Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3121099
Zee SalaamIndian Muslimताजमहल में पूजा करने की मांग पर हुई सुनवाई, मुस्लिम पक्ष को कोर्ट ने लगाई फटकार

ताजमहल में पूजा करने की मांग पर हुई सुनवाई, मुस्लिम पक्ष को कोर्ट ने लगाई फटकार

Taj Mahal Controversy: ताजमहल में पूजा करने की मांग वाली याचिका पर कोर्ट ने सुनवाई की, लेकिन ताजमहल के पक्षकार ने कोर्ट से और समय की मांग की. इस पर कोर्ट ने ताजमहल के पक्षकार को फटकार लगाया और अगली सुनवाई की तरीख दी. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Feb 24, 2026, 03:05 PM IST

Trending Photos

ताजमहल
ताजमहल

Taj Mahal Controversy: ताजमहल में पूजा करने की इजाजत मांगने वाली याचिका पर आज (24 फरवरी) आगरा लघुवाद न्यायालय में सुनावाई हुई. इस याचिका पर आगरा लघुवाद कोर्ट के न्यायाधीश लाल बहादुर गौंड ने सुनवाई की. वादी पक्ष की ओर से कोर्ट में अधिवक्ता शिव आधार सिंह तोमर ने बहस की. वहीं, ताजमहल के पक्षकार ने के दौरान बीमार होने का प्रार्थना पत्र पेश कर दिया और अदालत से समय की मांग की. इस पर अदालत ने फटकार लगाते हुए 30 मार्च की तारीख नियत की है और उन्हें अंतिम अवसर दिया है इसके साथ ही 300 रुपये का उन पर जुर्माना भी लगाया है.

बता दें कि योगी यूथ ब्रिगेड के प्रदेश अध्यक्ष कुंवर अजय तोमर ने ताजमहल को तेजोमहालय शिव मंदिर बताते हुए सावन के महीने में जलाभिषेक, दुग्धाभिषेक एवं अन्य हिंदू त्योहारों पर पूजा अर्चना की अनुमति को लेकर 23 जुलाई 2024 को वाद दाखिल किया था, जिसमें भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधीक्षक पुरातत्वविद् ASI को एवं भारत संघ को प्रतिवादी बनाया गया है.

कुंवर अजय तोमर का कहना है कि पक्षकार बनने की अर्जी देने वाले सैयद इब्राहिम हुसैन जैदी और उनके अधिवक्ता पर कोई ठोस साक्ष्य नहीं है, वह नहीं चाहते कि पूरी दुनिया के सामने तेजोमहालय की सच्चाई आए इसलिए मामले को बार-बार टालने का प्रयास करते हैं और कोई ना कोई बहाना लगाते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

कुंवर अजय तोमर ने कहा कि केस की दो बार नकल मुहैया करा चुके हैं पिछली सुनवाई 30 जनवरी को हुई थी, तब भी नकल का बहाना लगाया था और केस की नकल मांगी थी और न्यायालय के आदेश पर उन्हें दूसरी बार नकल मुहैया करा दी गई थी. किंतु आज सुनवाई के दौरान बीमार होने का प्रार्थना पत्र लगा दिया, जबकि हमारी पूरी कोशिश थी कि उनके प्रार्थना पत्र को खारिज करवाया जाए लेकिन उन्होंने अदालत से समय मांगा, जिस पर अदालत ने फटकार लगाते हुए 30 मार्च की तारीख नियत की है और उन्हें अंतिम अवसर दिया है इसके साथ ही 300 रुपये का उन पर जुर्माना भी लगाया है.

