मौलाना शहाबुद्दीन के बयान पर आगरा में विरोध; हिंदू संगठनों ने फोटो से की आपत्तिजनक हरकत!

Maulana Shahabuddin Barelvi News: आगरा में हिंदूवादी संगठनों ने मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी का पोस्टर लेकर विरोध प्रदर्शन किया. इस दौरान हिंदूवादी संगठनों ने उनके पोस्टर पर गाय का गोबार और गोमूत्र से 'शुद्धिकरण' कर आग लगा दी. यह प्रदर्शन पंडित धीरेंद्र शास्त्री के हालिया विवादित बयान के समर्थन में किया गया, जिस पर मौलाना ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की थी.
Agra News Today: बागेश्वर धाम पंडित धीरेंद्र शास्त्री के हालिया दिए गए विवादित बयान पर मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने इसे बेतुका और सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाला बताया था. मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी का बयान सामने आने के बाद हिंदूवादी संगठन भड़क गए. हिंदूवादी संगठनों ने मिलकर ताज नगरी आगरा में विरोध प्रदर्शन किया और उनका पोस्टर जलाया.
आगरा में हिंदूवादी संगठनों ने मौलाना शहाबुद्दीन के पोस्टर पर गाय का गोबर और गोमूत्र का इस्तेमाल कर 'शुद्धिकरण' किया. इतना ही नहीं हिंदूवादी संगठनों ने पोस्टर को सड़क पर चिपका कर आग भी लगाई गई और विरोध में जमकर नारेबाजी की. इस विरोध प्रदर्शन के जरिये हिंदूवादी संगठनों ने पंडित धीरेंद्र शास्त्री का समर्थन किया.
आगरा के थाना सदर के सेवला चौराहे पर यह अनोखा और विवादित प्रदर्शन चर्चा का विषय बना हुआ है. हिंदूवादी संगठनों का कहना था कि मौलाना शहाबुद्दीन की हालिया टिप्पणियां बरेली और आगरा जैसी शांति पसंद जगहों की सामाजिक और धार्मिक शांति को बिगाड़ सकती है. इसीलिए उन्होंने पोस्टर पर 'शुद्धिकरण' किया और नारे लगाकर अपना विरोध दर्ज कराया.
दरअसल, हाल ही में पंडित धीरेंद्र शास्त्री के जरिए मुसलमानों पर की गई टिप्पणी के बाद मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की थी. मौलाना शहाबुद्दीन ने कहा कि राष्ट्रगान हमारे दिल, दिमाग, तहजीब और संस्कृति का हिस्सा है और हर शख्स इसका सम्मान करता है, लेकिन सदियों पुरानी परंपरा है कि धार्मिक स्थलों पर राष्ट्रगान नहीं गाया जाता.
मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने पंडित धीरेंद्र शास्त्री की आलोचना करते हुए कहा कि वे बेवकूफाना, गैर-अख्लाकी और रिवायतों के खिलाफ बातें कर रहे हैं और देश को जोड़ने की बजाय तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं. मौलाना ने आगे था कहा कि मुसलमानों के दिल में देशभक्ति तब से है जब शास्त्री पैदा भी नहीं हुए थे. उनके मुताबिक, शास्त्री की आगामी यात्रा पर रोक लगनी चाहिए क्योंकि उनके बयान समुदायों के बीच खाई और तनाव पैदा कर रहे हैं.