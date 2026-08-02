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'विरोध करो, लेकिन गाली मत दो', जंतर-मंतर पर PM मोदी के खिलाफ अपशब्दों से खफा मौलाना

Imam Umer Ahmed Ilyasi on PM Modi: ऑल इंडिया इमाम ऑर्गनाइज़ेशन के प्रमुख इमाम उमर अहमद इलियासी ने जंतर-मंतर पर छात्रों के विरोध-प्रदर्शन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कथित तौर पर अभद्र भाषा के इस्तेमाल की निंदा की. पूरी खबर पढ़ने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Edited ByTauseef Alam
Published: Aug 02, 2026, 10:15 AM IST|Updated: Aug 02, 2026, 10:15 AM IST
'विरोध करो, लेकिन गाली मत दो', जंतर-मंतर पर PM मोदी के खिलाफ अपशब्दों से खफा मौलाना

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Tauseef Alam

Tauseef Alam

तौसीफ आलम Zee Media में Sub Editor हैं. तौसीफ पिछले 5 सालों से उन मुद्दों को उठाते रहे हैं, जो आम लोगों के जीवन, लोकतंत्र, शिक्षा, सामाजिक न्याय और नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों से सीधे जुड़े हैं. तौसीफ ने Amar Ujala, Times Now Navbharat और ABP News जैसे देश के बड़े मीडिया संस्थानों में काम और ट्रेनिंग ली है. उन्होंने दिल्ली में हुए CAA-NRC विरोधी आंदोलन की जमीनी रिपोर्टिंग की है. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी Jamia Millia Islamia से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की है. राजनीति, क्राइम, इंटरनेशनल अफेयर्स, भारत में मुस्लिम समाज से जुड़े मुद्दे, जनहित के सवाल और यूनिवर्सिटी कैंपस की छात्र राजनीति उनके प्रिय विषय हैं.

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