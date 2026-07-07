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गुजरात हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत, अहमदाबाद ब्लास्ट केस में 38 की फांसी बरकरार; JUH ने जताई मायूसी

Gujarat High Court on Ahmedabad Blast Case: गुजरात हाईकोर्ट ने साल 2008 के अहमदाबाद बम धमाका मामले में 38 दोषियों की फांसी और 11 की उम्रकैद की सजा बरकरार रखी है. फैसले के बाद जमीयत उलमा-ए-हिंद ने इसे मायूसकुन बताते हुए सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने और फांसी पर रोक की मांग करने का ऐलान किया है.

Edited By:Raihan Shahid
Published: Jul 07, 2026, 10:42 PM IST|Updated: Jul 07, 2026, 10:47 PM IST
गुजरात हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत, अहमदाबाद ब्लास्ट केस में 38 की फांसी बरकरार; JUH ने जताई मायूसी
Image Credit: (फाइल फोटो)Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Raihan Shahid

Raihan Shahid

रैहान शाहिद उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले से ताल्लुक रखते हैं, जहां प्राचीन शाक्य साम्राज्य की राजधानी कपिलवस्तु में कभी महात्मा बुद्ध का बचपन और जवानी गुज़रा था. बुद्ध ने सत्य की तलाश में घर छोड़ा था, तो रैहान उच्च शिक्षा के लिए घर-परिवार का त्याग कर दिल्ली आ गए. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और कानून (LLB) की पढ़ाई की है. वो पिछले 5 सालों से दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. पिछले 2 सालों से वो Zee News के डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए काम कर रहे हैं. इससे पहले उन्होंने दिल्ली में दूरदर्शन और ABP चैनल में काम किया है. वो देश-विदेश की राष्ट्रीय महत्व की खबरें,शिक्षा, स्पोर्ट, राजनीति, कानून, सामाजिक न्याय, माइनॉरिटी और महिला अधिकार से जुड़े मुद्दों पर ख़बरें और रिपोर्ट बनाते हैं, और उनका संपादन करते हैं. किसी खबर, समस्या की सूचना देने या किसी खबर पर हौसला अफजाई या ऐतराज़ जताने के लिए रैहान शाहिद का पता-  raihan.shahid@india.com      

 

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