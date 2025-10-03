Advertisement
नाबालिग कथावचक के दिमाग में भरा ज़हर! बोली, ऐसे करो मुसलमानों का बॉयकॉट

Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में भागवत कथा के दौरान एक नाबालिग महिला कथावाचक ने मुसलमानों का आर्थिक बहिष्कार और गांवों में मुस्लिम व्यक्तियों के प्रवेश पर रोक लगाने का आह्वान किया है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Oct 03, 2025, 01:54 PM IST

Uttar Pradesh News: भारत में इस्लामोफोबिया बढ़ती जा रही है. यहां आए दिन मुस्लिम समाज को हाशिये पर धकेलने के लिए कथित हिंदूवादी संगठनों और बाबाओं की तरफ से मुस्लिम विरोधी भाषण दिए जाते हैं. इन भाषणों में मुस्लिम समाज को विभिन्न तरीके से नुकसान पहुंचाने के लिए हिंदू समाज को उकसाया जाता है. ऐसा ही एक मामला उत्तर प्रदेश के आगरा में हुआ है. यहां एक धार्मिक कथा के दौरान मुस्लिम विरोधी बातें कही गईं. 

उत्तर प्रदेश के आगरा के ब्लॉक के खेड़ा गांव में श्रीमद्भागवत कथा में मुसलमानों के आर्थिक बहिष्कार का आह्वान किया गया और मुस्लिम समाज के लोगों को गांव में प्रवेश पर रोक लगाने की मांग की गई. कथावाचिका बाल विदुषी लक्ष्मी ने मुस्लिम समाज के खिलाफ आपत्तिजनक इल्जाम लगाते हुए लोगों को उकसाया. उन्होंने  कहा कि मुसलमान खाने-पीने की वस्तुओं में थूक और मूत्र मिलकर हिंदुओं का धर्म भ्रष्ट करते हैं, इसलिए इनसे कुछ भी खरीदना नहीं चाहिए.

कथावाचक बाल विदुषी लक्ष्मी ने कहा कि सड़क पर मुसलमान I Love Muhammad के पोस्टर लहराता हैं और पैसा कमाने के लिए हिंदू देवी-देवताओं के नाम से ढाबा चलाता हैं. उन्होंने आगे कहा कि हर गांव में बोर्ड लगना चाहिए कि हमारे गांव में मुस्लिम व्यक्ति का प्रवेश वर्जित है.

विदुषी लक्ष्मी ने कहा कि मुसलमान आतंकवादी गतिविधियों में पाए जाते हैं इसलिए इनसे सावधान रहना जरूरी है. बता दें योगी यूथ ब्रिगेड धर्म रक्षा ट्रस्ट के द्वारा प्रदेश अध्यक्ष कुंवर अजय तोमर की अगुवाई में सात दिवसीय श्रीमद्भागवत कथा का आयोजन करवाया गया था. वहीं, 5 अक्टूबर को विशाल संत सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा, जिसमें देश भर के संत महामंडलेश्वर शामिल होंगे.

About the Author
author img
Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

Uttar Pradesh newsBoycott Calls against Muslim CommunityAgra Bhagwat Kathaminority newsToday News

