Varanasi: 'I Love Muhammad' के बाद अब अजान से तकलीफ, हिंदू सेना ने दी प्रशासन को चेतावनी

Varanasi News Today: उत्तर प्रदेश में बारावफात से शुरू हुआ 'I Love Muhammad' को लेकर विवाद अभी थमा नहीं है. वहीं, अब हिंदू संगठनों ने सरकार के आदेशों को ताक पर रखते हुए मस्जिद में लाउस्पीकर पर अजाव को लेकर विवाद शुरू कर दिया है. इस नए विवाद ने देश के सबसे बड़े अल्पसंख्यक समुदाय को सकते में डाल दिया है.

दरअसल, वाराणसी में लाउडस्पीकर पर अजान को लेकर विवाद हो गया. शहर की मस्जिदों से हो रही अजान पर आपत्ति जताते हुए हनुमान सेना नाम के हिंदूवादी संगठन ने प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. संगठन ने प्रशासन को साफ धमकी दी है कि अगर अगले एक सप्ताह के भीतर सभी मस्जिदों से लाउडस्पीकर नहीं हटाए गए, तो वह बड़ा आंदोलन छेड़ देगा.

हनुमान सेना के अध्यक्ष सुधीर सिंह ने मंगलवार (7 अक्टूबर) को प्रशासन को अल्टीमेटम देते हुए कहा कि अगर हमारी मांगों पर कार्रवाई नहीं हुई तो हम हर घर में बड़े-बड़े स्पीकर लगवाकर दिनभर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे. सुधीर सिंह ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि इसके चलते अगर ध्वनि प्रदूषण बढ़ता है या कोई व्यवस्था बिगड़ती है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी.

संगठन की इस चेतावनी के बाद शहर में तनाव की आशंका बढ़ गई है. लोग चर्चा कर रहे हैं कि अगर हकीकत में हर घर पर लाउडस्पीकर लगाकर हनुमान चालीसा का पाठ शुरू किया गया, तो हालात और बिगड़ सकते हैं. फिलहाल प्रशासन की ओर से इस पूरे विवाद पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन हनुमान सेना के अल्टीमेटम के बाद वाराणसी में एक नई बहस शुरू हो गई है.