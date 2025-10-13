अफगानिस्तान के विदेश मंत्री का ताजमहल का दौरा रद्द, खुफिया कारणों से लिया गया फैसला

Amir Khan Muttaqi News: अफगानिस्तान के विदेश मंत्री मौलवी अमिर खान मुत्तकी का आगरा दौरा रद्द हो गया है. विदेश मंत्री अमिर खान मुत्तकी आगरा में ताजमहल का दौरा करने वाले थे. लेकिन इस कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया है. इस बात की पुष्टि डीसीपी सिटी सोनम कुमार ने की है.

बता दें कि बीते रविवार (12 अक्टूबर) की सुबह 11 बजे के करीब अफगानिस्तान के विदेश मंत्री अमिर खान मुत्तकी ताजमहल पहुंचने वाले थे. इस कार्यक्रम को देखते हुए पुलिस और प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी थी. लेकिन अज्ञात कारणों से इस दौरे को रद्द कर दिया गया है. अफगानिस्तान के विदेश मंत्रालय की तरफ से दौरे को रद्द करने को लेकर कोई बयान सामने नहीं आया है.

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक आगरा शहर के मुफ्ती माजिद रूमी के नेतृत्व में मुसलमानों का एक प्रतिनिधिमंडल अफगानिस्तान के विदेश मंत्री अमिर खान मुत्तकी से मिलना चाहता था, लेकिन प्रशासन ने किसी को भी उनसे मिलने की इजाजत नहीं दी.

अफगानिस्तान में तालिबान के शासन में आने के बाद पहली बार कोई तालिबानी नेता भारत के दौरे पर पहुंचा है. हालांकि भारत ने तालिबानी शासन को मान्यता नहीं दी है. भारत और अफगानिस्तान के बीच धीरे-धीरे रिश्ते मजबूत हो रहे हैं. इस दौरे के बाद भारत ने अफगानिस्तान में अपना दूतावास खोलने का ऐलान किया है. भारत के इस कदम से यह कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में भारत तालिबान की शासन को मान्यता दे सकता है.

अफगानिस्तान के विदेश मंत्री अमिर खान मुत्तकी दारुल उलूम देवबंद का दौरा भी किया. देवबंद में मौलाना अरशद मदनी समेत कई उलेमाओं ने उनका जोरदार स्वागत किया. अमिर खान मुत्तकी ने देवबंद के उलेमाओं से मिलकर नसीहत ली. साथ ही उन्हें मौलाना की डिग्री भी दी गई. विदेश मंत्री अमिर खान मुत्तकी ने कहा कि देवबंद उनका मदर-ए-इल्मी है. उन्होंने आगे कहा कि देवबंद आकर उन्हें बहुत अच्छा लगा और बहुत ही अच्छे से उनका इस्तेकबाद लिया गया.