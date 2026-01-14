Bhopal: रहमत मस्जिद को प्रशासन ने बताया अवैध, हिंदू संगठन की शिकायत पर हुई बड़ी कार्रवाई

Madhya Pradesh News: मध्य प्रदेश के भोपाल के कोकता आनंदनगर में स्थित रहमत मस्जिद को प्रशासन ने अवैध घोषित कर दिया. मस्जिद कमेटी की ओर से प्रशासन को मस्जिद के कागजात दिखाए गए, लेकिन प्रशासन ने उन कागजों को फर्जी बताते हुए रहमत अली मस्जिद को अवैध करार दिया है.

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मस्जिद पक्ष ने पंचायत सरपंच के 1976 के कागज दिए पर प्रशासन ने जांच के बाद सभी कागजों और सबूतों को फर्जी करार दिया. बता दें कि विश्व हिंदू परिषद की शिकायत के बाद तहसीलदार ने रहमत मस्जिद की जांच की थी. पिछले साल सितंबर में तहसीलदार ने साफ कहा था कि 7 दिन के अंदर अवैध निर्माण (रहमत मस्जिद) को हटा लें अन्यथा प्रशासन रहमत मस्जिद पर कार्रवाई करेगी और कार्रवाई का खर्चा मस्जिद कमेटी से वसूला जाएगा. इसके बावजूद आज तक उस मस्जिद को नहीं हटाया गया है.

विश्व हिंदू परिषद के प्रांत सह मंत्री जितेंद्र सिंह चौहान ने कहा कि सरकारी जमीन पर कब्जा करने का काम चल रहा है, एक माफिया सरकारी जमीन पर कब्जा कर रहा है. हैरत की बात यह है कि प्रशासन ने अब तक अवैध मस्जिद को नहीं हटा पाया है. विश्व हिंदू परिषद ने मस्जिद को लेकर जो आरोप लगाए थे, उन पर प्रशासन ने मुहर लगा दी है, जितेंद्र सिंह चौहान ने कहा कि हमारी जीत हुई है पर अब तक अवैध ढांचा नहीं हटाया गया है. उन्होंने मांग की कि प्रशासत ने तुरंत अवैध ढांचे को हटाए.