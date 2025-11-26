Gujarat News: VHP के लोगों ने मुस्लिम स्ट्रीट हौकर को बाज़ार से भगाया; मजबूरी में समेटनी पड़ी दुकान

Gujrat News: हिंदुस्तान में संविधान का राज है और संविधान में सबको व्यापार करने, इज्जत से जीवन जीने का हक दिया गया है. लेकिन आज का हिंदुस्तान संविधान के रास्ते से अलग सांप्रदायिकता की ओर जा रहा है. यहां आए दिन मुस्लिम समाज को उनकी पहचान, पहनावे, धर्म इत्यादी को लेकर भेदभाव और हिंसा का सामना करना पड़ता है. इसी कड़ी में गुजरात के अहमदाबाद के कुछ मुस्लिम फेरीवालों को उनके धार्मिक पहचान की वजह से अपमानित करने और दुकान लगाने से रोकने की घटना सामने आई है.

इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो गुजरात के अहमदाबाद के साबरमती इलाके का है. यहां पिछले 22 नवंबर को विश्व हिंदू परिषद के सदस्यों ने मुस्लिम फेरीवालों को सिर्फ उनके मुसलमान होने की वजह से अपमानित किया गया. साथ ही इस घटना को अंजाम देने वाला व्यक्ति बकायदा इस पूरे प्रकरण का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड किया है.

On November 22, in Sabarmati, Ahmedabad, Gujarat, Hindutva extremists from the Bajrang Dal, a Hindutva terror organization, forced Muslim vendors to vacate the area because of their faith; one Hindutva extremist called them “Vidharmis” and ordered them never to return. The Muslim pic.twitter.com/HeSi15GNtd Add Zee News as a Preferred Source — Mohd Shahnawaz Hussain (@Mohd_S_Hussain) November 25, 2025

वीडियो में दिख रहा है कि विश्व हिंदू परिषद से जुड़े लोग एक दाढ़ी टोपी वाले व्यक्ति को बर्तन की दुकान लगाने से रोक रहे हैं और कह रहे हैं कि ये विधर्मी लोग बाहर से आते हैं यहां धंधा करने के लिए, इनका धंधा बंद करा दिया गया है. वीडियो में यह भी देखा जा सकाता है कि फेरीवाले मुस्लिम व्यक्ति मायूसी के साथ अपने बर्तनों को समेट रहा है.

बजरंग दल से जुड़े लोगों ने उन मुस्लिम फेरीवालों को इस क्षेत्र में दोबारा न लौटने की धमकी दी. इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर मुस्लिम समुदाय से जुड़े लोग लगातार अवाज उठा रहे हैं. लोग सोशल मीडिया पर गुजरात पुलिस को टैग करके लिख रहे हैं कि क्या इस प्रकार की गुंडागर्दी पर रोक लगेगी? लोग गुजरात पुलिस से इन सांप्रदायिक नफरत फैलाने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं.