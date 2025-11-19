दाढ़ी-टोपी देख आंटी ने दो बार बुलाई पुलिस, Vande Bharat में मुस्लिम यात्री से भेदभाव

Lal Qila Blast Update: लाल किले के पास हुए कार बम धमाके के बाद भारत में सार्वजनिक जगहों, ट्रेनों और बसों में दाढ़ी और टोपी पहनने वाले मुसलमानों को किस तरह शक की निगाह से देखा जा रहा है, इस बात का अंदाज़ा हाल ही में पेश आए एक मामले से लग सकता है. एक फेसबुक यूजर असद अशरफ ने अपनी आंखों से देखे अनुभव का जिक्र किया है कि कैसे एक मुसलमान को उसकी दाढ़ी और टोपी की वजह से वंदे भारत में गंभीर भेदभाव का सामना करना पड़ा.

अरशद ने क्या लिखा?

एक उर्दू अखबार के मुताबिक, अरशद ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट लिखा कि वह वंदे भारत में यात्रा कर रहे थे और दाढ़ी और टोपी पहने एक व्यक्ति उसी स्टेशन से उनके कोच में चढ़ा, जहां से उन्होंने ट्रेन पकड़ी थी और दोनों दिल्ली के लिए रवाना हो गए. अशरफ ने आगे लिखा कि यात्री के पास फिजिकल आईडी नहीं थी, इसलिए जब टीटीई ने आईडी मांगी, तो उसने अपने फोन पर डिजिटल आईडी दिखाई. ऐसा लगा कि सब कुछ ठीक है, लेकिन थोड़ी देर बाद, एक आंटी सिर्फ उस आदमी के पहनावे की वजह से असहज हो गईं.

आंटी ने पुलिस को किया कॉल

आंटी की परेशानी चिंता में बदल गई और उन्होंने मुस्लिम व्यक्ति की पहचान सत्यापित करने के लिए पुलिस को बुला लिया. असद अशरफ़ आगे लिखते हैं कि अधिकारी यात्री के साथ शिष्टाचार से पेश आए. उन्होंने उसकी डिजिटल आईडी जांची और सब कुछ सही पाया और यात्री को अपनी यात्रा जारी रखने की अनुमति दे दी.

आंटी नहीं हुईं संतुष्ट

लेकिन आंटी तब भी संतुष्ट नहीं हुईं. आधे घंटे बाद, उन्होंने फिर पुलिस को बुलाया, इस बार मुस्लिम यात्री से उसके बैग की जांच करने को कहा. यात्री ने चुपचाप सबके सामने बैग खोला और बहुत ही विनम्र लेकिन थके हुए लहजे में पुलिस अधिकारियों से बैग की जांच करने को कहा. यात्री ने बताया कि उसमें सिर्फ़ कपड़े और एक किताब है और कुछ नहीं, लेकिन इसके बावजूद उसके बैग की अच्छी तरह से तलाशी ली गई.

उन्होंने लिखा कि वंदे भारत में सफ़र करते हुए, एक निर्दोष शख्स को बार-बार बिना किसी दिखावे के अपनी बेगुनाही साबित करते देखकर उन्हें फिर से याद आया कि भारत में मुसलमान होने की यही रोज़ाना की क़ीमत है. हालाँकि अच्छे लोग भी होते हैं, जैसा कि उनके बगल में बैठे एक अंकल ने कहा कि ऐसे लोगों की वजह से ही देश परेशान है.

ये चीजें हमारे लिए हैं नॉर्मल

असद अशरफ़ आगे कहते हैं कि जब वे निज़ामुद्दीन स्टेशन पर उतरे, तो वे उस मुस्लिम व्यक्ति के पास गए और पूछा कि क्या उसे किसी मदद की ज़रूरत है या उसे घटना की सूचना देनी चाहिए, लेकिन उस व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा कि ये चीज़ें हमारे लिए नॉर्मल हैं.