaamIndian MuslimBhopal: रहमत मस्जिद को प्रशासन ने बताया अवैध, हिंदू संगठन की शिकायत पर हुई बड़ी कार्रवाई

Bhopal: रहमत मस्जिद को प्रशासन ने बताया अवैध, हिंदू संगठन की शिकायत पर हुई बड़ी कार्रवाई

Madhya Pradesh News: मध्य प्रदेश के भोपाल में एक मस्जिद को प्रशासन ने अवैध बताया है. तहसिलदार ने एक वर्ष पूर्व ही आदेश दिया था कि यह मस्जिद सरकारी जमीन पर कब्जा करके बनाया गया है, इसलिए इस मस्जिद को हटाया जाए. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Jan 14, 2026, 05:53 PM IST

Trending Photos

AI निर्मित फोटो
AI निर्मित फोटो

Madhya Pradesh News: मध्य प्रदेश के भोपाल के कोकता आनंदनगर में स्थित रहमत मस्जिद को प्रशासन ने अवैध घोषित कर दिया. मस्जिद कमेटी की ओर से प्रशासन को मस्जिद के कागजात दिखाए गए, लेकिन प्रशासन ने उन कागजों को फर्जी बताते हुए रहमत अली मस्जिद को अवैध करार दिया है. 

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मस्जिद पक्ष ने पंचायत सरपंच के 1976 के कागज दिए पर प्रशासन ने जांच के बाद सभी कागजों और सबूतों को फर्जी करार दिया. बता दें कि विश्व हिंदू परिषद की शिकायत के बाद तहसीलदार ने रहमत मस्जिद की जांच की थी. पिछले साल सितंबर में तहसीलदार ने साफ कहा था कि 7 दिन के अंदर अवैध निर्माण (रहमत मस्जिद) को हटा लें अन्यथा प्रशासन रहमत मस्जिद पर कार्रवाई करेगी और कार्रवाई का खर्चा मस्जिद कमेटी से वसूला जाएगा. इसके बावजूद आज तक उस मस्जिद को नहीं हटाया गया है. 

विश्व हिंदू परिषद के प्रांत सह मंत्री जितेंद्र सिंह चौहान ने कहा कि सरकारी जमीन पर कब्जा करने का काम चल रहा है, एक माफिया सरकारी जमीन पर कब्जा कर रहा है. हैरत की बात यह है कि प्रशासन ने अब तक अवैध मस्जिद को नहीं हटा पाया है. विश्व हिंदू परिषद ने मस्जिद को लेकर जो आरोप लगाए थे, उन पर प्रशासन ने मुहर लगा दी है, जितेंद्र सिंह चौहान ने कहा कि हमारी जीत हुई है पर अब तक अवैध ढांचा नहीं हटाया गया है. उन्होंने मांग की कि प्रशासत ने तुरंत अवैध ढांचे को हटाए.

Add Zee News as a Preferred Source
About the Author
author img
Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

TAGS

madhya pradesh newsBhopal Rahmat Mosque Caseminority newsToday News

Trending news

Bihar News
बिहार में मुस्लिम फेरीवाले से मारपीट; मधुबनी में मॉब लिंचिंग,सहरसा में मारी गोली!
Bihar Crime News
बिहार में बेखौफ बदमाश, फेरीवाले मोहम्मद मुजाहिद को अपराधियों ने मारी गोली
Gaza Ceasefire Collapse
गाजा में सीजफायर टूटा, हमास और इजरायली सेना के बीच भीषण झड़प; कई की मौत
iran news
ईरान में 26 साल के प्रदर्शनकारी को फांसी, परिवार को अंतिम विदाई के लिए सिर्फ 10 मिनट
haridwar news
लाइक और व्यूज के लिए सऊदी अरब के फर्जी शेख बनकर मेले में घूम रहे थे दो हिंदू लड़के
iran news
ईरान में 26 साल के इरफान सुल्तानी को चौराहे पर दी जाएगी फांसी, जानें पूरा मामला
Kalkaji Jama Masjid News
तुर्कमान गेट के बाद कालकाजी जामा मस्जिद पर हिंदू संगठन की टेढ़ी नजर, HC में सुनवाई
Amroha News
UP News: जज के पेशकार की हत्या करने वाले मुख्य आरोपी कलीम का हाफ-एनकाउंटर
Zia ur Rahman Barq on Anuj Chaudhary FIR
'कानून से ऊपर कोई नहीं', संभल हिंसा पर सांसद जिया उर रहमान वर्क की दो-टूक
Jammu and Kashmir news
कर्मचारियों की बर्खास्तगी और मस्जिद प्रोफाइलिंग पर भड़कीं महबूबा-इल्तिजा