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शस्त्र पूजन और 'हिंदुओं से खरीदारी'...प्रवीण तोगड़िया के विवादित बयान पर बवाल!

Pravin Togadia on Economic Boycott: अंतरराष्ट्रीय हिन्दू परिषद के अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया ने उत्तराखंड के हरबर्टपुर में आयोजित एक सम्मेलन में विवादित बयान दिया. फायरब्रांड नेता प्रवीण तोगड़िया ने अल्पसंख्यकों के आर्थिक बहिष्कार की अपील करते हुए कहा कि जहां तक मुमकिन हो हिंदुओं से ही खरीदारी करें. इतना ही नहीं उन्होंने जगह-जगह शस्त्र पूजन अभियान शुरू करने का भी ऐलान किया है.

Edited By:Raihan Shahid
Published: Jun 11, 2026, 07:22 PM IST|Updated: Jun 11, 2026, 07:22 PM IST
शस्त्र पूजन और 'हिंदुओं से खरीदारी'...प्रवीण तोगड़िया के विवादित बयान पर बवाल!
Image Credit: AHP चीफ प्रवीण तोगड़िया का विवादिय बयान

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