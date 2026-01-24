'तुम मुस्लिम हो?' पूछते ही अनस पर टूट पड़ा संतोष, आगरा की गली में नफरत का नंगा नाच!

Agra News Today: भारत के सबसे बड़े सूबा उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के खिलाफ धार्मिक भेदभाव और हिंसा की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं. इसी तरह का एक दिल दहला देने वाली घटना ताजनगरी आगरा से सामने आई है. जहां बहुंसख्यक समुदाय के एक शख्स ने एक बच्चे पर सिर्फ इसलिए लाठी डंडों से हमला कर दिया, क्योंकि उसका ताल्लुक मुस्लिम समुदाय से है. यह घटना मौके पर लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है.

नफरत, हिंसा और धार्मिक भेदभाव की घटना दुनिया को मोहब्बत का पैगाम देने वाले आगरा की है. बीते मंगलवार (20 जनवरी) को हिंदूवादी संगठन से जुड़े आरोपी ने गली से गुजर रहे अनस नाम के बच्चे पर हमला कर दिया. आरोपी की पहचान संतोष के रूप में हुई है. आरोप है कि संतोष ने नशे में धुत था. इसी दौरान वहां से गुजर रहे पीड़ित से आरोपी ने उसका नाम धर्म और पूछा. अनस का नाम और धर्म जानते ही वह लाठियों से उसे पीटने लगा है. उसके चल रहे दूसरे बच्चे भागने लगे.

आगरा से सामने आई एक और दिल दहला देने वाली घटना. नाम और धर्म पूछकर एक बच्चे पर हमला-नफरत की यह तस्वीर CCTV में कैद होकर सामने आई है. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन सवाल अब भी कायम हैं. सच क्या है, जांच जारी है…#AgraNews #UPNews #HateCrime #ReligiousDiscrimination pic.twitter.com/NLVSiJyYdm Add Zee News as a Preferred Source — Raihan Shahid (@RaihanShahid3) January 24, 2026

स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, पीड़ित अनस, आगरा के कमाल खान के रहने वाले हैं. एक वीडियो जारी कर अनस ने आरोप लगाया कि वह अपनी नानी के यहां ताजघर मोमोज खाने गया था. अनस के मुताबिक, इसी दौरान संतोष आया और उसने मेरा नाम पूछा. इस पर पीड़ित ने अपना नाम अनस बताया और फिर आरोपी संतोष ने अनस से सवाल किया, "तुम मुस्लिम हो?" पीड़ित का धर्म जानते ही आरोपी ने उस पर डंडे से हमला कर दिया, इससे अनस को काफी चोटें आईं.

पुलिस के मुताबिक, यह घटना ताजगंज थाना क्षेत्र की है. पुलिस का कहना है कि शुरू में यह विवाद एक ही मोहल्ले के नौजवानों के बीच हुआ था, जिसे मौके पर ही अनस के मामा फरदीन ने शांत करा दिया था. हालांकि, आरोप है कि इसके बाद संतोष दोबारा लौटा और फरदीन पर भी हमला कर दिया. घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें देखा जा सकता है कि जब शुरुआती विवाद शांत हो गया था, उसके बाद संतोष वापस आकर फरदीन पर हमला करता है.

इस मामले में फरदीन की शिकायत पर ताजगंज थाने में केस दर्ज किया गया है. पुलिस अधिकारियों ने बताया कि आरोपी संतोष घटना के समय नशे में था. पुलिस का यह भी कहना है कि यह कोई सांप्रदायिक मामला नहीं है. आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है. पुलिस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी बयान में कहा है कि जांच में इस बात की पुष्टि नहीं हुई है कि नौजवान पर नाम या धर्म पूछने के बाद हमला किया गया. पुलिस ने लोगों से भ्रामक खबरें न फैलाने की अपील की है.

