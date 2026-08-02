'विरोध करो, लेकिन गाली मत दो', जंतर-मंतर पर PM मोदी के खिलाफ अपशब्दों से खफा मौलाना

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Imam Umer Ahmed Ilyasi on PM Modi: ऑल इंडिया इमाम ऑर्गनाइजेशन (AIIO) के प्रमुख इमाम उमर अहमद इलियासी ने रविवार को हालिया विरोध प्रदर्शनों के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपशब्दों के इस्तेमाल की निंदा की. उन्होंने कहा कि हालांकि लोगों को असहमति जताने की आज़ादी है, लेकिन विरोध प्रदर्शन शालीनता के दायरे में होने चाहिए और उनमें सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाया जाना चाहिए या अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए.
AIIO प्रमुख जंतर-मंतर पर पेपर लीक और परीक्षा से जुड़ी अन्य अनियमितताओं के खिलाफ छात्रों के हालिया विरोध प्रदर्शन के दौरान PM मोदी के खिलाफ कथित तौर पर अपमानजनक शब्दों के इस्तेमाल का ज़िक्र कर रहे थे. एक वीडियो संदेश में धर्मगुरु ने कहा, "मेरी भी एक ज़िम्मेदारी है और एक इमाम के तौर पर मैं अपना कर्तव्य निभाना चाहता हूं. पिछले एक महीने में पूरे देश और दुनिया ने 20 जुलाई से शुरू हुए विरोध प्रदर्शनों को देखा है. हर किसी को विरोध करने का अधिकार है और इसमें कुछ भी गलत नहीं है. लेकिन यह शालीनता के दायरे में किया जाना चाहिए."
प्रदर्शनों के दौरान हिंसा की घटनाओं का जिक्र करते हुए इलियासी ने कहा, "विरोध प्रदर्शनों के दौरान सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया. सरकारी बसों और गाड़ियों में आग लगा दी गई, सड़कें जाम कर दी गईं और आगज़नी की गई. सरकारी संपत्ति हम सभी की है, इसलिए ऐसी हरकतें आखिरकार जनता को ही नुकसान पहुंचाती हैं." इस बात पर ज़ोर देते हुए कि असहमति लोकतंत्र का एक स्वाभाविक हिस्सा है, उन्होंने कहा कि असहमति जताने और अपशब्दों का इस्तेमाल करने के बीच स्पष्ट अंतर है." इलियासी ने आगे कहा कि परिवार में भी बहस होती है. लेकिन, कुछ बातों से सहमत न होने का मतलब यह नहीं है कि कोई अपने माता-पिता को अपशब्द कहने लगे. पूरी दुनिया ने देखा कि सोशल मीडिया के दौर में यह बात दुनिया के हर कोने तक पहुंच जाती है. जिस तरह से कुछ बच्चों ने देश के प्रधानमंत्री को अपशब्द कहे और उनकी मरहूम मां के लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया, वह दुखद था. क्या हमारी संस्कृति और संस्कार हमें यही सिखाते हैं?"
इलियासी इस बात से हैं दुखी
इलियासी ने मुताबिक, विरोध प्रदर्शनों के दौरान की गई अपमानजनक टिप्पणियों से न केवल प्रधानमंत्री की बल्कि पूरे देश की छवि खराब हुई. उन्होंने कहा, "पूरी दुनिया ने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया गया. हालांकि, इससे प्रधानमंत्री पर नहीं बल्कि भारत पर असर पड़ा. यह देश का अपमान था." धर्मगुरु ने आगे कहा कि देश के अलग-अलग हिस्सों की अपनी यात्राओं के दौरान उन्होंने भारत में आए बदलाव और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश को मिले सम्मान को देखा है. मैं यह नहीं कह रहा कि यह सम्मान सिर्फ़ नरेंद्र मोदी के लिए है. यह भारत के लिए सम्मान की बात है. आज नरेंद्र मोदी हमारे देश के चुने हुए प्रधानमंत्री हैं और उन्हें 37 देशों से सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिले हैं. यह कोई मामूली उपलब्धि नहीं है. भारत के इतिहास में किसी भी प्रधानमंत्री को ऐसी पहचान नहीं मिली है."
मौलाना ने जाहिर की निराशा
प्रधानमंत्री के खिलाफ इस्तेमाल की गई भाषा पर निराशा जाहिर करते हुए उन्होंने सवाल किया कि क्या ऐसा व्यवहार भारत के सांस्कृतिक और नैतिक मूल्यों को दर्शाता है. उन्होंने आगे कहा, "जब आप उनका अपमान करते हैं और उनके खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं, तो क्या हमारे मूल्य हमें यही सिखाते हैं? क्या यही हमारी संस्कृति है? हम क्या संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं? मैं बहुत दुख के साथ यह वीडियो बना रहा हूं क्योंकि जिस तरह से लोगों ने देश के प्रधानमंत्री का अपमान करने के लिए अपशब्द कहे, उससे भारत का अपमान हुआ है."