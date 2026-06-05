54वें जन्मदिन पर योगी को मिला मुस्लिम समुदाय की दुआ; आगरा से अमरोहा तक हुआ सेलिब्रेशन

Muslim Community Celebrates CM Yogi Birthday: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर लोगों का यह मानना है कि उनके विचार मुस्लिम समुदाय के खिलाफ हैं और उनकी सरकार मुस्लिम समुदाय को टार्गेट करके कार्रवाई करती है. इस बीच योगी आदित्यनाथ से मुस्लिम समुदाय के अनोखे लगाव की तस्वीरें सामने आई हैं. उत्तर प्रदेश के आगरा से लेकर अमरोहा तक मुस्लिम समुदाय के लोगों ने योगी आदित्यनाथ का जन्मदिन मनाया और केक काटे.

दरअसल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज (5 जून) को अपना 54वां जन्मदिन मनाया. इस अवसर पर अलग-अलग राजनीतिक दलों के नेताओं ने उन्हें जन्मदिन की बधाइयां दी. वहीं, हिंदुत्व की राजनीति करने वाले योगी की फैन-फॉलोइंग मुस्लिम समुदाय में भी है. आगरा में मुस्लिम युवकों ने केक काटकर CM योगी का जन्मदिन मनाया और उन्हें बधाई दी. इसके साथ ही अमरोहा में भी मुस्लिम समुदाय के लोगों ने CM योगी को जन्मदिन की बधाई दी.

अमरोहा में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने CM योगी की लंबी उम्र और स्वास्थ्य के लिए दुआ की. इसके साथ ही लोगों ने CM योगी की तारीफ करते हुए कहा कि उन्हें ने कानून-व्यवस्था को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं.