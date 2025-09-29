क्या सच में जेल में अब्दुल्ला आज़म को थी मारने की साजिश; पत्रकार के दावे से छिड़ी बहस

Shahid Siddiqui Abdullah Azam Poison Claim: उत्तर प्रदेश के ज्यादातर मुस्लिम लीडर अपनी सियासी जमीन बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन राज्य सरकार लगातार मुस्लिम लीडरशिप पर नकेल कस रही हैं. एक के बाद एक कई मुस्लिम नेताओं को भाजपा शासन काल में जेल भेज दिया गया है. इसमें बसपा और सपा के कई वर्तमान और पूर्व नेता शामिल रहे हैं. हालांकि, कई नेता जेल से जमानत पर रिहा भी हुए हैं, लेकिन कई नेता संघर्ष कर रहे हैं. इस लिस्ट में सबसे ऊपर देश के कद्दावर नेता और उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री आजम खान और उनका परिवार है. आजम खान इसलिए भी सरकार में एक इमानदार नेता की छवि होने के बाद भी उन्हें खुद और पत्नी की न सिर्फ संसद सदस्यता गंवानी पड़ी बल्कि जेल भी जाना पड़ा. विधायक बेटे अब्दुल्ला आज़म को भी अपनी विधायकी गंवानी पड़ी और जेल तक जाना पड़ा.

आज़म परिवार के जेल में रहते हुए उनके समर्थकों ने कई बार ये भी आशंका भी ज़ाहिर की कि जेल में उनकी जान को खतरा है. ये आशंका इसलिए जताई जा रही थी कि जेल में बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी की मौत हो चुकी थी. उनके बेटे ने मुख़्तार की हत्या को संदिग्ध मानते हुए जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट तक का दरवाज़ा खटखटाया था. वहीँ कोविड काल में बिहार के सिवान के बाहुबली पूर्व सांसद शहाबुद्दीन की मौत को भी उनके समर्थक आज भी संदिग्ध मान रहे हैं.

आज़म खान और उनके बेटे की जेल में हत्या की आशंका को लेकर पत्रकार और पूर्व राज्य सभा सांसद शाहिद सिद्दीकी के एक पोस्ट ने इन आशंकाओं को और हवा दे दिया है. 23 महीने बाद सीतापुर जेल से रिहा होने के बाद आजम खान अस्पताल में भर्ती हैं. दिल्ली के एक अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है. इस बीच, समाजवादी पार्टी और विपक्षी नेता आज़म खान से मिलने आ रहे हैं. इसी सिलसिले में पूर्व राज्यसभा सांसद और पत्रकार शाहिद सिद्दीकी ने आजम खान से मुलाकात की. मुलाकात के बाद दोनों ने आजम खान को लेकर सनसनीखेज दावे किए. शाहिद ने दावा किया है कि आजम खान ने बताया है कि उनके बेटे को जेल में खाने में धीमा जहर दिया जा रहा था.

जहर देने का इल्जाम

दरअसल, पूर्व राज्यसभा सांसद और पत्रकार शाहिद सिद्दीकी ने आजम खान से मुलाकात के बाद सोशल मीडिया पर एक फोटो पोस्ट की. शाहिद ने पोस्ट कर लिखा, "आजम ने मुझसे बताया जेल में उन्हें और उनके बेटे अब्दुल्ला को जहर देने की कोशिश की गई थी. उनके खाने में स्लो पॉइजन दिया जा रहा था. जैसे ही उन्हें इस बात का एहसास हुआ, उन्होंने जेल में मिलने वाला खाना खाना बंद कर दिया. खुद अपने हाथों खाना बनाना शुरू कर दिया. उनका मानना है कि उन्हें उसी तरह मारने की साजिश रची गई थी, जैसे मुख्तार अंसारी को मारा गया.

निशाने पर हैं मुस्लिम लीडरशिप

गौरतलब है कि यूपी में मुस्लिम नेताओं के खिलाफ कार्रवाई कोई नया मामला नहीं है. इससे पहले भी योगी आदित्यनाथ की सरकार पर ऐसे आरोप लग चुके हैं. पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी पर जहर देने का इल्जाम भी लगाया गया था. इस तरह की घटनाओं ने राज्य में राजनीतिक माहौल को तनावपूर्ण बना दिया है. कई सियासी जानकारों का कहना है कि राज्य सरकार लगातार मुस्लिम लीडरशिप को निशाना बना रही है.