अक्षरधाम मंदिर आतंकी हमले में तीन बेगुनाह बरी; अटैक के वक़्त अरब में कर रहे थे नौकरी, फिर भी फंसाया केस में

Akshardham Mandir Attack Case: गुजार के अक्षरधाम मंदिर हमला के मामले में गिरफ्तार तीन आरोपियों को अहमदाबाद की POTA कोर्ट ने बरी कर दिया है. जमीयत उलेमा-ए-हिंद के चीफ अरशद मदनी ने इस फैसले का स्वाग किया है. आतंकवादियों ने 24 सितंबर 2002 को अक्षरधाम मंदिर में हमला किया था. इस हमले में लगभग 30 आम नागरिकों की मौत हुई थी और 2 NSG कमांडो, समेत लगभग 3-4 सुरक्षाकर्मियों की मौत हुई थी. वहीं, 2 आतंकवादियों की मौत हुई थी. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.
Akshardham Mandir Attack Case: जमीयत उलेमा-ए-हिंद की कानूनी लड़ाई के बाद अहमदाबाद की स्पेशल POTA कोर्ट ने अक्षरधाम मंदिर हमला (24 सितंबर 2002 ) मामले में गिरफ्तार किए गए तीन लोगों को बरी कर दिया है. POTA कोर्ट के जज हेमांग आर. रावल ने तीनों आरोपियों अब्दुल रशीद सुलेमान अजमेरी, मुहम्मद फारूक मुहम्मद हफीज शेख और मुहम्मद यासीन उर्फ यासीन भट्ट को बरी करते हुए कहा कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने भी दोषी आरोपियों को प्राइमा फेसी सबूतों के आधार पर बरी कर दिया था. उन्होंने कहा कि इन तीनों आरोपियों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट द्वारा माने गए सबूतों के अलावा कोई नया सबूत रिकॉर्ड में नहीं है, इसलिए उन्हें रिहा किया जा रहा है.
सुलेमान अजमेरी, मुहम्मद फारूक मुहम्मद हफीज शेख अहमदाबाद के रहने वाले हैं. अक्षरधाम मंदिर हमले के वक्त सुलेमान अजमेरी, मुहम्मद फारूक मुहम्मद हफीज शेख भारत में मौजूद नहीं थे. ये दोनों सऊदी अरब में काम कर रहे थे, जिसके बाद उन्हें भगोड़ा घोषित कर दिया गया, जब वे वर्ष 2019 में सऊदी से काम करके वापिस अहमदाबाद लौटे तो क्राइम ब्रांच ने दोनों को अक्षरधाम हमला मामले में गिरफ्तार कर लिया.
इनके दो अन्य भाइयों आदम सुलेमान अजमेरी और सलीम हफीज शेख को भी इसी मामले में गिरफ्तार किया गया था और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया था. सुप्रीम कोर्ट से रिहाई के बाद इन्होंने जमीयत उलेमा-ए-हिंद ने तीनों लोगों का इस मामले में भी कानूनी मदद करने की अपील की, जिसके बाद जमीयत ने कानूनी लड़ाई लड़ी और अब अहमदाबाद के POTA कोर्ट ने तीनों को बरी कर दिया है.
इस मामले में तीनों आरोपियों को बरी करने के फैसले पर जमीयत उलेमा-ए-हिंद के चीफ मौलाना अरशद मदनी ने खुशी जाहिर की. उन्होंने कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि यह न्याय की जीत है. उन्होंने कहा कि यह बहुत संतोषजनक है कि POTA कोर्ट ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को एक नजीर के रूप में स्वीकार किया और इस तरह बेगुनाह लोगों की रिहाई मुमकिन हो पाई.
मौलाना अरशद मदनी ने इस बात पर गहरा अफसोस जताया कि इन बेगुनाह लोगों को इंसाफ मिलने में छह साल लग गए. उन्होंने कहा कि यह हमारे लीगल सिस्टम की कमियों को दिखाता है. उन्होंने कहा कि आज के हालात में एक खास तबके (मुसलमान) को इंसाफ मिलना मुश्किल हो गया है और इस कोशिश में बेगुनाह लोगों की जिंदगी के कीमती दिन जेल की अंधेरी कोठरियों में बर्बाद हो जाते हैं.