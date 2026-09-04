/शाही मस्जिद के बाद अब संभल की बाबा बहाउद्दीन शाह मस्जिद निशाने पर; मालिकाना हक़ को लेकर सवाल?

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नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश के संभल में शाही जामा मस्जिद को हरिहर मंदिर बताए जाने के विवाद का अभी फैसला भी नहीं हुआ है, लेकिन संभल की एक और मस्जिद को सरकारी ज़मीन पर कब्ज़ा कर बनाए जाने के इलज़ाम लग गए हैं. ताज़ा मामला बाबा बहाउद्दीन शाह मस्जिद से जुड़ा है, जिसे लेकर दावा किया गया है कि ये मस्जिद ASI की संरक्षित प्रॉपर्टी है, लेकिन इसपर पर कथित तौर पर अवैध कब्ज़ा कर मस्जिद के ढाँचे से छेड़छाड की गई है. ये मस्जिद संभल के चौधरी सराय चौकी इलाके में बनी है.
ASI के जरिये संरक्षित इस मस्जिद के ढाँचे में बदलाव होने का इलज़ाम श्री कल्कि सेना के राष्ट्रीय संयोजक और पेशे से वकील सुभाष चंद्र त्यागी ने लगाया है. उन्होंने डीएम अंकित खंडेलवाल को शिकायती पत्र देकर ASI की संरक्षित जमीन पर बनी मस्जिद में बदलाव होने की शिकायत की है. ख़ास बात ये है कि इस तरह की शिकायत मिलते ही DM अंकित खड़ेकवाल ने SDM को इस मामले की जांच सौंप दी है. शहर की एक बड़ी मस्जिद पर इस तरह के आरोपों से एक बार फिर दो समुदायों के बीच आपसी तनाव और अविश्वास का माहौल पैदा हो गया है.
शिकायती का आरोप
श्री कल्कि सेना के राष्ट्रीय संयोजक और वकील सुभाष चंद्र त्यागी ने कहा, " मस्जिद ASI की संरक्षित संपत्ति है. इसके बावजूद इसके ढाँचे में परिवर्तन किया गया है. इसे एक किले का रूप दिया गया है, ताकि गृह युद्ध जैसी स्थिति पैदा होने पर यहाँ से हथियार चलाए जा सकें. आराजक लोगों ने इसे किला बना दिया है. उन्होंने ये भी इलज़ाम लगाया है कि शाही मस्जिद को लेकर हुए दंगों के वक़्त इसी मस्जिद से उपद्रवी भीड़ निकली थी. CAA के आन्दोलन के समय भी मस्जिद से निकली भीड़ ने बसों में आग लगा दी थी और पुलिस पर हमले किये थे. ये देश की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है.
इस मामले में DM अंकित खड़ेकवाल ने कहा है कि कब्रिस्तान के पास दो ज़मीन है, जो जामा मस्जिद के नाम से दर्ज है, और मस्जिद ASI की संरक्षित इमारत है. अब इसमें जांच के बाद ही किसी नतीजे पर पहुंचा जाएगा कि क्या मस्जिद पर किसी तीसरे पक्ष को कोई अवैध कब्ज़ा या निर्माण तो नहीं है?
इस मामले में मस्जिद के मुतवल्ली का कोई पक्ष सामने नहीं आया है, लेकिन शिकायती सुभाष चंद्र त्यागी के मुताबिक, मुतवल्ली ने इस मस्जिद को वक्फ की जायदाद बताई है, और कहा है कि सैयद बाबा बहाउद्दीन शाह की ज़मीन पर ये मस्जिद बनी है, और उनके पास इसके सभी दस्तावेज़ उपलब्ध हैं. वहीँ गाँव के मुस्लिम आबादी का मानना है कि मस्जिद सैकड़ों साल पुरानी है, लेकिन पुराने ढाँचे कमजोर पड़ने के बाद 15- 20 साल पहले मस्जिद को नए सिरे से बनाया गया था. इसे लेकर कोई विवाद नहीं है, लोग अपनी सियासत चमकाने के लिए ऐसी बातें कर रहे हैं. दूसरी तरफ, इलाके के हिन्दू समाज का कहना है कि मस्जिद अगर वक्फ बोर्ड की है, तो भी उसे संरक्षित इमारत घोषित की जा सकती है. लेकिन अगर बिना ASI की इज़ाज़त के उसकी मरम्मत या दुबारा निर्माण की गई है, तो इस पर सवाल उठाया जाना लाजिमी है. सरकार की संपत्ति पर किसी का अवैध कब्ज़ा नहीं होना चाहिए.