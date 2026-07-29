/अफजाल अंसारी की बढ़ीं मुश्किलें! हथियार लाइसेंस मामले में एक और FIR, गायब मिली मूल फाइल

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Ghazipur News: गाजीपुर के SP सांसद अफजाल अंसारी के खिलाफ हथियार लाइसेंस मामले में एक और मामला दर्ज किया गया है. इस बार आरोप है कि लाइसेंस से जुड़ी मूल फाइल और हथियार की खरीद-बिक्री के रिकॉर्ड को आर्काइव से गायब कर दिया गया, जिससे राइफल का भौतिक सत्यापन नहीं हो सका. उस समय तैनात दो आर्म्स क्लर्कों को भी इस मामले में आरोपी बनाया गया है.
दरअसल, वाराणसी रेंज के डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल (DIG) के निर्देशों पर मुख्तार अंसारी से जुड़े के सदस्यों, सहयोगियों और परिवार के लोगों के पास मौजूद हथियारों के लाइसेंस की व्यापक जांच की जा रही है. एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस (शहर और ग्रामीण) की अगुवाई वाली टीमें अभी 51 हथियारों के लाइसेंस पर खरीदे और बेचे गए 145 हथियारों की जांच-पड़ताल कर रही हैं. जांच में पता चला है कि कई मामलों में हथियारों की मौजूदा स्थिति साफ नहीं है, जबकि लाइसेंस रिकॉर्ड और खरीद-बिक्री के कागजात में गंभीर गड़बड़ियां सामने आई हैं.
अफजाल अंसारी पर लगे संगीन इल्जाम
इस जांच के दौरान अफजाल अंसारी के हथियार लाइसेंस (नंबर 1188/P-11) से जुड़ी ओरिजिनल फाइल और खरीद-बिक्री के रिकॉर्ड आर्काइव से गायब मिले. जांच में पता चला कि इस लाइसेंस के तहत अरुणाचल प्रदेश के अलॉन्ग जिले से सालों पहले एक NPB राइफल (नंबर 44667) खरीदी गई थी, लेकिन इसके लिए ज़रूरी सहायक दस्तावेज मौजूद नहीं थे. रिकॉर्ड न होने की वजह से पुलिस राइफल का फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं कर पाई.
इन धाराओं में दर्ज हुआ मुकदमा
जांच एजेंसियों का आरोप है कि लाइसेंस धारक और उस समय के हथियार क्लर्कों की मिलीभगत से रिकॉर्ड गायब कर दिए गए, जिससे हथियार के संभावित गलत इस्तेमाल को लेकर चिंता पैदा हो गई है. इस आधार पर सदर कोतवाली पुलिस स्टेशन में केस नंबर 554/26 दर्ज किया गया है. इस मामले में सांसद अफजाल अंसारी के साथ-साथ तत्कालीन आर्म्स क्लर्क गौरीशंकर लाल और दूसरे आर्म्स क्लर्क सुग्रीव तिवारी को नामजद किया गया है. इन तीनों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धाराओं 409, 120-B और 419, और आर्म्स एक्ट की धाराओं 21, 25 और 30 के तहत कार्रवाई शुरू की गई है.