कुंवर अजय तोमर ने कहा कि ताजमहल तेजोमहालय है भगवान शिव का मंदिर है करोड़ों हिंदुओं की आस्था का केंद्र है जब तक हम उसमें पूरे विधि विधान से जलाभिषेक दुग्धाभिषेक और पूजा अर्चना नहीं कर लेंगे तब तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी हम चैन से नहीं बैठेंगे.
आपको बता दें 23 सितंबर 2024 को कांग्रेस नेता सैयद इब्राहिम हुसैन जैदी ने ताजमहल को वक्फ बोर्ड की संपत्ति बताते हुए पक्षकार बनने के लिए अर्जी दी थी, जिस पर वादी कुंवर अजय तोमर के अधिवक्ता शिव आधार सिंह तोमर ने 7 अक्टूबर‌ 2024 को आपत्ति दाखिल करते हुए कहा था कि ताजमहल सैयद इब्राहिम हुसैन जैदी की कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है ना हीं वह शाहजहां, मुमताज के वंशज इसलिए उन्हें पक्षकार ना बनाया जाएं.

वहीं, 27 नवंबर 2024 को हुई सुनवाई में प्रतिवादी एएसआई के अधीक्षण पुरातत्वविद डॉ राजकुमार पटेल के अधिवक्ता ने भी सैयद इब्राहिम हुसैन जैदी के पक्षकार बनने वाली अर्जी पर आपत्ति दाखिल की थी और कहा था कि ताजमहल से संबंधित जानकारी मुहैया कराना और केस लड़ना एएसआई की जिम्मेदारी है सैयद इब्राहिम हुसैन जैदी को कोई अधिकार नहीं है.

कुंवर अजय तोमर ने ताजमहल को तेजोमहालय शिव मंदिर बताते हुए अपने अधिवक्ता शिव आधार सिंह तोमर एवं झम्मन सिंह रघुवंशी के द्वारा वाद दायर किया था. वादी कुंवर अजय तोमर का दावा है कि राजा परमार्दिदेव देव द्वारा 1155 से 1212 के मध्य में बनवाया गया तेजोमहालय शिव मंदिर बताया था और बाद में राजा मानसिंह एवं राजा जयसिंह ने इसे अपना महल बनाया और शिव मंदिर सुरक्षित रखा, जिसे शाहजहां ने अपने शासनकाल में राजा जयसिंह से धोखे से हड़प लिया और झूठी कहानी लिखी गई कि यहां शाहजहां मुमताज की कब्र है और मकबरा है वादी कुंवर अजय तोमर का कहना है कि ताजमहल तेजोमहालय शिव मंदिर है करोड़ों हिंदुओं की आस्था का केंद्र है जिसे लेकर रहेंगे.

About the Author
author img
Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

TAGS

taj mahal controversyAgra Civil Court On Taj Mahalminority newsToday News

Trending news

taj mahal controversy
ताजमहल में पूजा करने की मांग पर हुई सुनवाई, मुस्लिम पक्ष को कोर्ट ने लगाई फटकार
Indian Students in Iran
ईरान में फंसे भारतीय छात्र लौटना चाहते हैं, मगर एक डर रोक रहा कदम; करियर ज़रूरी या..'
MP Sanjay Singh Meet Mohammad Deepak
ज़िन्दगी में मौका मिले तो दीपक बनना, उग्र भीड़ का हिस्सा नहीं; MP संजय सिंह की अपील
muslim news
MP में प्रवासी मजदूर सैयद SK पर हमला, बंगाली भाषा बोलने पर चाकू मारने का आरोप
Meerut News
नमाज पढ़ने मस्जिद गए थे इकबाल, आग ने उजाड़ दिया पूरा परिवार; 5 बच्चों समेत 6 की मौत
UP News
शाहजहांपुर में 'जूते मार होली' से पहले मस्जिदों को ढकने की चल रही है तैयारी
muslim news
कलकत्ता से पाँच अफगान गिरफ्तार, ATS ने जब्त किया पासपोर्ट
muslim news
पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है यह याचिका...वक्फ संपत्तियों के खिलाफ दायर PIL खारिज
Ramadan Fasting Benefits
Ramadan के रोजे का डबल फायदा! इबादत के साथ सेहत भी होगा बेहतर; इन बातों पर करें अमल
UP News
'इंटरफेथ कपल्स का साथ रहना कोई जुर्म नहीं', इलाहाबाद HC ने सुरक्षा देने का दिया आदेश