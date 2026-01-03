गाजियाबाद में तलवारें, लखनऊ में कलम-AIMIM ने दिया सियासी संदेश

Lucknow: गाजियाबाद में हिंदू संगठनों के जरिए तलवार बांटने के बाद अब एआईएमआईएम ने लखनऊ में घर-घर जाकर फूल और पेन बांटने का काम किया है. पुलिस ने गाजियाबाद वाले मामले में 10 लोगों को गिरफ्तार किया है.
Trending Photos
Lucknow: लखनऊ में एआईएमआईएम कार्यकर्ताओं ने लोगों को घर-घर जाकर पेन और फूल बांटने का काम किया है. यह काम गाजियाबाद में हिंदू संगठन के जरिए तलवार बांटने वाली घटना के बाद हुआ है. एआईएमआईएम कार्यकर्ताओं का कहना था कि इस वक्त मुल्क को नफरत नहीं मुहब्बत और तालीम की जरूरत है, इसी वजह से वह ऐसा कर रहे हैं.
इन कार्यकर्ताओं का फूल और पेन बांटते हुए सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें वह एक घर के बाहर जाकर दोनों चीजें एक शख्स को दे रहे हैं और कह रहे हैं कि गाजियाबाद में हिंदू संगठन के लोगों ने घरों में जाकर तलवार बांटने का काम किया. वहीं, हमारी पार्टी एआईएमआईएम घर-घर जाकर फूल और पेन बांट रही है, क्योंकि इस मुल्क को मुहब्बत की जरूरत है.
— Mohd Ansar (@iMohdAnsar) January 1, 2026
दरअसल, गाजियाबाद के शालीमार गार्डन थाना क्षेत्र में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए हिंदू रक्षा दल से जुड़े 10 लोगों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने इनके कब्जे से आठ तलवारें भी बरामद की हैं. आरोप है कि इन लोगों ने हिंदू रक्षा दल के कार्यालय पर तलवारों का वितरण किया था, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद मामला उजागर हुआ था
पुलिस के मुताबिक, 29 दिसंबर को जानकारी मिली थी कि हिंदू रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष पिंकी चौधरी और उनके सहयोगी शालीमार गार्डन एक्स-2 स्थित हिंदू रक्षा दल के कार्यालय में तलवारें बांट रहे हैं. सामने आए वीडियो में कुछ लोग हाथों में तलवारें लेकर नारेबाजी करते और उग्र प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे थे.
वीडियो के आधार पर पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए 16 नामजद और 30 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था. मामले की जांच के दौरान पुलिस ने टेलीफोन एक्सचेंज के पास से 10 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया.
गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान कपिल कुमार, श्याम प्रसाद, अरुण जैन, रामपाल, अमित सिंह, अमित कुमार, अमित अरोड़ा, मोहित कुमार, देवेंद्र बघेल और उजाला सिंह के रूप में हुई है.
पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वे सभी हिंदू रक्षा दल से जुड़े हुए हैं और संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष पिंकी चौधरी के निर्देश पर तलवारें बांटने के लिए एकत्र हुए थे. आरोपियों का यह भी कहना है कि तलवारों की व्यवस्था खुद पिंकी चौधरी की ओर से की गई थी.
फिलहाल पुलिस ने सभी गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी है. इसके साथ ही उनके आपराधिक इतिहास की भी जांच की जा रही है. पुलिस का कहना है कि मामले में आगे की जांच जारी है और जरूरत पड़ने पर अन्य आरोपियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी.