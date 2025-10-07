Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam2951045
Zee SalaamIndian Muslim

Varanasi: 'I Love Muhammad' के बाद अब अजान से तकलीफ, हिंदू सेना ने दी प्रशासन को चेतावनी

Varanasi Protest against Masjid Loudspeaker: कानपुर में 'I Love Muhammad' के बाद वाराणसी में लाउडस्पीकर पर अजान को लेकर हिंदूवादी संगठनों ने विवाद शुरू कर दिया है. हनुमान सेना ने प्रशासन को धमकी दी है कि एक हफ्ते में मस्जिदों से लाउडस्पीकर नहीं हटाए गए तो हर घर में बड़े स्पीकर लगाकर दिनभर हनुमान चालीसा का पाठ किया जाएगा.

 

Written By  Zee Salaam Web Desk|Last Updated: Oct 07, 2025, 09:51 AM IST

Trending Photos

वाराणसी में प्रदर्शन करते हिंदू सेना के कार्यकर्ता
वाराणसी में प्रदर्शन करते हिंदू सेना के कार्यकर्ता

Varanasi News Today: उत्तर प्रदेश में बारावफात से शुरू हुआ 'I Love Muhammad' को लेकर विवाद अभी थमा नहीं है. वहीं, अब हिंदू संगठनों ने सरकार के आदेशों को ताक पर रखते हुए मस्जिद में लाउस्पीकर पर अजाव को लेकर विवाद शुरू कर दिया है. इस नए विवाद ने देश के सबसे बड़े अल्पसंख्यक समुदाय को सकते में डाल दिया है.  

दरअसल, वाराणसी में लाउडस्पीकर पर अजान को लेकर विवाद हो गया. शहर की मस्जिदों से हो रही अजान पर आपत्ति जताते हुए हनुमान सेना नाम के हिंदूवादी संगठन ने प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. संगठन ने प्रशासन को साफ धमकी दी है कि अगर अगले एक सप्ताह के भीतर सभी मस्जिदों से लाउडस्पीकर नहीं हटाए गए, तो वह बड़ा आंदोलन छेड़ देगा.

हनुमान सेना के अध्यक्ष सुधीर सिंह ने मंगलवार (7 अक्टूबर) को प्रशासन को अल्टीमेटम देते हुए कहा कि अगर हमारी मांगों पर कार्रवाई नहीं हुई तो हम हर घर में बड़े-बड़े स्पीकर लगवाकर दिनभर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे. सुधीर सिंह ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि इसके चलते अगर ध्वनि प्रदूषण बढ़ता है या कोई व्यवस्था बिगड़ती है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी.

Add Zee News as a Preferred Source

संगठन की इस चेतावनी के बाद शहर में तनाव की आशंका बढ़ गई है. लोग चर्चा कर रहे हैं कि अगर हकीकत में हर घर पर लाउडस्पीकर लगाकर हनुमान चालीसा का पाठ शुरू किया गया, तो हालात और बिगड़ सकते हैं. फिलहाल प्रशासन की ओर से इस पूरे विवाद पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन हनुमान सेना के अल्टीमेटम के बाद वाराणसी में एक नई बहस शुरू हो गई है.

About the Author
author img
Zee Salaam Web Desk

TAGS

UP NewsVaranasi NewsAzaan Controversymuslim news

Trending news

UP News
बांदा में AIMIM का जोरदार प्रदर्शन, योगी सरकार पर मुस्लिमों के अत्याचार के लगाए आरोप
UP News
'बरेली हिंसा BJP की सुनियोजित साजिश का है हिस्सा'- स्वामी प्रसाद मौर्य
UP News
बरेली हिंसा में कैंसर पीड़ित सपा पार्षद का शोरूम सील; बेगुनाह होने पर भी गिरी गाज?
Pakistan News
पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर लगा डेंट, मल्टीनेशन कंपनियों ने देश को कहा अलविदा!
UP News
'यूपी में दलितों और मुसलमानों का जीना हराम,' इमरान मसूद का योगी सरकार गंभीर आरोप
Bihar News
Bihar Election : न कोई किचकिच न कोई रोक, बुर्कानशीं औरतें भी ठसक के साथ करेंगी वोट
Bihar Assembly Election 2025
'यादव-पासवान- सहनी- भूमिहार...सबके नेता हैं, लेकिन 19% मुस्लिम का कौन है अपना नेता'
Bihar News
बिहार चुनाव में बुर्का बनाम घूंघट पर छिड़ा सियासी संग्राम, JDU ने BJP से मिलाए सुर!
Bihar News
I Love Muhammad पर बिहार में बवाल, बेगूसराय में पोस्टर फाड़ने पर तानाव
Uttar Pradesh news
I Love Muhammad के स्टिकर पर कट रहा चालान; वीडियो वायरल होने पर मचा बवाल