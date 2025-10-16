AI बना नफरत का औजार, मुसलमानों को निशाना बनाने के लिए गढ़े जा रहे फेक नैरेटिव्स

Fake Narratives Against Muslims Hate on Social Media: भारत में मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने के लिए दक्षिणपंथी विचारधारा वाले संगठनों के अलावा अब तकनीक का भी सहारा लिया जा रहा है. इसके लिए असामाजिक तत्वों के जरिये सोशल मीडिया का सहारा लिया जा रहा है. सांप्रदायिक सौहार्द और मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने की यह साजिश अब खतरनाक रूप ले चुकी है.

अब सोशल मीडिया पर भी नफरत फैलाई जा रही है.

सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ ऑर्गेनाइज्ड हेट(CSOH) की एक हालिया रिपोर्ट से चौंकाने वाला खुलासा हुआ है. इस रिपोर्ट में बताया गया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के जरिये बनाई जा रही तस्वीरों का इस्तेमाल इस्लामोफोबिक नफरत फैलाने के लिए किया जा रहा है. इस रिपोर्ट को नाबिया खान, ऐशिक साहा और ज़ेनिथ खान के जरिये तैयार की गई है.

रिपोर्ट में 1,300 से ज्यादा पोस्ट्स का किया गया अध्ययन

CSOH की इस रिपोर्ट में बताया गया है कि अब तक कई अध्ययन और रिपोर्ट्स इस्लामोफोबिया पर आ चुकी हैं, लेकिन एआई से बनाई गई तस्वीरों के जरिये मुस्लिमों को बेरहम दिखाने की प्रवत्ति पर भी अध्ययन किया गया है. रिपोर्ट के मुताबिक, मई 2023 से मई 2025 के बीच 297 सोशल मीडिया अकाउंट्स से 1,326 एआई-जनरेटेड इस्लामोफोबिक पोस्ट्स का अध्ययन किया गया. इन पोस्ट्स को बड़ी संख्या में लोगों ने देखा और शेयर किया.

रिपोर्ट में बताया गया है कि एआई से बनाई गई ये नफरती तस्वीरें और पोस्ट चार तरह की होती हैं. पहली, इनमें मुस्लिम औरतों को गलत और कामोत्तेजक रूप में दिखाया जाता है. जिससे समाज में मुस्लिम औरतों के प्रति गलत सोच फैले. दूसरी, इन पोस्ट्स में ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया जाता है जो मुस्लिमों को समाज से अलग और बेरहम तरीके से पेश करती है.

तीसरी, 'लव जिहाद' या 'पॉपुलेशन जिहाद' जैसी साजिश की झूठी कहानियां गढ़ी जाती हैं, ताकि लोगों के मन में डर और नफरत पैदा हो. चौथी, मुसलमानों के खिलाफ की जा रही है हिंसा को सही ठरहराने के लिए दोषियों को सुंदर तरीके से हीरो जैसा पेश किया जाता है, जिससे ऐसी नफरत भरी सोच को सामान्य और सही बताया जा सके.

एआई बना नफरत फैलाने का नया हथियार

रिपोर्ट के मुताबिक भारत में करीब 2.2 करोड़ एआई यूजर्स हैं और यही तकनीक अब धार्मिक अल्पसंख्यकों और दलित समुदायों को निशाना बनाने का सबसे शक्तिशाली हथियार बन गया है. रिपोर्ट की कोआथर नाबिया खान ने कहा कि दक्षिणपंथी मीडिया नेटवर्क और ग्रुप्स एआई से बनी तस्वीरों को 'एम्प्लीफायर' की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, ताकि सोशल मीडिया पर मुस्लिमों के खिलाफ नफरत को और बढ़ाया जा सके.

सियासत में छपी रिपोर्ट के मुताबिक, नाबिया ने कहा, "इन टूल्स ने पुरानी नफरत को और तेज, सस्ती और अनट्रेसेबल बना दिया है. मौजूदा कानून ऐसे कंटेंट को कंट्रोल करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं." रिपोर्ट में उदाहरण देते हुए कहा गया है कि चाहे असम बीजेपी का इस्लामोफोबिक वीडियो हो, जिसमें राज्य का डरावना भविष्य दिखाया गया था या वॉट्सऐप पर फॉरवर्ड किए गए फेक और प्रोपैगेंडा मैसेज. इन सभी में एआई-जनरेटेड तस्वीरों का इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है.

कैसे फैलाई जाती है नफरत?

रिपोर्ट का एक अहम रिजल्ट यह भी है कि एआई खुद नफरत नहीं पैदा कर रहा बल्कि पहले से मौजूद नफरत को 'ऑटोमेट' कर रहा है. इन विजुअल्स में मुसलमानों को लगातार 'हिंसक और खतरनाक' रूप में दिखाया जाता है. इसमें उदाहरण के लिए बताया गया है कि खोपड़ी वाली टोपी पहने सांप की तस्वीरें बनाई जाती हैं, जो यह संदेश देती हैं कि मुसलमान धोखेबाज, खतरनाक होता और दुनिया से उनका नामोनिशान मिटाने की जरुरत है.

कई तस्वीरें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर Ghibli-स्टाइल आर्ट में होती हैं, जबकि कुछ को कॉमेडी या मीम्स के रूप में पेश किया जाता है. इससे आम लोगों के लिए सच्चाई और फेक के बीच फर्क करना मुश्किल हो जाता है. रिपोर्ट में कहा गया है कि मुस्लिम औरतों को सेक्शुअल रूप में दिखाने वाली पोस्ट्स को सबसे ज्यादा (6.7 मिलियन) इंटरैक्शन मिले. जो यह दर्शाता है कि इस्लामोफोबिक प्रोपेगैंडा में लैंगिक भेदभाव और नफरत का मेल है.

मुसलमानों के खिलाफ गढ़ा जाता है फेक नैरेटिव्स

रिपोर्ट के मुताबिक, "इन तस्वीरों का असर यह होता है कि मुस्लिम मर्दों को 'हाइपरसेक्शुअल प्रीडेटर्स' (अत्यधिक यौन रूप से आक्रामक शिकारी) और मुस्लिम परिवारों को 'नैतिक रूप से भ्रष्ट' के रूप में पेश करने के कोशिश की जाती है." इसमें यह भी बताया गया है कि साजिश के तहत 'लव जिहाद, पॉपुलेशन जिहाद और रेल जिहाद' जैसे फेक नैरेटिव्स के जरिये मुसलमानों को देश की सुरक्षा के लिए खतरा बताया जाता है. इससे हिंदुत्ववादी राजनीतिक समूह बिना फैक्ट-चेक के नफरत फैलाने वाले संदेश प्रसारित करते हैं.

