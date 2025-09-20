मौलाना शहाबुद्दीन के बयान पर आगरा में विरोध; हिंदू संगठनों ने फोटो से की आपत्तिजनक हरकत!
Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam2930383
Zee SalaamIndian Muslim

मौलाना शहाबुद्दीन के बयान पर आगरा में विरोध; हिंदू संगठनों ने फोटो से की आपत्तिजनक हरकत!

Maulana Shahabuddin Barelvi News: आगरा में हिंदूवादी संगठनों ने मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी का पोस्टर लेकर विरोध प्रदर्शन किया. इस दौरान हिंदूवादी संगठनों ने उनके पोस्टर पर गाय का गोबार और गोमूत्र से 'शुद्धिकरण' कर आग लगा दी. यह प्रदर्शन पंडित धीरेंद्र शास्त्री के हालिया विवादित बयान के समर्थन में किया गया, जिस पर मौलाना ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की थी. 

 

Written By  Zee Salaam Web Desk|Edited By: Raihan Shahid|Last Updated: Sep 20, 2025, 09:16 PM IST

Trending Photos

हिंदू संगठनों ने मौलाना के पोस्ट का किया शुद्धिकरण
हिंदू संगठनों ने मौलाना के पोस्ट का किया शुद्धिकरण

Agra News Today: बागेश्वर धाम पंडित धीरेंद्र शास्त्री के हालिया दिए गए विवादित बयान पर मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने इसे बेतुका और सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाला बताया था. मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी का बयान सामने आने के बाद हिंदूवादी संगठन भड़क गए. हिंदूवादी संगठनों ने मिलकर ताज नगरी आगरा में विरोध प्रदर्शन किया और उनका पोस्टर जलाया. 

आगरा में हिंदूवादी संगठनों ने मौलाना शहाबुद्दीन के पोस्टर पर गाय का गोबर और गोमूत्र का इस्तेमाल कर 'शुद्धिकरण' किया. इतना ही नहीं हिंदूवादी संगठनों ने पोस्टर को सड़क पर चिपका कर आग भी लगाई गई और विरोध में जमकर नारेबाजी की. इस विरोध प्रदर्शन के जरिये हिंदूवादी संगठनों ने पंडित धीरेंद्र शास्त्री का समर्थन किया. 

आगरा के थाना सदर के सेवला चौराहे पर यह अनोखा और विवादित प्रदर्शन चर्चा का विषय बना हुआ है. हिंदूवादी संगठनों का कहना था कि मौलाना शहाबुद्दीन की हालिया टिप्पणियां बरेली और आगरा जैसी शांति पसंद जगहों की सामाजिक और धार्मिक शांति को बिगाड़ सकती है. इसीलिए उन्होंने पोस्टर पर 'शुद्धिकरण' किया और नारे लगाकर अपना विरोध दर्ज कराया.

Add Zee News as a Preferred Source

दरअसल, हाल ही में पंडित धीरेंद्र शास्त्री के जरिए मुसलमानों पर की गई टिप्पणी के बाद मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की थी. मौलाना शहाबुद्दीन ने कहा कि राष्ट्रगान हमारे दिल, दिमाग, तहजीब और संस्कृति का हिस्सा है और हर शख्स इसका सम्मान करता है, लेकिन सदियों पुरानी परंपरा है कि धार्मिक स्थलों पर राष्ट्रगान नहीं गाया जाता.

मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने पंडित धीरेंद्र शास्त्री की आलोचना करते हुए कहा कि वे बेवकूफाना, गैर-अख्लाकी और रिवायतों के खिलाफ बातें कर रहे हैं और देश को जोड़ने की बजाय तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं. मौलाना ने आगे था कहा कि मुसलमानों के दिल में देशभक्ति तब से है जब शास्त्री पैदा भी नहीं हुए थे. उनके मुताबिक, शास्त्री की आगामी यात्रा पर रोक लगनी चाहिए क्योंकि उनके बयान समुदायों के बीच खाई और तनाव पैदा कर रहे हैं.

About the Author
author img
Zee Salaam Web Desk

TAGS

UP NewsShahabuddin Barelvidhirendra shastrimuslim news

Trending news

UP News
मौलाना बरेलवी के बयान पर आगरा में विरोध; हिंदू संगठनों ने फोटो से की आपत्तिजनक हरकत!
UP News
हिंदू महासभा करेगी पुलिस प्रशासन का काम? मौलाना तौकीर रजा को रोकने की दी चेतावनी
UP News
मुख्तार अंसारी की बीवी अफशां पर पुलिस का शिकंजा; कोर्ट ने कहा-देखते ही तुरंत...
UP News
दहेजखोर और नशाखोर सावधान! बदायूं में निकाह-जनाज़े तक का होगा बहिष्कार
UP News
कौशांबी में लगे '...सर तन से जुदा' के नारे; पुलिस ने नाबालिगों को हिरासत में लिया
Defence minister katz
गज़ा के बाद यमन पर कब्जा करेगा इजरायल! काट्ज की धमकी पर हूतियों ने दिया करारा जवाब
Rajasthan news
टोंक: समीर ने की पैगंबर (स.अ.) की शान में गुस्ताखी; मुस्लिम ने की कार्रवाई की मांग
Afghanistan news
अफगानिस्तान के बगराम एयरबेस को देख ललचाया अमेरिका, तालिबान ने दिखाई ट्रपं को औकात
Uttar Pradesh news
सलमान बना संतोष तो अज्ञात बंदूकधारियों ने कर दी गोलीबारी, परिवार पर है ये इल्जाम
Gujarat news
गुजरात में मुस्लिम आस्था पर चोट; वडोदरा में मक्का-मदीना की आपत्तिजनक पोस्ट पर बवाल
;