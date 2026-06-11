AHP Leader Pravin Togadia News: हिंदुत्व की सियासत और मजहबी मुद्दों को लेकर एक्टिव संगठनों के नेताओं के बयान अक्सर चर्चा और विवाद दोनों को जन्म देते हैं. उनके बयानों से अक्सर सामाजिक सौहार्द बिगड़ने के भी आरोप लगते रहे हैं. एक बार फिर ऐसा ही देखने को मिला, जब अंतरराष्ट्रीय हिन्दू परिषद (AHP) के अध्यक्ष डॉ. प्रवीण तोगड़िया ने अपने पुराने आक्रामक अंदाज में कई ऐसे बयान दिए, जिन पर सियासी और सामाजिक हलकों में बहस शुरू हो गई है.