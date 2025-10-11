Advertisement
Afghan मंत्री की PC में महिला पत्रकारों पर रोक; भारतीय विदेश मंत्रालय ने दी सफाई

Afghanistan PC Controversy: अफगानिस्तान के विदेश मंत्री ने बीती रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान वहां कोई भी महिला पत्रकार नहीं थी. जिसके बाद अपोज़ीशन सरकार को आड़े हाथों लेती दिख रही है.

Written By  Sami Siddiqui |Last Updated: Oct 11, 2025, 02:01 PM IST

Afghanistan PC Controversy: अफगानिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री अमीर खान मुत्तकी की भारत यात्रा पर भारी विवाद हो रहा है, महिला पत्रकारों को प्रेस कॉन्फ्रेंस से रोके जाने पर बवाल मचा हुआ है. अपोज़ीशन लीडर्स लगातार सरकार पर हमलावर हैं.

क्या है पूरा मामला?

दरअसल, नई दिल्ली में आयोजित उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिला पत्रकारों को एंट्री नहीं दी गई, जिसके बाद देशभर में तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं. अपोजीशन लीडर इस पर सवाल उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि आखिर उन्होंने भारतीय जमीन पर ऐसा क्यों होने दिया.

विदेश मंत्रालय ने क्या कहा?

विदेश मंत्रालय ने इस मामले में सफाई जारी करते हुए कहा कि भारत सरकार का इस प्रेस प्रोग्राम से कोई लेना-देना नहीं था. मंत्रालय ने अपने बयान में कहा,"विदेश मंत्रालय का कल दिल्ली में अफगानिस्तान के विदेश मंत्री अमीर खान मुत्तकी के जरिए आयोजित प्रेस इंटरैक्शन से कोई संबंध नहीं था."

अपोज़ीशन कर रहा है विरोध

इस घटना की कड़ी आलोचना करते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता पी. चिदंबरम ने कहा कि यह चौंकाने वाली घटना है. उन्होंने पुरुष पत्रकारों से अपील की कि वे अपनी महिला सहयोगियों के समर्थन में प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़ देते. उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा,"मैं स्तब्ध हूं कि अफगानिस्तान के अमीर खान मुत्तकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस से महिला पत्रकारों को बाहर रखा गया." 

टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने भी इस घटना पर कड़ी प्रतिक्रिया दी और सवाल उठाया कि विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने ऐसी भेदभावपूर्ण घटना को भारतीय जमीन पर कैसे होने दिया. उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने तालिबान के विदेश मंत्री को महिला पत्रकारों को बाहर रखने और केवल पुरुषों के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की अनुमति कैसे दी?

About the Author
author img
Sami Siddiqui

समी सिद्दीकी उप्र के शामली जिले के निवासी हैं, और 6 से दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. राजनीति, मिडिल ईस्ट की समस्या, देश में मुस्लिम माइनॉरिटी के मसले उनके प्रिय विषय हैं. इन से जुड़ी सटीक, सत्य ...और पढ़ें

