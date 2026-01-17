मोहब्बत के महल में उर्स पर भाईचारे का जश्न, शाहजहां के मजार पर चढ़ाई गई 1720 मीटर चादर

Taj Mahal Urs 2026: आगरा में शाहजहां के 371वें उर्स पर ताजमहल में 1720 मीटर लंबी सर्वधर्म सद्भावना की चादर चढ़ाई गई. इस मौके पर हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई समुदाय के लोगों ने मिलकर हिस्सा लिया. दक्षिणी गेट से जुलूस निकला और अमन-चैन के लिए दुआ मांगी गई.
Agra News Today: गंगा-जमुनी तहजीब की एक अनोखी तस्वीर आज आगरा में देखने को मिली, जब ताजमहल में मुगल बादशाह शाहजहां की मजार पर 1720 मीटर लंबी सर्वधर्म सद्भावना की चादर चढ़ाई गई. यह मौका था शाहजहां के 371वें उर्स-ए-मुबारक का, जिसमें हर मजहब के लोगों ने मिलकर हिस्सा लिया और भाईचारे का संदेश दिया.
आगरा में मुगल बादशाह शाहजहां के 371वें उर्स-ए-मुबारक के मौके पर ताजमहल स्थित उनकी मजार पर 1720 मीटर लंबी सर्वधर्म सद्भावना चादर चढ़ाई गई. यह चादर सिर्फ एक कपड़ा नहीं, बल्कि हिंदुस्तान की गंगा-जमुनी तहजीब की मिसाल मानी जाती है, जिसमें सभी मजहब के लोग शिरकत करते हैं.
आज यानी शनिवार (17 जनवरी) को ताजमहल के तहखाने में स्थित शाहजहां और मुमताज महल की असली कब्रों पर यह रंग-बिरंगी सतरंगी चादर पेश की गई. यह चादर पूरे 1720 मीटर लंबी है. हर साल इसकी लंबाई बढ़ती जाती है, क्योंकि लोग अपनी अकीदत से कपड़े के टुकड़े इसमें जोड़ते रहते हैं.
उर्स कमेटी के सदर ने बताया कि यह चादर सर्वधर्म सद्भावना की पहचान है. हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई सभी इस उर्स में मिलकर अपना योगदान देते हैं. चादर को ताजमहल के दक्षिणी गेट से जुलूस की शक्ल में मजार तक ले जाया गया. वहां फातेहा पढ़ी गई और देश में अमन और चैन के लिए दुआ मांगी गई.
इस उर्स की शुरुआत 15 जनवरी को हुई थी. उसी दिन ताजमहल के तहखाने को खोला गया और गुस्ल की रस्म अदा की गई. इसके बाद तीन दिन तक कव्वाली, कुरान ख्वानी और लंगर का इंतजाम किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया. खास बात यह रही कि उर्स के दौरान ताजमहल में पर्यटकों की एंट्री मुफ्त रखी गई. इसकी वजह से हजारों सैलानी इस ऐतिहासिक मौके के गवाह बने और उन्होंने इस आयोजन को करीब से देखा.
यह उर्स हर साल शाहजहां की याद में मनाया जाता है, जो ताजमहल के बनाने वाले हैं. ताजमहल को मोहब्बत की निशानी कहा जाता है, लेकिन उर्स के जरिए यह भाईचारे और सद्भावना का पैगाम भी देता है. पिछले साल इस चादर की लंबाई 1640 मीटर थी, जबकि इस साल यह 80 मीटर बढ़कर 1720 मीटर हो गई. यह परंपरा कई दशकों से चली आ रही है और इसे हिंदुस्तान की तहजीब को जिंदा रखने वाली परंपरा माना जाता है.
मिली जानकारी के मुताबिक, उर्स कमेटी के अध्यक्ष ताहिर उद्दीन ताहिर ने कहा कि यह चादर सिर्फ एक कपड़ा नहीं, बल्कि मजहबी इत्तिहाद यानी धार्मिक एकता की मिसाल है. उन्होंने कहा कि हर साल लोग बड़ी शिद्दत और आस्था के साथ इसमें हिस्सा लेते हैं. वहीं, ताजमहल देखने आए पर्यटकों ने इस आयोजन को अद्भुत और दिल को छूने वाला बताया. उन्होंने कहा कि एक ही जगह पर हर धर्म के लोगों को एक साथ देखकर बहुत अच्छा लगा.
उर्स के दौरान भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI के अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे, ताकि इस ऐतिहासिक इमारत की हिफाजत सही तरीके से हो सके. इसके साथ ही पुलिस प्रशासन ने भी उर्स के दौरान सख्त सुरक्षा इंतजाम किए, ताकि किसी तरह की अव्यवस्था न हो और कार्यक्रम शांतिपूर्ण ढंग से चलता रहे.
