Zee SalaamIndian Muslim

Gujarat News: VHP के लोगों ने मुस्लिम स्ट्रीट हौकर को बाज़ार से भगाया; मजबूरी में समेटनी पड़ी दुकान

Gujrat News: गुजरात के अहमदाबाद में मुस्लिम फेरीवालों को उनके धार्मिक पहचान की वजह से बजरंग दल से जुड़े लोगों ने अपमानित किया और उन्हें क्षेत्र छोड़ने पर मजबूर किया. इस घटना की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मुस्लिम समुदाय के लोग दोषियों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Nov 26, 2025, 02:52 PM IST

Gujrat News: हिंदुस्तान में संविधान का राज है और संविधान में सबको व्यापार करने, इज्जत से जीवन जीने का हक दिया गया है. लेकिन आज का हिंदुस्तान संविधान के रास्ते से अलग सांप्रदायिकता की ओर जा रहा है. यहां आए दिन मुस्लिम समाज को उनकी पहचान, पहनावे, धर्म इत्यादी को लेकर भेदभाव और हिंसा का सामना करना पड़ता है. इसी कड़ी में गुजरात के अहमदाबाद के कुछ मुस्लिम फेरीवालों को उनके धार्मिक पहचान की वजह से अपमानित करने और दुकान लगाने से रोकने की घटना सामने आई है. 

इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो गुजरात के अहमदाबाद के साबरमती इलाके का है. यहां पिछले 22 नवंबर को विश्व हिंदू परिषद के सदस्यों ने मुस्लिम फेरीवालों को सिर्फ उनके मुसलमान होने की वजह से अपमानित किया गया. साथ ही इस घटना को अंजाम देने वाला व्यक्ति बकायदा इस पूरे प्रकरण का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड किया है. 

वीडियो में दिख रहा है कि विश्व हिंदू परिषद से जुड़े लोग एक दाढ़ी टोपी वाले व्यक्ति को बर्तन की दुकान लगाने से रोक रहे हैं और कह रहे हैं कि ये विधर्मी लोग बाहर से आते हैं यहां धंधा करने के लिए, इनका धंधा बंद करा दिया गया है. वीडियो में यह भी देखा जा सकाता है कि फेरीवाले मुस्लिम व्यक्ति मायूसी के साथ अपने बर्तनों को समेट रहा है. 

बजरंग दल से जुड़े लोगों ने उन मुस्लिम फेरीवालों को इस क्षेत्र में दोबारा न लौटने की धमकी दी. इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर मुस्लिम समुदाय से जुड़े लोग लगातार अवाज उठा रहे हैं. लोग सोशल मीडिया पर गुजरात पुलिस को टैग करके लिख रहे हैं कि क्या इस प्रकार की गुंडागर्दी पर रोक लगेगी? लोग गुजरात पुलिस से इन सांप्रदायिक नफरत फैलाने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं.

Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं.

Ahmedabad communal IncidentReligious Discrimination with Muslim Vendorsminority newsToday News

