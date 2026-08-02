'विरोध करो, लेकिन गाली मत दो', जंतर-मंतर पर PM मोदी के खिलाफ अपशब्दों से खफा मौलाना

प्रदर्शनों के दौरान हिंसा की घटनाओं का जिक्र करते हुए इलियासी ने कहा, "विरोध प्रदर्शनों के दौरान सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया. सरकारी बसों और गाड़ियों में आग लगा दी गई, सड़कें जाम कर दी गईं और आगज़नी की गई. सरकारी संपत्ति हम सभी की है, इसलिए ऐसी हरकतें आखिरकार जनता को ही नुकसान पहुंचाती हैं." इस बात पर ज़ोर देते हुए कि असहमति लोकतंत्र का एक स्वाभाविक हिस्सा है, उन्होंने कहा कि असहमति जताने और अपशब्दों का इस्तेमाल करने के बीच स्पष्ट अंतर है." इलियासी ने आगे कहा कि परिवार में भी बहस होती है. लेकिन, कुछ बातों से सहमत न होने का मतलब यह नहीं है कि कोई अपने माता-पिता को अपशब्द कहने लगे. पूरी दुनिया ने देखा कि सोशल मीडिया के दौर में यह बात दुनिया के हर कोने तक पहुंच जाती है. जिस तरह से कुछ बच्चों ने देश के प्रधानमंत्री को अपशब्द कहे और उनकी मरहूम मां के लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया, वह दुखद था. क्या हमारी संस्कृति और संस्कार हमें यही सिखाते हैं?"