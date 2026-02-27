Advertisement
‘उनकी दुश्मनी मुसलमानों से है’, AIMIM अकबरुद्दीन ओवैसी का कांग्रेस-BJP पर बड़ा हमला

Akbaruddin Owaisi on Congress BJP: हैदराबाद के लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी के के भाई और AIMIM के विधायक ने कांग्रेस और BJP दोनों पर मुस्लिम घरों को टारगेट करने का आरोप लगाया और दावा किया कि समुदाय को टारगेट किया जा रहा है.

Written By  Tauseef Alam|Last Updated: Feb 27, 2026, 09:04 AM IST

Akbaruddin Owaisi News: AIMIM के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने गुरुवार को कांग्रेस और BJP पर मुस्लिम समुदाय को सिस्टमैटिक तरीके से टारगेट करने का आरोप लगाया और दावा किया कि "उनकी दुश्मनी हम मुसलमानों से है." हैदराबाद में एक इवेंट में बोलते हुए ओवैसी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के बीच तुलना की और उन पर "तोड़ने" की पॉलिटिक्स में शामिल होने का आरोप लगाया.

ओवैसी ने आरोप लगाया, "योगी वहां बुलडोजर से घर तोड़ते हैं, यहां रेड्डी भी घर और मस्जिदें तोड़ रहे हैं. योगी और इस रेड्डी में कोई फर्क नहीं है. BJP और कांग्रेस में कोई फर्क नहीं है." उन्होंने आरोप लगाया कि BJP और कांग्रेस खास तौर पर मुसलमानों से जुड़े मुद्दों पर एक हो जाती हैं. उन्होंने कहा, "उनकी दुश्मनी अतिक्रमण या कानून-व्यवस्था से नहीं है. उनकी दुश्मनी मुसलमानों से है. कोई हमारा अपना नहीं है."

कांग्रेस सरकार पर बड़ा हमला
तेलंगाना में कांग्रेस सरकार की हैदराबाद डिज़ास्टर रिस्पॉन्स एंड एसेट प्रोटेक्शन एजेंसी (HYDRAA) ने पिछले साल गैर-कानूनी कंस्ट्रक्शन को हटाने के मकसद से बड़े पैमाने पर तोड़-फोड़ की कार्रवाई शुरू की है. AIMIM प्रेसिडेंट और हैदराबाद के MP असदुद्दीन ओवैसी ने भी तेलंगाना में "बढ़ती सांप्रदायिक घटनाओं" पर ऐसी ही चिंता जताई थी और बांसवाड़ा में हाल ही में हुई हिंसा के संबंध में अधिकारियों से तुरंत कार्रवाई की मांग की थी.

ओवैसी ने बोला हमला
ओवैसी ने बताया कि उन्होंने कामारेड्डी के सुपरिटेंडेंट ऑफ़ पुलिस (SP) से बात की है और बांसवाड़ा हिंसा में तुरंत FIR दर्ज करने और सही जांच की मांग की है. उन्होंने बताया, "तेलंगाना में बढ़ती सांप्रदायिक घटनाएं बहुत चिंताजनक हैं. मैंने कामारेड्डी के SP से बात की और मांग की कि बांसवाड़ा हिंसा में FIR दर्ज की जाए और सही जांच की जाए." गुरुवार को तेलंगाना BJP प्रेसिडेंट एन रामचंदर राव, मधु पार्क रिज अपार्टमेंट्स के रहने वालों से मिले, जिन्होंने आरोप लगाया है कि प्रस्तावित मूसी रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट की वजह से उन्हें अपने घर खोने का खतरा है.

यह भी पढ़ें:- नफरत के ज्वालामुखी पर उत्तराखंड; मुसलमान हो बोलकर फेरीवाले को भद्दी-भद्दी गालियां और हमला

Tauseef Alam

तौसीफ आलम पिछले चार सालों से पत्रकारिता के पेशे में हैं. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है. Amar Ujala,Times Now...और पढ़ें

