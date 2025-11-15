Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3004765
Zee SalaamIndian Muslim

मियाओं के नाम पर असम को डराना चहते हैं CM हिमंता? भाजपा के खिलाफ विपक्ष का महागठबंधन

Assam News: असम में 8 विपक्षी दलों ने भाजपा के खिलाफ गठबंधन कर लिया है और 2026 विधानसभा चुनाव एक साथ मिलकर लड़ने पर सहमति व्यक्त की. इस गठबंधन के बाद मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने असम के लोगों को मियां मुसलमानों का डर दिखाने लगे हैं. साथ ही उन्होंने इस गठबंधन पर जमकर निशाना भी साधा है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Nov 15, 2025, 12:40 PM IST

Trending Photos

मियाओं के नाम पर असम को डराना चहते हैं CM हिमंता? भाजपा के खिलाफ विपक्ष का महागठबंधन

Assam News: असम में हिमंता बिस्वा सरमा की अगुवाई में भाजपा की सरकार है. हिमंता पर मुस्लिम विरोधी होने और मुस्लिम समुदाय के खिलाफ कानून का दुरुपयोग करने का आरोप लगाते रहा है. इसी कड़ी असम में कांग्रेस पार्टी की अगुवाई में 8 विपक्षी दलों ने गठबंधन किया है और साल 2026 में होने वाले असम विधानसभा चुनाव में भाजपा के खिलाफ लड़ने पर सहमति व्यक्त की है. इस गठबंधन के बाद मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने एक बार फिर मियां मुसलमानों को लेकर बयान दिया है और असम के लोगों को मियाओं का डर देखने की कोशिश की है. 

दरअसल, असम की सरकार असम में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी मुसलमानों को मियां मुसलमान कहती है, लेकिन इसके आड़ में पूरे मुस्लिम समुदाय के खिलाफ नफरत फैलाने का काम करती है. हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने मियां मुसलमानों के आड़ में पूरे मुस्लिम समुदाय के बदनाम करने वाले AI वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड करने के लिए भाजपा को फटकार लगाई थी. 

मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने विपक्ष के इस गठबंधन के ऐलान के एक दिन बाद एक भाषण में कहा कि अगर कांग्रेस के नेतृत्व में असम में विपक्षी गठबंधन की सरकार आ जाएगी तो असम मियाओं के हाथ में चला जाएगा. उन्होंने कहा कि असम के लोग भाजपा सरकार की आलोचना करते हैं. लेकिन, उन्होंने कांग्रेस के सत्ता में आने पर पछताना पड़ेगा. 

Add Zee News as a Preferred Source

गौरतलब है कि बीते बुधवार (12 नवंबर) को, कांग्रेस, रायजोर दल, असम जातीय परिषद (AJP), आंचलिक गण मोर्चा, CPM, CPI, CPI(ML), और ऑल पार्टी हिल्स लीडर्स कॉन्फ्रेंस (APHLC) ने असम में 2026 के विधानसभा चुनाव के लिए आपस में गठबंधन किया है और एक साथ मिलकर चुनाव लड़ने पर सहमति जताई. 

हाल ही में असम से अवैध बांग्लादेशी नागरिकों के बेदखली के नाम पर उन्हें  बांग्लादेश के बॉर्डर में धकेला जा रहा है और उनके घरों पर बुलडोजर कार्रवाई की जा रही है. इस कार्रवाई से असम में मुस्लिम समाज के लोगों में डर का माहौल है. साथ ही असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा आए दिन मुस्लिम समाज के खिलाफ विवादित बयान देते रहते हैं, इसलिए भी मुस्लिम समाज में उनकी छवी एक मुस्लिम विरोधी नेता के तौर पर है. 

About the Author
author img
Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

TAGS

Assam newsminority newsAssam assembly election 2026Today News

Trending news

Gujarat
Gujarat: गौहत्या पर 'ऐतिहासिक फैसला', 3 मुस्लिम युवकों को उम्रकैद और 6-6 लाख का फाइन
Religious Conversion in Uttar Pradesh
विशाल सिंह ने मोहब्बत में कराया खतना, मुस्लिम प्रेमिका पर लगे ये गंभीर आरोप
kolkata
कॉलेज की दीवारों पर लिखा, 'कुत्तों और मुसलमानों की नो एंट्री'; मुस्लिम हुए नाराज
Uttar Pradesh news
मदरसों में करोड़ा का भ्रष्टाचार, पकड़े गए घोटालेबाज धर्मवीर और सर्वेश
Aklaq Mob Lynching Case
Akhlaq Mob Lynching Case में आरोपियों को बारी करने की कोशिश; सरकार पर सवाल
West Bank
West Bank: कुरान जलाया और नस्लभेदी नारे लिखे, इजराइली सेटलर्स ने मस्जिद में लगाई आग
Jammu Kashmir
J&K: 17.20 लाख अनक्लेम्ड अकाउंट्स में 465.79 करोड़ रुपये; RBI की रिपोर्ट ने चौंकाया
bihar
Bihar: मुसलमानों पर हार की ठीकरा फोड़ते हैं, चुनाव रिजल्ट के बाद भड़के ओवैसी
Amour Assembly Akhterul Iman Victory
पप्पू यादव AIMIM से हारे शर्त, क्या अब देंना पड़ेगा इस्तीफा?
jammu kashmir news
दिल्ली के बाद जम्मू-कश्मीर में बड़ा धमाका, 7 की मौत 27 घायल