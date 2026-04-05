'एक्सीडेंट नहीं हत्या की गई है...' ट्रांसपोर्ट कारोबारी अली असगर की मौत पर परिवार ने लगाई इंसाफ की गुहार

Uttar Pradesh Crime News: उत्तर प्रदेश के आगरा से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. यहां एक ट्रांसपोर्ट कारोबारी अली असगर की संदिग्ध स्थिति में एक्सीडेंट से मौत हो गई, जिसके बाद उनके परिवार वाले इसे साजिश के तहत की गई हत्या बता रहे हैं. अली असगर की लाश उनके गोदाम के बाहर मिली थी. दरअसल, अली असगर की गाड़ी को रेशू त्रिपाठी नाम की एक अधिकारी ने पकड़ लिया, जब अली असगर ने पेपर चेक करने को कहा तो, अधिकारी ने पेपर चेक नहीं किया और उनके गाड़ी को कब्जे में लेकर चले गए.

इसके बाद अली असगर ने इस मामले को लेकर मुकदमा दर्ज कराया. अली असगर ने आरोप लगाया था कि रिश्वत मांगी गयी, भुगतान के बाद भी गाड़ी नहीं छोड़ी. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि GST अफसर प्रताड़ित कर रहे हैं. चार दिन पहले जूता कारोबारी रविमोहन के साथ ट्रांसपोर्ट कारोबारी अली असगर ने प्रेसवार्ता की थी और मामले को लेकर विस्तार से जानकारी दी. उन्होंने बताया कि उनके पास सभी डॉक्यूमेंट्स है.

मृतक अली असगर के बेटे ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि उनके पिता का ट्रांसपोर्ट का कारोबार था, जिसके तहत आगरा से जयपुर उनके गाड़ियां चलती थी. बेटे ने बताया कि उनके पिता पर मुकदमा वापिस लेने के लिए दबाव बनाया जा रहा था और अलग-अलग नंबर से धमकियां भी दी गई थी. मृतक के बेटे ने कहा कि उनके पिता की एक्सीडेंट नहीं बल्कि मर्डर किया गया है. उसने बताया कि अली असगर की शरीर पर कई कट लगे थे साथ ही उनके सर के पीछे भी जख्म था. मृतक के बेटे ने निवेदिता सिंह और उनके हसबेंड अजय-विजय और अधिकारी रेशू त्रिपाठी पर हत्या में शामिल होने का आरोप लगाया है. उसने कहा कि वे इन तीनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएगा और न्याय मिलने तक कानून का हर रास्ता अपनाएगा, चाहे उसे हाईकोर्ट जाना पड़े या सुप्रीम कोर्ट.

Add Zee News as a Preferred Source

इस मामले पर आगरा पुलिस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पहले ट्विटर) पर जानकारी दी. पुलिस ने बताया कि दिनांक 04.04.2026 को सुबह कॉलर द्वारा डायल-112 पर सूचना दी गई कि एक अज्ञात वाहन द्वारा व्यक्ति को टक्कर मारकर घायल कर दिया गया है. सूचना मिलते ही पीआरवी तत्काल मौके पर पहुंची और घायल को उपचार हेतु एस.एन. मेडिकल कॉलेज में ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान उनकी मृत्यु हो गई.

पुलिस का कहा है कि थाना शाहगंज पुलिस द्वारा शव के पंचायतनामा की कार्यवाही पूर्ण कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया. पोस्टमार्टम हेतु गठित पैनल द्वारा फोटो एवं वीडियोग्राफी के दौरान पोस्टमार्टम किया गया है। परिजनों द्वारा लगाए गए सभी आरोपों के संबंध में पुलिस द्वारा सभी पहलुओं की जांच की जा रही है. परिजनों द्वारा थाना स्थानीय पर अभी तक कोई तहरीर नहीं दी गई है। तहरीर प्राप्त होने पर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी.