Pahalgam: कश्मीरी छात्रा के साथ बदसलूकी, बाल पकड़कर खींचा और दी गालियां

Kashmiri Student Beaten: पंजाब के मोहाली में खरड़ में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. यहां पढ़ रही एक कश्मीरी छात्रा के साथ बदसलूकी हुई है. पहलगाम में हुए हालिया नरसंहार के बाद खरड़ के अलग-अलग एजुकेन इंस्टीट्यूट में पढ़ाई कर रहे कश्मीरी छात्र दहशत में हैं. पंजाब की रयात- बाहरा यूनिवर्सिटी में डिग्री की पढ़ाई कर रही एक छात्रा की वायरल वीडियो तेजी से वायरल हुई तो प्रशासन में हड़कंप मच गया.

छात्रा ने बताया कि यूनिवर्सिटी कैंपस में कुछ छात्रों ने उसके साथ अभद्र व्यवहार किया और उसे आतंकवादी कहकर पुकारा. वह जैसे-तैसे अपनी सहेली के साथ अपने रूम में लौट आई, उसकी चप्पल भी कैंपस मे ही रह गई. रूम मे पहुंचने के बाद स्थानीय निवासियों ने भी बदसलूकी की और उसकी सहेली को बालो से खींचा और मारपीट की कोशिश की. वह कल से ही डर के मारे अपने रूम में बंद थी.

Meet this young girl who was assaulted by local goons in the Kharar area of Chandigarh. Salute to the Sikh brother who stood up against injustice. #Kashmir #Students #pahalgamattack pic.twitter.com/l7r22efrU9

घटना की सूचना एनएसयूआई को दी गई, जिसके बाद प्रदेश प्रधान ईश्वरप्रीत सिंह सिद्धू ने छात्रा से मुलाकात कर उन्हें सिक्योरिटी देने का आश्वासन दिया. मामला वायरल होने पर एसएसपी मोहाली के निर्देश पर डीएसपी खरड़ करण सिंह संधू और एसपी (पीबीआई) दीपिका सिंह ने यूनिवर्सिटी का दौरा किया और छात्रों से बातचीत कर उन्हें सिक्योरिटी का भरोसा दिलाया.

पुलिस प्रशासन ने तत्काल प्रभाव से यूनिवर्सिटी कैंपस और आसपास के इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी है. सभी कश्मीरी छात्रों को सुरक्षित माहौल देने का आश्वासन देते हुए पुलिस ने स्थिति पर पूरी नजर रखने की बात कही है.

A Kashmiri girl has appealed for help to return home, She is currently in Chandigarh.

Locals are misbehaving with her and hurling abuses, She hasn't eaten since yesterday.

A cab driver assaulted the Kashmiri passengers and forcibly threw them out of the cab. pic.twitter.com/h73P0nx98z

