Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3006312
Zee SalaamIndian Muslim

दिल्ली ब्लास्ट केस के बाद निशाने पर तब्लीगी जमात और मस्जिद के इमाम, आगरा पुलिस का नया फरमान!

केंद्रीय राजधानी दिल्ली में बीते 10 नवंबर को हुए कार बम धमाके ने लोगों को झकझोर कर रख दिया. इस घटना के बाद उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है. ताजनगरी आगरा में भी पुलिस खास सतर्कता बरत रही है.

Written By  Salaam Tv Digital Team|Last Updated: Nov 16, 2025, 04:58 PM IST

Trending Photos

(फाइल फोटो)
(फाइल फोटो)

Agra News Today: केंद्रीय राजधानी दिल्ली में बीते 10 नवंबर को हुए कार बम धमाके ने लोगों को झकझोर कर रख दिया. इस घटना के बाद उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है. ताजनगरी आगरा में भी पुलिस खास सतर्कता बरत रही है. आगरा पुलिस ने मिश्रित आबादी वाले इलाकों में निगरानी और चौकसी बढ़ा दी है. 

हाल ही में योगी सरकार ने तबलीगी जमात पर निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं. इस आदेश और बम धमाके की घटना के मद्देनजर पुलिस ने शहर के इमामों को निर्देश दिया है कि मस्जिदों में ठहरने आने वाली किसी भी जमात के सदस्यों की जानकारी संबंधित थाने को दी जाए. साथ ही जमात के सदस्यों और कश्मीर से शॉल व अन्य सामान बेचने आने वालों को अपने-अपने जिलों से कैरेक्टर सर्टिफिकेट लाना अनिवार्य बताया गया है.

हर साल बड़ी संख्या में जमात के लोग आगरा आते हैं. वे केंद्र में ठहरने के बाद शहर की कई मस्जिदों में रहते हैं, जिनमें मंटोला क्षेत्र भी शामिल है. इसी तरह कश्मीर से भी बड़ी संख्या में नौजवान नवंबर से जनवरी तक शॉल और गर्म कपड़े बेचने के लिए आगरा पहुंचते हैं. दिल्ली धमाकों के बाद पूरे देश में अलर्ट जारी कर दिया गया है. 

Add Zee News as a Preferred Source

दिल्ली ब्लास्ट केस में जांच एजेंसियों ने कई लोगों को गिरफ्तार किया है. उनमें से डॉक्टर शाहीन के भाई डॉक्टर परवेज अंसारी ने अपनी एमएस की डिग्री एसएन मेडिकल कॉलेज से हासिल की थी. एजेंसियां उनसे भी पूछताछ कर रही हैं. इन परिस्थितियों को देखते हुए आगरा पुलिस ने विशेष सतर्कता बरत रही है. पुलिस ने इमामों को निर्देश दिया है कि किसी भी जमात के सदस्य के मस्जिद में ठहरने की जानकारी तुरंत थाने को दें.

प्रशासन जमात के सदस्यों से कहा है कि वे अपने जिलों से कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेकर आएं. कश्मीरी व्यापारियों और जमात के लोगों को घर किराए पर देने वालों से भी कहा गया है कि वे पुलिस को इसकी सूचना दें. इसी मुद्दे पर ऑल इंडिया जमीयत-ए-कुरैश की बैठक मंटोला में आयोजित हुई. ऑल इंडिया जमीयत-ए-कुरैश जिला अध्यक्ष अदनान कुरैशी ने कहा कि "जमात सिर्फ इस्लाम की बातें करती है और रोजा-नमाज की सलाह देती है, उसका राजनीति से कोई संबंध नहीं है." 

अदनान कुरैशी ने कहा कि यह व्यवस्था कई दशकों से चली आ रही है.उन्होंने बताया कि दिल्ली में तबलीगी जमात के हेडक्वार्टर में हुई बैठक में फैसला लिया गया कि अगर भविष्य में सरकार ऐसे कदम उठाती है तो वे सड़क पर उतरकर विरोध करेंगे. इस संबंध में इंस्पेक्टर मंटोला देवकरण सिंह ने कहा कि इमामों से सिर्फ इतना कहा गया है कि वे मस्जिदों में ठहरने वाली जमातों की जानकारी पुलिस को उपलब्ध कराएं.

यह भी पढ़ें: मुसलमानों का हिमायती पाक, उम्माह भाइयों का ही नहीं है सगा! लाखों को किया अरेस्ट

About the Author
author img
Salaam Tv Digital Team

TAGS

UP Newsdelhi blast caseAgra Policetablighi jamaatmuslim news

Trending news

Afghanistan news
मुसलमानों का हिमायती पाक, उम्माह भाइयों का ही नहीं है सगा! लाखों को किया अरेस्ट
rss
विवादों में RSS, पाक सरकार के लिए काम करने वाली फर्म को दिया करोड़ों का कॉन्ट्रैक्ट
Uttarakhand
Uttarakhand: 20 दिन का नोटिस, नहीं दिया सबूत, तो सुल्तानपुर में मज़ार को ढहाया
Delhi
Delhi Blast:तबलीगी जमात के लोगों को हिरासत में क्यों लिया गया, उमर से है कोई कनेक्शन
Delhi
Delhi Blast के बाद हरियाणा की मस्जिदों की जांच, इमाम से पूछे जा रहे ये सवाल
Saudi Arabia
10 मिलियन रियाल डोनेट, सऊदी की राजकुमारी की मधुमेह से पीड़ित बच्चों के लिए बड़ी मदद
Raebareli
अंतरधार्मिक शादी पर हिंदू संगठनों का ड्रामा; परिवार की मर्जी, फिर भी रुकवाई शादी
Delhi
Delhi Blast में बेगुसराय के मुस्लिम शख्स की भी हुई मौत, लाश देख कुनबे में मचा कोहराम
Delhi
Delhi Blast: अल-फलाह यूनिवर्सिटी में दिखी i20, नया CCTV हो रहा वायरल
Bengaluru
Bengaluru: Ultrasound कराने गई मुस्लिम महिला का यौन शोषण, आरोपी जयकुमार घूम रहा आजाद