कब्रिस्तान की जमीन कब्जा से मुस्लिम समुदाय में आक्रोश, पुलिस ने शुरू की जांच

Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश के आगरा से कब्रों को गायब करने और कब्रिस्तान की जमीन पर कब्जा करके बाउंड्री वॉल बनाने का मामला सामने आने पर हंगामा खड़ा हो गया. मुस्लिम समुदाय ने इस मामले की शिकायत पुलिस थाने में की और कार्रवाई की मांग की. इस मामले की शिकायत मिलने के बाद प्रशासन एक्शन में आ गई है. पुलिस और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम मौके पर पहुंची और पूरे क्षेत्र का निरीक्षण किया है.

कब्रिस्तान को गायब करने और कब्रिस्तान की जमीन पर अवैध कब्जा करके बाउंड्री वॉल बनाने का यह मामला आगरा के मदिया कटरा रोड स्थित शाही कब्रिस्तान का है. मौके पर पहुंची पुलिस और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने हालात का जायजा लेते हुए अवैध रूप से बनाई गई बाउंड्री वॉल को तोड़ने के आदेश दे दिया है. प्रशासन ने साफ किया है कि सरकारी और धार्मिक स्थल की जमीन पर किसी भी तरह का कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. अधिकारियों ने संबंधित विभागों को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए हैं. प्रशासन का कहना है कि पूरे मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है और जल्द ही आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी. वहीं, स्थानीय लोगों ने भी कार्रवाई शुरू होने पर संतोष जताया है. फिलहाल प्रशासन की टीम जांच में जुटी है और जल्द ही बड़ी कार्रवाई की उम्मीद जताई जा रही है.

गौरतलब है कि आगरा के मदिया कटरा रोड स्थित शाही कब्रिस्तान में रात के अंधेरे में कथित भूमाफियाओं ने कब्रों को गायब कर बाउंड्री खड़ी कर दी है, जिसको लेकर मुस्लिम समाज में भारी आक्रोश है. आगरा के मदिया कटरा रोड पर स्थित शाही कब्रिस्तान में उस वक्त हड़कंप मच गया जब स्थानीय लोगों ने देखा कि कब्रिस्तान की कई पुरानी कब्रें गायब हैं और रातों-रात बाउंड्री खड़ी कर दी गई है. आरोप है कि भूमाफियाओं ने ज़मीन कब्ज़ाने की नीयत से कब्रों को हटवाकर कब्रिस्तान की जमीन पर अवैध कब्ज़ा करने की कोशिश की है.

स्थानीय लोगों का कहना है कि रात के अंधेरे में जेसीबी मशीनों से काम किया गया और किसी को भनक तक नहीं लगने दी गई. घटना की जानकारी मिलते ही मुस्लिम समाज के लोग बड़ी संख्या में मौके पर पहुंचे और जमकर विरोध कर पुलिस से शिकायत की. लोगों का कहना है कि जब कब्रिस्तान जैसी पवित्र जगह सुरक्षित नहीं है तो आम आदमी की सुरक्षा का क्या भरोसा? मुस्लिम समाज के लोगों ने पूरे मामले की लिखित शिकायत पुलिस प्रशासन से की है और तत्काल जांच के बाद कार्रवाई की मांग की थी. अब पुलिस और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम मौके पर पहुंची और पूरे क्षेत्र का निरीक्षण किया है.