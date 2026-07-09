/ताजमहल में पूजा की इजाजत और मुफ्त एंट्री की मांग, अदालत ने ट्रांसफर किया केस, जानें कब होगी सुनवाई?

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Taj Mahal Controversy: भारत में कई ऐसी ऐतिहासिक इमारतें हैं, जिनकी खूबसूरती को करीब से निहारने के लिए हर साल देश दुनिया से बड़ी संख्या में टूरिस्ट यहां का रूख करते हैं. उन्हीं में से एक है ताजमहल. सफेद पत्थर से बनी अजीम मोहब्बत की यह निशानी दुनिया के सात अजूबों में शामिल है. हालांकि, बीते कुछ सालों में दक्षिणपंथी संगठनों के दावों की वजह से इसको लेकर विवाद खड़ा हो गया है, और यह विवाद अब अदालत तक पहुंच चुका है.
ताजमहल को लेकर लंबे समय से चल रही अदालती लड़ाई में नया मोड़ आ गया है. सावन के महीने में कथित तौर पर ताजमहल को तेजोमहालय शिव मंदिर मानते हुए जलाभिषेक, दुग्धाभिषेक और पूजा-अर्चना की इजाजत मांगने वाली अर्जी पर फिलहाल सुनवाई टल गई है. इसकी वजह यह है कि पूरा मामला अब दूसरी अदालत में भेज दिया गया है. अब इस मुकदमे की अगली सुनवाई 12 अगस्त को होगी.
क्या है पूरा मामला?
यह मामला योगी यूथ ब्रिगेड के प्रदेश अध्यक्ष और हिंदूवादी नेता कुंवर अजय तोमर की ओर से दायर किया गया है. उन्होंने दावा किया है कि ताजमहल दरअसल तेजोमहालय शिव मंदिर है. इसी आधार पर उन्होंने सावन के महीने में जलाभिषेक, दुग्धाभिषेक और दूसरे हिंदू पर्वों पर पूजा-अर्चना की इजाजत देने की मांग करते हुए अदालत का रुख किया है.
गुरुवार (9 जुलाई) को इस मामले में सैयद इब्राहिम हुसैन जैदी की ओर से पक्षकार बनने की अर्जी पर लघुवाद न्यायालय में सुनवाई होनी थी. हालांकि, मुकदमा अपर सिविल जज (सीनियर डिवीजन) सप्तम रजत शुक्ला की अदालत में ट्रांसफर हो जाने की वजह से सुनवाई नहीं हो सकी. अब अदालत ने इस मामले की अगली तारीख 12 अगस्त तय की है.
अजय तोमर ने साल 2024 दाखिल की थी अर्जी
इससे पहले 5 मई को भी मामले की सुनवाई हुई थी. उस दौरान पक्षकार बनने की अर्जी देने वाले सैयद इब्राहिम हुसैन जैदी के वकील रईसउद्दीन का ऑपरेशन हुआ था. उन्होंने अदालत से नई तारीख देने की गुजारिश की थी. अदालत ने उनकी अर्जी मंजूर करते हुए 9 जुलाई की तारीख तय की थी, लेकिन अब मुकदमा दूसरी अदालत में चले जाने की वजह से उस दिन भी सुनवाई नहीं हो सकी.
कुंवर अजय तोमर ने अपने वकील शिव आधार सिंह तोमर और झम्मन सिंह रघुवंशी के जरिए 23 जुलाई 2024 को यह मुकदमा दायर किया था. अर्जी में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया (ASI) के सुपरिंटेंडिंग आर्कियोलॉजिस्ट और भारत सरकार को रिस्पॉन्डेंट बनाया गया है. इस मामले की सुनवाई के दौरान 23 फरवरी 2026 को अदालत ने एक और आदेश दिया था. अदालत ने सैयद इब्राहिम हुसैन जैदी को बार-बार मुकदमे की नकल मांगने पर फटकार लगाते हुए उन पर 300 रुपये का जुर्माना लगाया था.
सावन पर ताजमहल में पूजा के लिए मुफ्त एंट्री की मांग
कुंवर अजय तोमर का कहना है कि ताजमहल ही तेजोमहालय शिव मंदिर है और यह करोड़ों हिंदुओं की अकीदत का मरकज है. उनका कहना है कि जब तक वहां पूरे मजहबी रीति रिवाज के साथ जलाभिषेक, दुग्धाभिषेक और पूजा-अर्चना करने की इजाजत नहीं मिल जाती, तब तक उनकी कानूनी लड़ाई जारी रहेगी.
उन्होंने यह भी बताया कि उन्होंने ASI के सुपरिंटेंडिंग आर्कियोलॉजिस्ट को पत्र लिखकर इस बार 30 जुलाई से शुरू होने वाले सावन महीने के चारों सोमवार को ताजमहल में हिंदुओं के लिए मुफ्त एंट्री की मांग की है. उनका कहना है कि जब शाहजहां के उर्स और ईद के मौके पर ताजमहल में निशुल्क प्रवेश दिया जाता है, तो सावन के चार सोमवार को भी हिंदुओं को यही सहूलियत मिलनी चाहिए. अजय तोमर ने धमकी दी कि हिंदुओं के साथ दोहरा रवैया स्वीकार नहीं किया जाएगा.