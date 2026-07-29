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अफजाल अंसारी की बढ़ीं मुश्किलें! हथियार लाइसेंस मामले में एक और FIR, गायब मिली मूल फाइल

Afzal Ansari Arms License Case: गाजीपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी के खिलाफ हथियारों के लाइसेंस से जुड़े मामले में एक और केस दर्ज किया गया है. आरोप है कि हथियारों की खरीद-बिक्री से जुड़े ओरिजिनल लाइसेंस फाइल और रिकॉर्ड्स को आर्काइव से हटा दिया गया, जिससे राइफल का फिजिकल वेरिफिकेशन करना नामुमकिन हो गया.

Edited ByTauseef Alam
Published: Jul 29, 2026, 12:38 PM IST|Updated: Jul 29, 2026, 12:38 PM IST
अफजाल अंसारी की बढ़ीं मुश्किलें! हथियार लाइसेंस मामले में एक और FIR, गायब मिली मूल फाइल

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Tauseef Alam

Tauseef Alam

तौसीफ आलम Zee Media में Sub Editor हैं. तौसीफ पिछले 5 सालों से उन मुद्दों को उठाते रहे हैं, जो आम लोगों के जीवन, लोकतंत्र, शिक्षा, सामाजिक न्याय और नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों से सीधे जुड़े हैं. तौसीफ ने Amar Ujala, Times Now Navbharat और ABP News जैसे देश के बड़े मीडिया संस्थानों में काम और ट्रेनिंग ली है. उन्होंने दिल्ली में हुए CAA-NRC विरोधी आंदोलन की जमीनी रिपोर्टिंग की है. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी Jamia Millia Islamia से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की है. राजनीति, क्राइम, इंटरनेशनल अफेयर्स, भारत में मुस्लिम समाज से जुड़े मुद्दे, जनहित के सवाल और यूनिवर्सिटी कैंपस की छात्र राजनीति उनके प्रिय विषय हैं.

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