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ईटानगर की 15 मस्जिदों पर प्रशासन का ताला; जांच के नाम पर मुसलमानों को किया जा रहा परेशान!

Mosque sealed in Arunachal Pradesh: अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर में 15 मस्जिदों को सील किए जाने के बाद विवाद बढ़ गया है. प्रशासन का कहना है कि ये मस्जिदें आवश्यक कानूनी मंज़ूरी के बिना संचालित हो रही थीं. वहीं, मुस्लिम संगठनों ने इस कार्रवाई को भेदभावपूर्ण बताते हुए मस्जिदों को दोबारा खोलने और समान नियम सभी धार्मिक संस्थानों पर लागू करने की मांग की है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written ByZeeshan Alam
Published: Jun 13, 2026, 03:31 PM IST|Updated: Jun 13, 2026, 03:31 PM IST
ईटानगर की 15 मस्जिदों पर प्रशासन का ताला; जांच के नाम पर मुसलमानों को किया जा रहा परेशान!
Image Credit: AI निर्मित फोटो

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