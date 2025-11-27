जासूसी के आरोप में परवेज गिरफ्तार, बड़ा भाई भारतीय सेना में देश की करता है सेवा

Pakistani spy in Nuh: पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में हरियाणा पुलिस ने एक और आरोपी मुशर्रफ उर्फ परवेज को गिरफ्तार किया है. इससे पहले हरियाणा और दिल्ली पुलिस ने मिलकर पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में रिजवान नाम के एक युवक को नूंह से गिरफ्तार किया था.

दरअसल, आरोपी रिजवान की गिरफ्तारी के 6 घंटे के अंदर ही पुलिस ने मुशर्रफ उर्फ परवेज को गिरफ्तार कर लिया. रिजवान और परवेज पेशे से वकील हैं और दोनों आपस में पिछले 2 सालों दोस्त हैं. केंद्रीय जांच एजेंसियों (NIA) ने वकील परवेज को नूंह से पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया.

पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के लिए जासूसी के आरोपी वकील परवेज के पिता दिलावर ने इस गिरफ्तारी पर मीडिया से बातचीत की. उन्होंने बताया कि 24 नवंबर की रात करीब 12 बजे पुलिस की तीन गाड़ियां उनके यहां पहुंची, जिसके बाद पुलिस ने परवेज से रिजवान के बारे में पूछा. परवेज ने पुलिस को बताया कि रिजवान उसका दोस्त है.

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आरोपी वकील परवेज का एक भाई भारतीय सेना में सेवा दे रहा है. वहीं, परवेज की गिरफ्तारी से उनके परिवार पर सवाल उठने लगे हैं. हालांकि वकील परवेज पर फिलहाल सिर्फ आरोप हैं, दोष साबित नहीं हुए हैं.

जासूसी के आरोपी वकील परवेज की दोस्ती वकील रिजवान से करीब 2 साल पहले हुई, जब वह दोनों गुरुग्राम की कोर्ट में एक साथ प्रैक्टिस करते थे. परवेज के पिता ने कहा कि उन्हें अपने बेटे पर पूरा भरोसा है कि वह ऐसा काम नहीं कर सकता. उन्होंने बताया कि पाकिस्तान में उनकी कोई रिश्तेदारी नहीं है और न ही वह आज तक पाकिस्तान गया है.

गौरतलब है कि इन दोनों के खिलाफ नूंह के तावडू पुलिस थाने में FIR दर्ज की गई है. इस नूंह जिले में तीन युवकों को पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार किया जा चुका है. वहीं, जांच एजेंसियां इन मामलों की गहनता से जांच कर रही हैं, ताकि मामले की सच्चाई का पता लगाया जा सके और दोषियों को सजा मिल सके.