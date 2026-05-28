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बकरीद पर अनोखी पहल, मुस्लिम परिवार ने बकरे की जगह 'केक' काटकर मनाई ईद-उल-अज़हा

Uttar Pradesh News: आगरा में एक मुस्लिम परिवार ने बकरीद पर जानवर की कुर्बानी देने के बजाय बकरे की तस्वीर वाला केक काटकर अनोखा संदेश दिया. परिवार का कहना है कि असली कुर्बानी इंसान के अंदर की बुराइयों को खत्म करना है. इस पहल को लेकर लोगों के बीच चर्चा भी तेज हो गई है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: May 28, 2026, 04:22 PM IST

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बकरीद पर अनोखी पहल, मुस्लिम परिवार ने बकरे की जगह 'केक' काटकर मनाई ईद-उल-अज़हा

Uttar Pradesh News: आज (28 मई) को देशवासियों ने ईद-उल-अजहा की नमाज अदा की और हलाल जानवरों की कुर्बानी की. इस बीच उत्तर प्रदेश के आगरा से एक अनोखी तस्वीर सामने आई है. यहां एक मुस्लिम परिवार ने बकरे की कुर्बानी करने के बजाए, बकरे की तस्वीर वाला केक को काटा है. उन्होंने बकरीद के मौके पर बकरे की तस्वीर वाली केक काटकर जीवहत्या बंद करने का संदेश दिया.

यह मामला आगरा के शाहगंज इलाके का है. तिरंगा मंजिल शेरवानी मार्ग पर रहने वाले एडवोकेट गुल चमन शेरवानी ने अपने परिवार के साथ बकरे की तस्वीर वाला केक काटकर बकरीद मनाई. एडवोकेट गुल चमन शेरवानी ने कहा कि अल्लाह को दिखावा नहीं, बल्कि इंसान की नीयत पसंद है. उन्होंने कहा कि असली कुर्बानी अपने अंदर के अहंकार, लालच और बुराई को मारना है. 

इससे पहले भी 'अनिमल राइट्स' के लिए काम करने वाले संगठन और कुछ हिंदूवादी संगठनों की ओर से मुस्लिम समाज से अपील की गई थी कि बकरीद के मौके पर जानवरों की कुर्बानी न दी जाए. उन्होंने अपील की थी कि जानवरों की कुर्बानी के बजाए केक या प्रतिकात्मक रूप से जानवरों का पुतला बनाकर उसकी कुर्बानी कर लें. भारतीय जनता पार्टी के नेता और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नितेश राणे ने भी बकरीद को लेकर मुस्लिम समुदाय से वर्चुअल कुर्बानी करने की अपील की थी. उनके इस अपील पर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने आपत्ति भी व्यक्त की थी.

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Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

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