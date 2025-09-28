Tamil Nadu सरकार के वक्फ पर फैसले से खुश है AIMBLB; दूसरे राज्यों से की बड़ी अपील

Tamil Nadu Govt Waqf Decision: ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने तमिलनाडु सरकार के वक्फ पर फैसले की तारीफ की है और कहा है कि दूसरे राज्य की सरकारों को भी इस अमेंडमेंट के खिलाफ ऐसा कदम उठाना चाहिए.
Tamil Nadu Govt Waqf Decision: ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट के आखिरी फैसले तक नए वक्फ अधिनियम के तहत वक्फ बोर्ड का गठन नहीं करने के तमिलनाडु सरकार के फैसले का स्वागत किया है. एक प्रेस बयान में, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता डॉ. सैयद कासिम रसूल इलियास ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के इस फैसले की सराहना की है.
ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने न केवल तमिलनाडु सरकार के इस कदम का स्वागत किया, बल्कि अन्य राज्य सरकारों से भी अपील की कि वे अपने राज्यों में भी इसी तरह के फैसले लें और धर्मनिरपेक्ष व लोकतांत्रिक मूल्यों तथा भारतीय संविधान के सिद्धांतों को कायम रखें.
ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (AIMPLB) के प्रवक्ता एसक्यूआर इलियास ने कहा, "इस फैसले से यह सुनिश्चित हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट के अंतिम फ़ैसले तक राज्य सरकार नए क़ानून के तहत वक़्फ़ बोर्ड का पुनर्गठन नहीं करेगी."
डॉ. इलियास ने आखिर में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, भारत के मुसलमानों और सभी न्यायप्रिय लोगों की ओर से मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन को इस साहसिक कदम के लिए बधाई दी है. बता दें, बोर्ड इस अमेंडमेंट के खिलाफ लगातार प्रदर्शन करता आया है.
राज्य के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री एसएम नासर ने एक प्रेस रिलीज में सरकार के इस फैसले का ऐलान किया था. उन्होंने कहा था कि तमिलनाडु सरकार न केवल वक्फ अमेंडमेंट बिल, 2025 का विरोध करती है. बल्कि, उसने इस कानून को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती भी दी है.
सरकार का फैसला है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट उक्त संशोधन कानून पर अपना अंतिम निर्णय नहीं दे देता, तब तक राज्य सरकार नए कानून के तहत राज्य वक्फ बोर्ड का पुनर्गठन नहीं करेगी तथा पूर्ववर्ती वक्फ बोर्ड, जिसका कार्यकाल समाप्त हो रहा है, को बनाए रखेगी.