अफगानिस्तान में खेल-खेल में मौत! उरुजगान से बल्ख तक बारूदी विस्फोटों ने छीनी सैकड़ों बच्चों की जिंदगी

Afghanistan News Today: पूर्वी अफगानिस्तान के नंगरहार प्रांत में पिछले युद्धों से बचे हुए एक विस्फोटक उपकरण के फटने से तीन मजदूरों की जान चली गई. प्रांतीय पुलिस प्रवक्ता सईद तैयब हमाद ने इतवार (7 दिसंबर) को इस हादसे की जानकारी दी. उन्होंने बताया कि यह धमाका शनिवार (6 दिसंबर) दोपहर कामा जिले की एक कबाड़ की दुकान में उस समय हुआ, जब मजदूर वहां काम कर रहे थे. धमाके की वजह से तीनों मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई.

सिन्हुआ न्यूज एजेंसी के मुताबिक, पुलिस ने लोगों से अपील की है कि अगर उन्हें आसपास कोई संदिग्ध वस्तु दिखाई दे या कहीं से ऐसी कोई चीज मिले, तो तुरंत सुरक्षा अधिकारियों को इसकी सूचना दें, ताकि हादसों को रोका जा सके. इससे पहले नवंबर महीने में भी नंगरहार के रोडत जिले में इसी तरह की घटना में एक व्यक्ति की जान चली गई थी.

रिपोर्ट्स के मुताबिक, अफगानिस्तान दुनिया के उन देशों में शामिल है जहां दशकों से चले युद्धों के बाद बड़ी मात्रा में बिना फटे बम और बारूदी सुरंगें अब भी जमीन में दबे हुए हैं. इसी वजह से ऐसे विस्फोटों से अक्सर लोग, खासकर बच्चे, अपनी जान गंवा देते हैं या गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं. 1 दिसंबर को दक्षिणी उरुजगान प्रांत में भी एक बिना फटे बम के फटने से तीन किशोरों की मौत हो गई थी.

Add Zee News as a Preferred Source

प्रांतीय पुलिस प्रवक्ता बेलाल उरुजगानी ने बताया कि 13 से 18 साल की उम्र के ये किशोर शिरखानी इलाके में उस उपकरण के साथ खेल रहे थे, तभी अचानक उसमें धमाका हो गया. वहीं, पिछले दिनों दक्षिणी कंधार और उत्तरी बल्ख प्रांत में भी ऐसे ही अलग-अलग विस्फोटों में बच्चों समेत चार लोगों की मौत और नौ घायल होने की खबर सामने आई.

26 नवंबर को बल्ख प्रांत के नाहरी शाही जिले में बिना फटे हथियार के विस्फोट में तीन बच्चों की मौत और दो घायल हो गए. बताया गया कि बच्चे उस डिवाइस को खिलौना समझकर खेलने लगे थे. 14 नवंबर को बदगीस प्रांत में भी ऐसा ही हादसा हुआ, जिसमें तीन बच्चों की जान चली गई. प्रांतीय पुलिस प्रवक्ता सेदिकुल्लाह सेदिकी के मुताबिक बच्चे एक खिलौने जैसे दिखने वाले विस्फोटक के साथ खेल रहे थे और इसी दौरान धमाका हो गया.

मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि सिर्फ वर्ष 2024 में ही अफगानिस्तान में बिना फटे युद्धक हथियारों और बारूदी विस्फोटकों के कारण हुए हादसों में 137 लोगों की जान चली गई. इनमें 125 बच्चे, 10 पुरुष और दो महिलाएं शामिल थीं. इसके अलावा 330 से ज्यादा लोग घायल हुए, जिनमें 264 बच्चे, 53 मर्द और 16 औरतें शामिल थीं.

यह भी पढ़ें: रामनगर में मुस्लिमों के घरों पर दौड़ा बुलडोजर, ठिठुरती ठंड में 90 परिवारों के सिर से छिना आशियाना