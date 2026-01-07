Assam News: दिल्ली और UP के बाद असम में भी हिन्दू समाज से हथियार रखने की अपील; दहशत में मुसलमान!

BJP Leader urged Hindus to keep weapons: दिल्ली में मुसलमानों के खिलाफ गोरिला युद्ध करने की अपील और गाज़ियाबाद में हिन्दू समाज के बीच हथियार बांटने के बाद अब असम में भी एक भाजपा नेता ने मुसलमानों से सुरक्षा के लिए हिन्दुओं से अपने घरों में हथियार रखने की अपील की है. इसके बाद मुस्लिम समाज के लोगों ने इसपर कड़ी आपत्ति जताते हुए भाजपा नेता पियाल डे को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है.
गुवाहाटी: देशभर में भाजपा के कुछ छुटभैये नेता और हिन्दू संगठन से लोग मुसलमानों के खिलाफ बहुसंख्यक समाज को भड़का रहे हैं. उन्हें हथियार उठाने के लिए उकसा रहे हैं. जहाँ मौका मिलता है उन्हें बंगलादेशी के नाम पर पीट दे रहे हैं. मॉब लिंचिंग कर दे रहे हैं. उन्हें रोजगार से वंचित किया जा रहा है. फेरीवालों और दुकानदारों की धार्मिक पहचान की वजह से उनके साथ मारपीट और उनसे भेदभाव किया जा रहा है.
अब नया ट्रेन चला है कि हिन्दुओं को मुसलमानों का डर दिखाकर उन्हें हथियार रखने सीख दी जा रही है. मुसलमानों को जिहादी बताकर उनसे होशियार रहने की अपील की जा रही है.
दिल्ली में हैदराबाद के भाजपा विधायक टी राजा के मुसलमानों के खिलाफ गुरिल्ला वार छेड़ने के बयान और उत्तर प्रदेश के गाज़ियाबाद में एक हिंदूवादी संगठन से जुड़े पिंकी चौधरी द्वारा हथियार बांटने के बाद असम का एक लोकल भाजपा नेता लोगों से हथियार रखने की अपील कर रहा है. वो कह रहा है कि अकेले मोदी, योगी और हेमंत विसवा शर्मा क्या कर लेगा? लोगों को खुद आगे आना होगा. अपनी हिफाज़त के लिए सब को अपने घरों में हथियार रखना होगा.
इसके इस अपील के बाद इलाके के मुसलमान भड़क गए हैं, और इसके खिलाफ पुलिस कार्रवाई की मांग की है.
भारतीय जनता पार्टी के गुवाहाटी झालुकबारी विधानसभा सीट के मंडल अध्यक्ष पियाल डे का ये विडियो तेज़ी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इस वीडियो के जरिए वो हिन्दुओं से हथियार रखने की अपील कर रहे हैं. इस विडियो के बाद स्थानीय लोग भड़क गए हैं.
गुवाहाटी हाईकोर्ट के सीनियर एडवोकेट और माइनॉरिटी काउंसिल आफ असम के प्रमुख रेजाउल करीम ने पियाल डे की इस अपील पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इस तरह से मंडल अध्यक्ष जो हथियार रखने की अपील कर रहा है, यह पूरी तरह असंविधानिक है. इस पर तत्काल असम सरकार और असम पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए. इससे इलाके में दो समुदायों के बीच तनाव और अविश्वास पैदा हो सकता है. इस तरह की अपील देश और समाज के हित में नहीं है.
दूसरी तरफ असम के इतिहाद फ्रंट के प्रमुख नुरुल इस्लाम ने कहा कि इस तरह से पियाल डे जो सांप्रदायिक बयान दे रहा है, वह सरासर गलत है. किसी को भी इस तरह से बयान देने की इज़ाज़त नहीं है. चुनाव से पहले इस तरह के बयानों से समाज में विवाद पैदा होगा. लोगों के बीच खाई पैदा होगी. पुलिस को इसपर संज्ञान लेना चाहिए.
Input: गुवाहाटी से शरीफ उद्दीन अहमद