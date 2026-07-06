/इलाहाबाद HC ने पलटा हत्या का मामला; पिता की कहानी पर भरोसा नहीं, उम्रकैद पाए कबीर-इरशाद रिहा

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Uttar Pradesh News Today: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 12 साल के एक लापता लड़के के कत्ल के मामले में अहम फैसला सुनाया, जहां अदालत ने कबीर खान और इरशाद दोनों दोषियों के उम्रैकद की सजा को खत्म कर उन्हें बरी कर दिया है. अदालत ने कहा कि इस मुकदमे में पेश की गई कहानी कई जगहों पर भरोसे के काबिल नहीं है. खास तौर पर लापता बच्चे के वालिद के बर्ताव ने अदालत को हैरत में डाल दिया.
अदालत ने कहा कि जिस शख्स का बेटा पूरी रात लापता हो, उसका घर लौटकर आराम से सो जाना और सुबह इत्मीनान से चाय पीना आम इंसानी रवैया नहीं माना जा सकता. यह फैसला जस्टिस जे.जे. मुनीर और जस्टिस विनय कुमार द्विवेदी की खंडपीठ ने सुनाया. दोनों मुल्जिमों को आगरा की सेशल कोर्ट ने साल 2020 में उम्रकैद की सजा सुनाई थी. उन पर साल 2013 में लापता हुए प्रिंस के कत्ल और सुबूत मिटाने का कसूरवार माना था.
यह मामला आगरा के शाहगंज थाना इलाके का है. रसूलपुर, सराय ख्वाजा के रहने वाले प्रिंस के वालिद सर्वेश कुमार शर्मा ने इरशाद के खिलाफ इस बुनियाद पर मुकदमा दर्ज कराया था कि आखिरी बार उनका बेटा उसी के साथ देखा गया था. उनका कहना था कि 15 नवंबर की शाम करीब आठ बजे इरशाद उनके बेटे को घर से बुलाकर ले गया था. इसके बाद वह वापस नहीं लौटा. उन्होंने रात भर उसकी तलाश की, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला.
वालिद के मुताबिक, अगली सुबह करीब छह बजे घर के बाहर शोर सुनाई दिया. जब वह बाहर निकले तो देखा कि घर के सामने कूड़े के ढेर पर उनके बेटे की लाश पड़ी हुई थी. लड़के के हाथ रस्सी से बंधे थे और सीने के नीचे का हिस्सा जला हुआ था. इस मामले की तफ्तीश के दौरान पुलिस ने कबीर खान को भी मुल्जिम बनाया. मुकदमे की सुनवाई के दौरान अभियोजन की तरफ से पेश किए गए आठ गवाहों के बयानों के आधार पर अदालत ने दोनों को कत्ल और सुबूत मिटाने का कसूरवार मानते हुए उम्रकैद की सजा सुना दी.
इस फैसले को दोनों मुल्जिमों ने हाई कोर्ट में चुनौती दी. सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के वकील ने दलील दी कि दोनों को उनके घरों से पूछताछ के नाम पर उठाया गया और बाद में झूठे मुकदमे में फंसा दिया गया. उनका कहना था कि न तो कोई सीधा सुबूत है और न ही कोई ऐसा हालाती सुबूत, जिससे दोनों का जुर्म साबित हो सके. बचाव पक्ष ने यह भी कहा कि "आखिरी बार साथ देखे जाने" की कहानी मुकदमे को मजबूत दिखाने के लिए गढ़ी गई.
हाई कोर्ट ने मुकदमे के दौरान पेश किए गए कई गवाहों के बयानों का बारीकी से जायजा लिया. अदालत को इन बयानों में कई तरह के विरोधाभास मिले. सबसे ज्यादा हैरत अदालत को प्रिंस के वालिद के बयान और उनके बर्ताव पर हुई. अदालत के मुताबिक, वालिद ने खुद कहा कि वह पूरी रात बेटे की तलाश करते रहे और इरशाद के घर भी गए. जब बेटा नहीं मिला तो वह वापस घर आ गए, सो गए और सुबह घर में चाय पी रहे थे. इसी दौरान बाहर लोगों का शोर सुनाई दिया. बाहर निकलने पर उन्होंने देखा कि बेटे की अधजली लाश कूड़े के ढेर पर पड़ी है, जबकि वहां पुलिस भी मौजूद थी.
अदालत ने कहा कि यह बात यकीन के काबिल नहीं लगती कि किसी का बेटा पूरी रात लापता रहे, तलाश के बावजूद उसका पता न चले, फिर भी उसका वालिद पुलिस को खबर दिए बिना घर लौटकर आराम से सो जाए और सुबह साढ़े छह बजे तक बेफिक्री से चाय पीता रहे. अदालत ने माना कि इस बर्ताव की वजह से शिकायतकर्ता की पूरी कहानी पर संदेह पैदा होता है.
अपने फैसले में हाई कोर्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष न तो "आखिरी बार साथ देखे जाने" के उसूल को साबित कर पाया और न ही कत्ल की वजह पेश कर सका. अदालत ने साफ कहा कि अगर हालाती सुबूतों की पूरी कड़ी मुकम्मल न हो तो महज अंदाजे और शक की बुनियाद पर किसी को मुजरिम नहीं ठहराया जा सकता. खंडपीठ ने यह भी कहा कि निचली अदालत ने सुबूतों का सही तरीके से जायजा नहीं लिया.
इन्हीं वजहों से हाई कोर्ट ने दोनों अपीलें मंजूर करते हुए कबीर खान और इरशाद को भारतीय दंड संहिता की धारा और 201 के इल्जामों से बरी कर दिया. अदालत ने हुक्म दिया कि अगर दोनों किसी दूसरे मुकदमे में वांछित नहीं हैं तो उन्हें फौरन जेल से रिहा किया जाए.