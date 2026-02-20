कब्रिस्तान की जमीन कब्जा से मुस्लिम समुदाय में आक्रोश, पुलिस ने शुरू की जांच

Advertisement
Zee SalaamIndian Muslimकब्रिस्तान की जमीन कब्जा से मुस्लिम समुदाय में आक्रोश, पुलिस ने शुरू की जांच

Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश में भूमाफियाओं ने रात के अंधेरे में JCB की मदद से पुराने कब्रिस्तानों को हटाकर, वहां नया बाउंड्री वॉल खड़ी कर दी. आरोप है कि भूमाफियाओं ने ऐसा इसलिए किया, ताकि वे कब्रिस्तान की जमीन पर कब्जा कर सके. लेकिन मुस्लिम समाज ने इस मामले की शिकायत पुलिस से की, जिसके बाद पुलिस और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम मौके पर पहुंची और पूरे क्षेत्र का निरीक्षण किया है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Feb 20, 2026, 07:10 PM IST

प्रतीकात्मक तस्वीर
Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश के आगरा से कब्रों को गायब करने और कब्रिस्तान की जमीन पर कब्जा करके बाउंड्री वॉल बनाने का मामला सामने आने पर हंगामा खड़ा हो गया. मुस्लिम समुदाय ने इस मामले की शिकायत पुलिस थाने में की और कार्रवाई की मांग की. इस मामले की शिकायत मिलने के बाद प्रशासन एक्शन में आ गई है. पुलिस और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम मौके पर पहुंची और पूरे क्षेत्र का निरीक्षण किया है.

कब्रिस्तान को गायब करने और कब्रिस्तान की जमीन पर अवैध कब्जा करके बाउंड्री वॉल बनाने का यह मामला आगरा के मदिया कटरा रोड स्थित शाही कब्रिस्तान का है. मौके पर पहुंची पुलिस और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने हालात का जायजा लेते हुए अवैध रूप से बनाई गई बाउंड्री वॉल को तोड़ने के आदेश दे दिया है. प्रशासन ने साफ किया है कि सरकारी और धार्मिक स्थल की जमीन पर किसी भी तरह का कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. अधिकारियों ने संबंधित विभागों को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए हैं. प्रशासन का कहना है कि पूरे मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है और जल्द ही आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी. वहीं, स्थानीय लोगों ने भी कार्रवाई शुरू होने पर संतोष जताया है. फिलहाल प्रशासन की टीम जांच में जुटी है और जल्द ही बड़ी कार्रवाई की उम्मीद जताई जा रही है.

गौरतलब है कि आगरा के मदिया कटरा रोड स्थित शाही कब्रिस्तान में रात के अंधेरे में कथित भूमाफियाओं ने कब्रों को गायब कर बाउंड्री खड़ी कर दी है, जिसको लेकर मुस्लिम समाज में भारी आक्रोश है. आगरा के मदिया कटरा रोड पर स्थित शाही कब्रिस्तान में उस वक्त हड़कंप मच गया जब स्थानीय लोगों ने देखा कि कब्रिस्तान की कई पुरानी कब्रें गायब हैं और रातों-रात बाउंड्री खड़ी कर दी गई है. आरोप है कि भूमाफियाओं ने ज़मीन कब्ज़ाने की नीयत से कब्रों को हटवाकर कब्रिस्तान की जमीन पर अवैध कब्ज़ा करने की कोशिश की है.

स्थानीय लोगों का कहना है कि रात के अंधेरे में जेसीबी मशीनों से काम किया गया और किसी को भनक तक नहीं लगने दी गई. घटना की जानकारी मिलते ही मुस्लिम समाज के लोग बड़ी संख्या में मौके पर पहुंचे और जमकर विरोध कर पुलिस से शिकायत की. लोगों का कहना है कि जब कब्रिस्तान जैसी पवित्र जगह सुरक्षित नहीं है तो आम आदमी की सुरक्षा का क्या भरोसा? मुस्लिम समाज के लोगों ने पूरे मामले की लिखित शिकायत पुलिस प्रशासन से की है और तत्काल जांच के बाद कार्रवाई की मांग की थी. अब पुलिस और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम मौके पर पहुंची और पूरे क्षेत्र का निरीक्षण किया है.

About the Author
author img
Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

TAGS

muslim newsLand mafia Encroach Graveyard LandGraveyard Land Encroachment in AgraUttar Pradesh newsminority newsToday News

