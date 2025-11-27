'जय श्री राम' न बोलने पर चांटा खाया धमकी मिली; अब हमेशा के लिए गाड़ी बेच रहे रईस चाचा

Agra viral Video Jai Shri Raam: आगरा में ताजमहल की पार्किंग एरिया में एक मुस्लिम बुजुर्ग कैब ड्राइवर मोहम्मद रईस से जबरन ' जय श्री राम' बोलवाने का वीडियो वायरल होने के दो दिन बाद पीड़ित कैब चालक का वीडियो सामने आये है, जिसमें वो बता रहे हैं कि लड़कों ने बाद में उन्हें चांटा भी मारा था. इस घटना के बाद कैब चालक ने अपनी कैब बेचकर हमेशा के लिए घर बैठने की बात कही है.
नई दिल्ली: दो दिन पहले आगरा से एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक मुस्लिम कैब चालक को 'जय श्री राम' बोलने के लिए जबरदस्ती की जा रही थी. ऐसा न करने पर उसे तीन दिन बाद की धमकी दी गई थी. सोशल मीडिया पर ये विडियो वायरल होने के बाद आगरा पुलिस ने इसपर संज्ञान लिया था. घटना के दो दिन बीत जाने के बाद भी आरोपियों का तो कोई पता नहीं चल पाया है, लेकिन पीड़ित मुस्लिम कैब चालक मोहम्मद रईस का विडियो सामने आया है. इस विडियो में मोहम्मद रईस ने कहा है कि उन लड़कों ने उन्हें चांटा भी मारा था. उन्होंने कहा कि इस घटना से वो इतने आहत हुए हैं कि अब आगे कैब नहीं चलाएंगे. अपनी कैब बेच देंगे.
घटना के बारे में बुजुर्ग कैब चालक मोहम्मद रईस ने बताया कि दो लोग बाइक पर आये थे. उन्होंने पहले पूछा कि वीडियो बनाते हो, जब कहा कि नहीं तो उनमें से एक ने कहा कि 'जय श्री राम' बोलो. नहीं बोलने पर तीन दिन के बाद बोलने की धमकी दी. फिर मैं गाड़ी बैक करने लगा, तो उनमें से एक ने बाइक से उतर कर मुझे चांटा मारा. जब लोग इसे देखकर मेरी तरफ आने लगे तो दोनों लड़के बाइक से भाग गए.
मोहम्मद रईस ने बताया कि उन दोनों लड़कों को मैंने पहले कभी इस इलाके में नहीं देखा था. उन्हें इस इस बात की जानकारी तब हुई के उनका वीडियो वायरल हो रहा है, जब मथुरा से उनकी लड़की ने फ़ोन कर उन्हें जानकारी दी. मोहम्मद रईस के मुताबिक, उनके भाई और बच्चों की सलाह पर उन्होंने पुलिस में मुकदमा दर्ज कराया. इसके बाद पुलिस वालों ने उन्हें बहुत अच्छे से सुना और आगरा की उस पार्किंग एरिया में जांच करने और सीसीटीवी फुटेज निकालने भी आये थे. लेकिन सीसीटीवी फुटेज में उनका चेहरा साफ़- साफ़ नहीं आ रहा था. दो दिन बाद मुकदमे की कॉपी भी उन्हें दे दी गई है.
मोहम्मद रईस ने बताया कि वो इतना चाहते हैं कि जो उनके साथ हुआ है वो किसी दूसरे के साथ न हो. आगरा अमन और शान्ति का शहर है. यहाँ देश दुनिया से रोजाना लाखों लोग ताजमहल देखने आते हैं, अगर ऐसा होगा तो ये आगरा के लिए ठीक नहीं होगा. बाहर से आये हुए लोगों में क्या सन्देश जाएगा.
हालाँकि, मोहम्मद रईस इस हादसे से बेहद आहत हैं. उन्होंने कहा," सोचा था कि जबतक अल्लाह ने ज़िन्दगी दी है, खुद कुछ काम करेंगे, लेकिन इस हादसे के बाद अब मन नहीं है. दिल उठ सा गया है. अब घर बैठेंगे. अपनी कार भी बेच देंगे. एक ग्राहक कार देखकर गया भी है. अगर गाड़ी बिक जाती है, तो हमेशा के लिए घर बैठ जायेंगे.
