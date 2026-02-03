Agra News: भगवान नगर में 30 वैश्य समाज और 1 मुस्लिम का घर; फिर भी मकान बेचकर जाना चाहते हैं वो

Advertisement
 Makan Bikau hai Poster in Agra: उत्तर प्रदेश के आगरा जिले से एक खबर आई है. कमलानगर इलाके के बल्केश्वर, भगवान् नगर में 30 वैश्य घरों वाले हिन्दू परिवार अपने मोहल्ले के एकमात्र मुस्लिम पड़ोसी से परेशान हैं. उसने पूरे मोहल्ले में भय और आतंक मचा रखा है. इसलिए लोग डर से अपना घर बेचकर कहीं और जाना चाहते हैं. ख़ास बात ये है कि पुलिस भी उनकी मदद नहीं कर रही है. 

Written By  Hussain Tabish|Last Updated: Feb 03, 2026, 05:24 PM IST

नई दिल्ली: खबर आगरा से है. यहाँ के कमलानगर इलाके के बल्केश्वर, भगवान् नगर में तनाव का माहौल है. यहां के कुछ निवासियों ने अपने घरों के बाहर घर बेचने के पोस्टर चस्पा कर दिए हैं. इलाके के वैश्य समाज के लोगों का एक बड़ा तबका परेशान है, और परेशान इतना है कि ये जगह छोड़कर कहीं और जाना चाहता है.  बताया जा रहा है कि एक मुस्लिम नौजवान के उत्पीड़न और आतंक से तंग आकर यहाँ के लोग मकान बेचने पर मजबूर हो रहे हैं. 

इलाके के निवासी विशाल गोयल कहते हैं,"कमलानगर के भगवान् नगर इलाके में एक साथ करीब 30 घर वैश्य समाज के हैं, जिनमें से कुछ घरों के बाहर 'मकान बिकाऊ' है के पोस्टर लगाए गए हैं." गोयल का इल्ज़ाम है कि एक समुदाय विशेष के नौजवान द्वारा इलाके में आतंक का माहौल बनाया जा रहा है. पूरे इलाके में सिर्फ एक घर उसका है, और उसने बाकी पूरे समाज का जीना हराम कर दिया है! इलाके में भय का माहौल बना दिया है. लोग उसके डर से घुट-घुटकर जी रहे हैं. प्रशासन भी इन शरीफ लोगों की नहीं सुन रहा है. पुलिस उस आदमी को पकड़ कर ले जाती है, और अगले दिन वो वापस आ जाता है. 

इसे भी पढ़ें:'प्राइवेट प्रॉपर्टी पर धार्मिक कार्यक्रम के लिए इजाजत जरूरी नहीं', इलाहाबाद HC का बड़ा फैसला

इलज़ाम ये भी है कि उस आदमी ने कल मोहल्ले में एक शादी वाले घर में घुसकर हंगामा किया. वहां एक मेहमान के गले से चेन खींचने की कोशिश की और महिलाओं के साथ मारपीट और बदतमीजी की. पीड़ित परिवारों का इलज़ाम है कि उन्होंने इस संबंध में स्थानीय थाने में शिकायत दर्ज कराई, लेकिन थानाध्यक्ष ने कोई कार्रवाई नहीं की.उल्टा शिकायत करने वाले को ही झूठी शिकायत करने का बोलकर वहां से भगा दिया. मोहल्ले की एक अन्य महिला ने बताया कि वो आदमी बिना किसी वजह के अपने पड़ोसियों को गाली देता है. महिलाओं से बदतमीजी करता है.शादी वाले घर में पीछे से एक बूढी सास कहती हैं, " हाँ, उसने कल मुझे धक्का दे दिया था, मेरे सर में तीन टाँके भी लगे हैं." 

इस पूरे मोहल्ले में 30 वैश्य समाज के बीच वो अकेले समुदाय विशेष का आदमी रहता है!  

इस वजह से अब लोगों ने चेतावनी दी है कि अगर पुलिस इस मामले में जल्द कार्रवाई नहीं करती है, तो वे अपने मकान बेचकर इलाका छोड़कर चले जाएंगे. पुलिस की तरफ से अभी तक इस मामले पर कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है. 

लेकिन आप लोगों का मुंह बंद नहीं कर सकते हैं. घर बिकाऊ है के विडियो वायरल हो रहे हैं. लोग पूछ रहे हैं कि आखिर 30 वैश्य समाज के बीच एक समुदाय विशेष का आदमी कैसे है, और इतने लोग भी मिलकर उसे शांत नहीं करा पा रहे हैं? पुलिस भी आखिर उसके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं ले पा रही है? क्या समुदाय विशेष का आदमी वैश्य समाज को घर बेचकर भगाने के लिए मजबूर कर रहा है या पूरा वैश्य समाज उस एक समुदाय विशेष को घर बेचकर वहां से भागने के लिए मजबूर कर रहा है? हालांकि, इन सवालों के जवाब सिर्फ पुलिस के पास ही हो सकते हैं. फिलहाल हम किसी नतीजे पर पहुँचने के पहले पुलिस के जवाब का इंतजार करेंगे!

रिपोर्ट :- सैय्यद शकील आगरा

इसे भी पढ़ें: 11वीं की छात्रा से रेप के आरोपी औसाफ को कोर्ट परिसर में वकीलों ने दौड़ा-दौड़ाकर पीटा; क्या बोली पब्लिक?

Hussain Tabish

Agra NewsKamla NagarBalkeshwarBhagwannagrHindu familiesMakan bikau hai in AgraSalaam NewsIndian Muslim

