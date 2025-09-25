Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam2936210
Zee SalaamIndian Muslim

'हवा बदलने वाली हैं और सरकार...', आजम खान की रिहाई पर पगला रहे छुटभैये नेता!

Azam Khan News: देश के कद्दावर नेता आज़म खान 23 महीने बाद जेल से रिहा हो गए हैं. सपा नेता उनकी रिहाई से बेहद खुश हैं. इस बीच सपा के नेता जगह-जगह पर आजम खान के समर्थन में पोस्टर लगा रहे हैं. पूरी खबर पढ़ने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written By  Tauseef Alam|Last Updated: Sep 25, 2025, 03:56 PM IST

Trending Photos

'हवा बदलने वाली हैं और सरकार...', आजम खान की रिहाई पर पगला रहे छुटभैये नेता!

Azam Khan News: उत्तर प्रदेश के कद्दावर नेता और पूर्व मंत्री आजम खान की रिहाई के बाद से ही सियासी पारा चढ़ा हुआ है. खान एक्शन मोड में भी हैं. जेल से वापस आते ही उनके तेवर बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे मंत्री रहते थे. इन सबके बीच आजम खान के समर्थन में पोस्टर वायरल हो रहे हैं. सपा के कद्दावर नेता की सपा मुख्यालय के बाहर एक बैनर लगा हुआ है. जिसमें लिखा है, 'आजम लौटे, ये एक नई सुबह की पहचान है, गौर से सुनो, हवाओं में सरकार बदलने का ऐलान है."

दरअसल, आज़म खान 23 महीने बाद जेल से रिहा हो गए हैं. सपा नेता उनकी रिहाई से बेहद खुश हैं. सपा प्रमुख ने खुद अपनी खुशी ज़ाहिर की और आज़म खान की रिहाई के लिए अदालत का शुक्रिया अदा किया. उन्होंने भाजपा पर भी तीखा हमला बोला. सपा समर्थकों का मानना ​​है कि आज़म खान की रिहाई आगामी विधानसभा चुनावों में सपा की स्थिति को मज़बूत कर सकती है. खासकर आजम खान मुस्लिम मतदाताओं एकजुट रखकर सपा को मजबूत करेंगे.

पूरे देश में आज़म खान की छाप
इस बीच, सियासी जानकारों का मानना ​​है कि आज़म खान की रिहाई के बाद अखिलेश यादव आगामी चुनावों में उनका जमकर इस्तेमाल करेंगे. आज़म खान देश के जाने-माने नेताओं में से एक हैं और एक बेहतरीन वक्ता भी. वह किसी भी मंच पर किसी भी सभा का मन मोह लेते हैं. आज़म खान का प्रभाव सिर्फ़ उत्तर प्रदेश तक ही सीमित नहीं है, बल्कि देश के कोने-कोने तक फैला हुआ है. आज़म खान के प्रशंसकों की संख्या बहुत ज़्यादा है. 2027 के बिहार विधानसभा चुनाव में आज़म खान अपनी पुरानी फ़ॉर्म में लौट सकते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

इस वजह से सपा के कार्यकर्ता हैं गदगद
गौरतलब है कि आज़म खान पिछले 23 महीनों से जेल में थे, और इसी दौरान लोकसभा चुनाव हुए। इस चुनाव में सपा और कांग्रेस गठबंधन ने राज्य में अप्रत्याशित बढ़त हासिल की. ​​समाजवादी पार्टी ने अकेले 37 सीटें जीतीं, जबकि कांग्रेस को केवल छह सीटें मिलीं. इस चुनावी जीत के बाद, सपा कार्यकर्ता उत्साहित हैं और उन्हें उम्मीद है कि आने वाले चुनाव समाजवादी पार्टी के लिए बेहतर समय की शुरुआत साबित होंगे. यही वजह है कि समाजवादी पार्टी मुस्लिम, यादव और ओबीसी वोटों को खोने से बचाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है.

About the Author
author img
Tauseef Alam

तौसीफ आलम पिछले चार सालों से पत्रकारिता के पेशे में हैं. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है. Amar Ujala,Times Now...और पढ़ें

TAGS

azam khanRampur NewsAzam Khan Poster

Trending news

Delhi News
दिल्ली HC ने की ताहिर हुसैन की जमानत याचिका खारिज; IB ऑफिसर मर्डर से जुड़ा है मामला
Pakistan News
गुजरांवाला: बाढ़ से महा सिंह की समाधि छतिग्रस्त; GSC ने Pak से लगाई मदद की गुहार
Uttarakhand news
UKSSSC पेपर लीक पर उत्तराखंड में भारी बवाल; हिरासत में मुख्य आरोपी खालिद और साबिया
Delhi News
दिल्ली में दम तोड़ रही है उर्दू! UDO ने सरकार से की खास मांग, जानें पूरी डीटेल्स
Ayodhya Masjid Layout
अयोध्या मस्जिद की Layout पास नहीं होने पर बवाल, इस मुस्लिम संस्था का बड़ा ऐलान
Uttar Pradesh news
Aligarh: मस्जिद के इमाम की मॉब लिंचिंग करने की कोशिश;जमीयत ने SSP से कर दी बड़ी मांग
UP News
गाजियाबाद में सरकारी मदरसे पर मंडराया खतरा; कोर्ट स्टे के बावजूद नगर निगम अड़ा!
Gujarat news
I Love Muhammad और जय महादेव के पोस्ट पर बवाल; आगजनी और पथराव से दहशत में गुजरात
UP News
2G घोटाला जैसा निकला मेरठ का मदरसा वजीफा घोटाला; मुस्लिम महिला प्रबंधक हुई रिहा
Uttrakhand I Love Muhammad controversy
पुलिस हिरासत में मुस्लिम युवक की मौत? ‘I Love Muhammad’ विवाद से उत्तराखंड में भूचाल
;