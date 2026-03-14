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मुस्लिम किरायेदार देख हिंदू संगठनों का आतंक, मकान मालिक को तुरंत निकालने का सुनाया फरमान

Hindu Groups Pressure Muslim Tenants to Vacate House: अहमदाबाद के नरोड़ा में 10 मार्च को हिंदूवादी संगठनों का कहर देखने को मिला, जब एक हिंदू मकान मालिक के घर को घेरकर मुस्लिम किरायेदारों को निकालने का दबाव बनाया. इस घटन की वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है. 

Written By  Raihan Shahid|Last Updated: Mar 14, 2026, 10:07 PM IST

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मुस्लिम किरायेदारों को हटाने के लिए हिंदू संगठनों ने किया हंगामा
मुस्लिम किरायेदारों को हटाने के लिए हिंदू संगठनों ने किया हंगामा

Gujarat News: साल 2002 के गुजरात दंगों में बड़ी संख्या में चुन-चुन कर मुसलमानों की हत्या कर दी गई थी. इन दंगों के बाद गुजरात में लगातार मुसलमानों की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े होते रहे हैं. बीते 10 मार्च को प्रदेश अहमदाबाद में भी कुछ इसी तरह का नजारा देखने को मिला, जब हिंदूवादी संगठनों ने मुस्लिम किरायेदारों को निकालने के लिए एक घर को घेर लिया.

दरअसल, यह पूरा मामला अहमदाबाद के नरोड़ा इलाके की है. जहां 10 मार्च को हिंदूवादी दल के सदस्यों ने नरोड़ा इलाके में जमकर हंगामा किया. हिंदूवादी संगठनों को जब पता कि इलाके में एक हिंदू शख्स ने अपना फ्लैट किराये मुसलमानों को दिया है तो वह आग बबूला हो गए. हिंदू संगठनों का तर्क है कि इसकी शिकायत पड़ोसियों ने की थी और उन्हें इससे परेशानी हो रही थी.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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हिंदूवादी संगठन के सदस्यों ने हिंदू मकान पर दबाव बनाने लगे कि वह मुस्लिम किरायेदारों से तुरंत फ्लैट खाली कराये. हिंदू संगठन के सदस्यों का हिंसक रवैया देखकर मुसलमान किरायेदारों में दहशत फैल गई. इस घटना की वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है. वीडियो में हिंदूवादी सदस्यों को हिंदू मकान को धमकाते हुए देखा जा सकता है. 

यह भी पढ़ें: अलीगढ़ में दो ऐतिहासिकों मजारों को शरारी तत्वों ने तोड़ा, मुस्लिम समुदाय और पुलिस की सूझबूझ से टला संघर्ष

बताया जा रहा है कि पड़ोसियों ने शिकायत की थी कि "कई मुस्लिम पुरुष एक ही किराए के कमरे में साथ रह रहे हैं." जब इसकी जानकारी हिंदूवादी सदस्यों को पता चली तो हंगामा करने लगे. मौके पर पहुंच कर हिंदूवादी सदस्य मकान मालिक और किरायेदारों पर जोर डालने लगे. वीडियो में देखा जा सकता है कि हिंदूवादी नेता कह रहा है कि "आप सब लोग किराये के लालच में मुसलमानों को घर न दें." जब मकान मालिक कहते हैं कि जल्द ही खाली करा देंगे, तो आरोपी कहता है कि फ्लैट अभी खाली होना चाहिए और हम लोग इसे खाली कराने ही आए हैं. 

वीडियो में देखा जा सकता है कि एक हिंदूवादी नेता मकान मालिक को धमकाते हुए कहा रहा है कि अपने हिंदू इलाके में मुसलमानों को नहीं रहने देंगे. घर अभी खाली होना चाहिए हर, वर्ना इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे." साथ ही उन्होंने "लव जिहाद" का डर दिखाते हुए कहा कि मुसलमानों को इलाके से बाहर निकाल देना चाहिए, वरना जल्द ही उनकी आबादी हिंदुओं से ज्यादा हो जाएगी. 

मौके पर खड़ा होकर हिंदूवादी नेता ने आपत्तिजनक बयान देते हुए दिल्ली के उत्तमनगर की घटना को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हुए मुसलमानों के खिलाफ हिंसा के लिए उकसाया. वीडियो में हिंदूवादी नेता कह रहा है कि इनको कोई भी घर किराये पर ना दे, क्योंकि पहले यह एक आते हैं फिर सौ आते हैं. इसके बाद हिंदू परिवार इलाका छोड़ देते हैं. उसने कहा कि अगर कोई हिंदू मिले तभी उसको घर दो, वर्ना मत दो. 

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Raihan Shahid

रैहान शाहिद का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले से हैं. वह पिछले पांच सालों से दिल्ली में सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. Zee न्यूज़ से पहले उन्होंने ABP न्यूज़ और दू...और पढ़ें

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