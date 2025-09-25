'हवा बदलने वाली हैं और सरकार...', आजम खान की रिहाई पर पगला रहे छुटभैये नेता!

Azam Khan News: उत्तर प्रदेश के कद्दावर नेता और पूर्व मंत्री आजम खान की रिहाई के बाद से ही सियासी पारा चढ़ा हुआ है. खान एक्शन मोड में भी हैं. जेल से वापस आते ही उनके तेवर बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे मंत्री रहते थे. इन सबके बीच आजम खान के समर्थन में पोस्टर वायरल हो रहे हैं. सपा के कद्दावर नेता की सपा मुख्यालय के बाहर एक बैनर लगा हुआ है. जिसमें लिखा है, 'आजम लौटे, ये एक नई सुबह की पहचान है, गौर से सुनो, हवाओं में सरकार बदलने का ऐलान है."

दरअसल, आज़म खान 23 महीने बाद जेल से रिहा हो गए हैं. सपा नेता उनकी रिहाई से बेहद खुश हैं. सपा प्रमुख ने खुद अपनी खुशी ज़ाहिर की और आज़म खान की रिहाई के लिए अदालत का शुक्रिया अदा किया. उन्होंने भाजपा पर भी तीखा हमला बोला. सपा समर्थकों का मानना ​​है कि आज़म खान की रिहाई आगामी विधानसभा चुनावों में सपा की स्थिति को मज़बूत कर सकती है. खासकर आजम खान मुस्लिम मतदाताओं एकजुट रखकर सपा को मजबूत करेंगे.

पूरे देश में आज़म खान की छाप

इस बीच, सियासी जानकारों का मानना ​​है कि आज़म खान की रिहाई के बाद अखिलेश यादव आगामी चुनावों में उनका जमकर इस्तेमाल करेंगे. आज़म खान देश के जाने-माने नेताओं में से एक हैं और एक बेहतरीन वक्ता भी. वह किसी भी मंच पर किसी भी सभा का मन मोह लेते हैं. आज़म खान का प्रभाव सिर्फ़ उत्तर प्रदेश तक ही सीमित नहीं है, बल्कि देश के कोने-कोने तक फैला हुआ है. आज़म खान के प्रशंसकों की संख्या बहुत ज़्यादा है. 2027 के बिहार विधानसभा चुनाव में आज़म खान अपनी पुरानी फ़ॉर्म में लौट सकते हैं.

इस वजह से सपा के कार्यकर्ता हैं गदगद

गौरतलब है कि आज़म खान पिछले 23 महीनों से जेल में थे, और इसी दौरान लोकसभा चुनाव हुए। इस चुनाव में सपा और कांग्रेस गठबंधन ने राज्य में अप्रत्याशित बढ़त हासिल की. ​​समाजवादी पार्टी ने अकेले 37 सीटें जीतीं, जबकि कांग्रेस को केवल छह सीटें मिलीं. इस चुनावी जीत के बाद, सपा कार्यकर्ता उत्साहित हैं और उन्हें उम्मीद है कि आने वाले चुनाव समाजवादी पार्टी के लिए बेहतर समय की शुरुआत साबित होंगे. यही वजह है कि समाजवादी पार्टी मुस्लिम, यादव और ओबीसी वोटों को खोने से बचाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है.