योगी प्रशासन के रडार पर है तौकीर रजा के 'वफादार' का मकान; कौन है अगला टारगेट?

Bareilly News: उत्तर प्रदेश के बरेली में 'I Love Muhammad' पोस्टर को लेकर पुलिस और लोगों के बीच झड़प हो गई. इस झड़प के बाद पुलिस ने सैकड़ों लोगों के खिलाफ केस दर्ज किए और मौलाना तौकीर रजा के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया. अब योगी सरकार तौकीर रजा से जुड़े लोगों पर कार्रवाई कर रही है. तौकीर रजा के करीबी आरिफ के मार्केट और शोरूम पर बुलडोजर चला दिया गया. बताया जा रहा है कि प्रशासन इस कार्रवाई को अवैध निर्माण और बिना अनुमति चल रहे कारोबार के आधार पर आगे बढ़ा रहा है.

अब बरेली विकास प्राधिकरण (BDA) और जिला प्रशासन की नजरें आरिफ के भाई फरहत पर हैं, जिस पर दंगों के दौरान मौलाना तौकीर रजा को पनाह देने का आरोप है. जराए के मुताबिक, 26 सितंबर के बवाल के बाद मौलाना तौकीर रजा पुलिस की पकड़ से बचते हुए फरहत के घर में छिपे थे. बाद में बरेली पुलिस ने उन्हें वहीं से गिरफ्तार किया था.

लगा है ये इल्जाम

घटना के बाद फरहत के घर को प्रशासन ने सील कर दिया था और कारण बताया गया था कि मकान बगैर प्राधिकरण की इजाजत से बनाया गया है. अब आरिफ की करोड़ों की कीमत वाली बाजार को गिराए जाने के बाद प्रशासन जल्द ही फरहत के अवैध निर्माण पर भी बड़ा एक्शन ले सकता है. फरहत का मकान थाना बारादरी क्षेत्र में स्थित आरिफ की बसाई कॉलोनी 'फाइक इंक्लेव' में बना हुआ है.

प्रशासन की नजर है टेढ़ी

प्रशासन पहले ही इस कॉलोनी को संदेह के घेरे में लेकर जांच कर रहा है और माना जा रहा है कि यहां कई निर्माण बिना मंजूरी और मास्टर प्लान के खिलाफ किए गए हैं. स्थानीय प्रशासन का कहना है कि यह कार्रवाई दंगों की साजिश और अवैध निर्माण के खिलाफ है, जबकि मौलाना तौकीर रजा के समर्थक इसे राजनीतिक बदले की कार्रवाई बता रहे हैं. फिलहाल बरेली में माहौल तनावपूर्ण लेकिन नियंत्रण में बताया जा रहा है.