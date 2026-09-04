Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Zee Salaam
  • /Indian Muslim
  • /शाही मस्जिद के बाद अब संभल की बाबा बहाउद्दीन शाह मस्जिद निशाने पर; मालिकाना हक़ को लेकर सवाल?

शाही मस्जिद के बाद अब संभल की बाबा बहाउद्दीन शाह मस्जिद निशाने पर; मालिकाना हक़ को लेकर सवाल?

संभल में शाही जामा मस्जिद के बाद अब चौधरी सराय चौकी इलाके में बनी बाबा बहाउद्दीन शाह मस्जिद पर सवाल उठ गए हैं. श्री कल्कि सेना के राष्ट्रीय संयोजक और पेशे से वकील सुभाष चंद्र त्यागी ने इलज़ाम लगाया है कि मस्जिद ASI की संरक्षित सम्पत्ति है, लेकिन कुछ आराजक लोगों ने इसपर अवैध निर्माण कर इसे किला बना दिया है.

Written ByHussain Tabish
Published: Sep 04, 2026, 09:22 PM IST|Updated: Sep 04, 2026, 09:26 PM IST
शाही मस्जिद के बाद अब संभल की बाबा बहाउद्दीन शाह मस्जिद निशाने पर; मालिकाना हक़ को लेकर सवाल?

About the Author

Hussain Tabish

Hussain Tabish

हुसैन ताबिश Zee News  में एसोसिएट न्यूज़ एडिटर हैं. वो Salaam TV और JK & Ladakh TV के डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म की टीम को लीड करते हैं. उन्हें फील्ड रिपोर्टिंग से लेकर डेस्क पर ख़बरों से खेलने का लगभग 18 सालों का अनुभव है. Zee से पहले वो HT Media, Amar Ujala, Prasar Bharti, Raj Express, Forward Press, Mahanagar Media Network Ltd, BIG Pvt. Ltd. और 'देशबंधु' अखबार जैसे संस्थानों में फील्ड रिपोर्टिंग और डेस्क पर संपादन की भूमिका निभा चुके हैं. वह भारत सरकार के ICSSR-फंडेड मीडिया रिसर्च प्रोजेक्ट में रिसर्च एसोसिएट रह चुके हैं. उन्हें हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और दिल्ली विधान सभा चुनावों के पहले ओपिनियन पोल सर्वे करने का अनुभव है. बिहार में मुस्लिम महिलाओं में शिक्षा का निम्न स्तर, अकुशल मजदूरों के पलायन और इंसेफेलाइटिस पर रिपोर्टिंग के लिए उन्हें फेलोशिप मिल चुका है. एम.फिल और पी.एचडी की शिक्षा प्राप्त हुसैन ताबिश एक पत्रकार के अलावा मीडिया शोधार्थी, शिक्षक और प्रशिक्षक भी हैं. वो जर्नलिज्म के स्टूडेंट्स को इंडियन पॉलिटी, रिपोर्टिंग, एडिटिंग, मीडिया एथिक्स और कंटेंट प्रोडक्शन पढ़ाते हैं, फिर भी खुद को हमेशा जर्नलिज्म का इंटर्न मानते हैं. राजनीति, अंतरराष्ट्रीय संबंध, मानवाधिकार, जेंडर सेंसिटिविटी, सोशल जस्टिस और माइनॉरिटी इश्यूज उनके प्रिय विषय हैं. (उनतक पहुँचने का पता mohammad.tabish@India.com).  

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
दीनी तालीमी पर सरकार की टेढ़ी नज़र; उत्तराखंड में चुन-चुनकर सील किए जा रहे निजी मदरसे
2
3
4
5