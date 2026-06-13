राज्य चुनें
Mosque sealed in Arunachal Pradesh: हिंदुत्ववादी समूहों की तरह 'अरुणाचल प्रदेश इंडिजिनस यूथ ऑर्गनाइज़ेशन' (APIYO) राज्य में मौजूद मस्जिदों और मदरसों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहा है. APIYO ने बंद का आह्वान किया था और राज्य में मौजूद मस्जिदों को अवैध बताते हुए उन्हें बंद करने की मांग की थी. इसके बाद प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए राजधानी ईटानगर में सभी 15 मस्जिदों को सील कर दिया है.
इस कार्रवाई के बाद अरुणाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी (BJP) की सरकार को मुस्लिम समूहों की आलोचना का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि अधिकारियों ने राज्य की राजधानी ईटानगर में सभी 15 मस्जिदों को सील कर दिया है. मुस्लिम समुदाय के नेताओं ने प्रशासन के इस कदम को भेदभावपूर्ण बताया है और आरोप लगाया है कि यह कार्रवाई इस इलाके में इस्लामिक शिक्षण संस्थानों पर बढ़ते दबाव को दिखाती है.
'अरुणाचल प्रदेश इंडिजिनस यूथ ऑर्गनाइज़ेशन' (APIYO) द्वारा बंद के बाद, ज़िला प्रशासन ने एक नोटिस जारी कर कहा कि असिस्टेंट कमिश्नर-सह-एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ने जामा मस्जिद समेत ईटानगर राजधानी क्षेत्र की सभी मस्जिदों को सील करने का आदेश दिया था. अधिकारियों का कहना है कि ये धार्मिक इमारतें ज़रूरी कानूनी मंज़ूरी के बिना चल रही थीं.
'ऑल अरुणाचल प्रदेश मस्जिद वेलफेयर कमिटी' (AAPMWC) ने प्रशासन से मस्जिदों को फिर से खोलने की अपील की है और नियमों के कथित तौर पर चुनिंदा तरीके से लागू किए जाने पर सवाल उठाए हैं. पत्रकारों से बात करते हुए, AAPMWC के सदस्य गियाह लिम्पेह सुल्तान ने कहा कि अगर अधिकारी मस्जिदों की कानूनी वैधता और कागज़ात की जांच कर रहे हैं, तो यही नियम सभी समुदायों के धार्मिक संस्थानों पर भी लागू होने चाहिए.