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AHP Leader Pravin Togadia News: हिंदुत्व की सियासत और मजहबी मुद्दों को लेकर एक्टिव संगठनों के नेताओं के बयान अक्सर चर्चा और विवाद दोनों को जन्म देते हैं. उनके बयानों से अक्सर सामाजिक सौहार्द बिगड़ने के भी आरोप लगते रहे हैं. एक बार फिर ऐसा ही देखने को मिला, जब अंतरराष्ट्रीय हिन्दू परिषद (AHP) के अध्यक्ष डॉ. प्रवीण तोगड़िया ने अपने पुराने आक्रामक अंदाज में कई ऐसे बयान दिए, जिन पर सियासी और सामाजिक हलकों में बहस शुरू हो गई है.
फायरब्रांड नेता डॉ. प्रवीण तोगड़िया हरबर्टपुर में आयोजित अंतरराष्ट्रीय हिन्दू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता सम्मेलन में चीफ गेस्ट के रूप में पहुंचे थे. इस प्रोग्राम में हिंदूवादी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने प्रवीण तोगड़िया का जोरदार स्वागत किया. इसके बाद उन्होंने सम्मेलन को संबोधित करते हुए कई विवादित बयान दिए.
प्रवीण तोगड़िया ने अपने संबोधन में हिंदू समाज से संगठित रहने और आत्मरक्षा के लिए तैयार रहने की अपील की. इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर नेटीजंस ने तोगड़िया को आड़े हाथों लिया. यूजर्स का कहना है कि ऐसा लगता है कि शायद प्रवीण तोगड़िया को पुलिस और सरकार पर भरोसा नहीं है.
इस दौरान प्रवीण तोगड़िया ने हिंदू परिवारों से तीन बच्चे पैदा करने पर विचार करने का आह्वान किया. उन्होंने कहा कि अगर हिंदू समाज को सुरक्षित और मजबूत रहना है तो इस विषय पर गंभीरता से सोचने की जरूरत है. सम्मेलन में बोलते हुए उन्होंने विजयदशमी के मौके पर देशभर में बड़े स्तर पर शस्त्र पूजन (हथियारों की पूजा) अभियान चलाने का भी ऐलान किया.
तोगड़िया ने कहा कि करोड़ों हिंदू अपने घरों और मंदिरों में शस्त्र पूजन करें और इस परंपरा को आगे बढ़ाएं. उन्होंने आर्थिक स्तर पर भी हिंदू समाज को एकजुट रहने की सलाह दी. अक्सर अपने विवादित और सांप्रदायिक बयानों को लेकर सुर्खियों में रहने वाले तोगड़िया ने भी मुसलमानों के आर्थिक बहिष्कार की अपील की. तोगड़िया ने कहा कि हिंदुओं को जहां तक मुमकिन हो, सामान की खरीदारी हिंदुओं से ही करनी चाहिए.
प्रोग्राम के बाद मीडिया से बातचीत में प्रवीण तोगड़िया ने जनसंख्या के मुद्दे पर भी अपनी राय रखी. तोगड़िया ने कहा कि भारत में जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून बनाया जाना चाहिए.