Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam2960408
Zee SalaamIndian Muslim

गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल बने प्रेमानंद महाराज, मदीना के बाद अजमेर दरगाह उनकी सेहत लिए मांगी गई दुआ

Pray for Premanand Maharaj in Ajmer Dargah: वृंदावन के संत प्रेमानंद महाराज की सेहत खराब होने पर अजमेर शरीफ दरगाह पर उनके जल्द ठीक होने के लिए खास दुआ की गई. मंदिरों और दरगाहों में अनुयायियों ने फूल चढ़ाकर मन्नतें मांगी. इससे पहले उनकी बेहतर सेहत के लिए मदीना के पवित्र मस्जिद में भी प्रयागराज के एक मुस्लिम नौजवान ने दुआ की थी. 

 

Written By  Zee Salaam Web Desk|Edited By: Raihan Shahid|Last Updated: Oct 13, 2025, 08:48 PM IST

Trending Photos

प्रेमानंद महाराज की सेहत के लिए अजमेर दरगाह में मांगी गई दुआ
प्रेमानंद महाराज की सेहत के लिए अजमेर दरगाह में मांगी गई दुआ

Ajmer Sharif Dargah News Today: वृंदावन के चर्चित संत प्रेमानंद महाराज की तबितय इनदिनों खराब है. उनकी सेहतयाबी के लिए पूरे पूजा और दुआएं हो रही हैं. इसी क्रम में अजमेर में हजरत ख्वाजा मोईनुद्दीन हसन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर प्रेमानंद महाराज के जल्द सेहत्याब होने की दुआ की गई. 

अजमेर दरगाह शरीफ की अंजुमन सैय्यद जादगान के मेंबर और दादा पोता फाउंडेशन के मेम्बर्स ने इस मौके पर खास चादरपोशी का एहतमाम किया और ख्वाजा गरीब नवाज के आस्ताना शरीफ में फूल पेश किए. प्रेमानंद महाराज के अनुयायियों और चाहने वालों ने मिलकर ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह पर अपनी हाजिरी लगाई और दुआ मांगी. 

इस मौके पर दरगाह के खुद्दामें ख्वाजा अंजुमन के मेंबर हाजी सैय्यद एहतेशाम चिश्ती, सैय्यद गफ्फार हुसैन काजमी समेत दूसरे जायरीन ने मिलकर खास दुआ मांगी हैं. मथुरा वृंदावन के मशहूर संत प्रेमानंद महाराज के दुनियाभर में अनुयायी हैं, उनके चाहने वालों में सिर्फ हिंदू ही नहीं बल्कि मुस्लिम समुदाय के लोग भी शामिल हैं. यही वजह है कि उनकी सोच-समझ को लोग पसंद करते है. 

Add Zee News as a Preferred Source

प्रेमानंद महाराज की तबियत खराब होने के बाद उनकी सेहत में सुधार और लंबी जिंदगी के लिए मंदिरों के साथ साथ दूसरी मजहबी जगहों पर भी दुआएं और मन्नतें मांगी जा रही हैं. अजमेर शरीफ दरगाह के बाहर भी उनके चाहने वालों ने पोस्टर लेकर ख्वाजा गरीब नवाज से दुआ की है. दादा पोता फाउंडेशन के पदाधिकारी समेत अंजुमन के मेम्बर्स भी इसमें शामिल रहे. 

अंजुमन मेम्बर और दरगाह के खादिम सैय्यद एहतेशाम चिश्ती ने बताया कि आज के इस दौर में जब समाज में नफरत के बीज बोये जा रहे हैं, ऐसे में प्रेमानंद जी महाराज के ख्यालात को बेहद पसंद किया जाता है. उन्होंने हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के ताल्लुक से अपने अच्छे ख्यालात से मुस्लिम ही नहीं बल्कि हर आशिके ख्वाजा गरीब को आकर्षित किया है. उनकी सेहतयाबी और तंदुरुस्ती के लिए अजमेर दरगाह में खास दुआ की गई है.

यह भी पढ़ें: रफीक की मौत के वक़्त पैसे गिनता रहा मालिक; सवाल उठाये जाने पर खेल गया हिन्दू- मुस्लिम कार्ड!

 

About the Author
author img
Zee Salaam Web Desk

TAGS

Rajasthan newspremanand ji maharajAjmer Sharif Dargahmuslim news

Trending news

Haryana news
नूंह: प्राइवेट स्कूल में टीचर बना दरिंदा! नाबालिग छात्र के ऊपर चढ़कर बेरहमी से पीटा
bhubaneswar news
सोशल मीडिया पर हिंसा भड़काने वाले पर भुवनेश्वर पुलिस का शिकंजा, एक गिरफ्तार
Kochi Hijab Controversy
हिजाब पहनकर स्कूल गई लड़की को गेट पर रोका, मच गया बवाल; बंद करना पड़ा स्कूल!
Rajasthan news
मदीना के बाद अजमेर दरगाह में प्रेमानंद महाराज की सेहत लिए मांगी गई दुआ
Sharjeel Imam news
दिल्ली दंगे के आरोपी शरजील इमाम ने बिहार चुनाव लड़ने के लिए मांगी अंतरिम जमानत
prayagraj news
हिंदू से मुस्लिम बने हिदायतुल्लाह पर धर्मांतरण का इल्जाम; लड़कियों से कराता था निकाह
mp news
रफीक की मौत के वक्त पैसे गिनता रहा मालिक; सवाल उठाने पर खेल गया हिन्दू-मुस्लिम कार्ड
Amitabh Thakur on Baghpat Murder Case
Baghpat: मस्जिद में ट्रिपल मर्डर केस में Ex IPS को नहीं है पुलिस की जांच पर भरोसा
mp news
हिंदूवादी संगठनों का नया इजाद; जबलपुर से अब पेश-ए- खिदमत है 'किन्नर जिहाद'!
AR Rahman
कुरान शरीफ सीखने पर एआर रहमान का तेजी से चढ़ा करियर ग्राफ; किया चौंकाने वाला खुलासा