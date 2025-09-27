बिहार चुनाव से पहले सीमांचल में ओवैसी ने भरी हुंकार; BJP-RJD की बढ़ाई टेंशन!

Balrampur Assembly Seat: बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) जोरशोर से तैयारियों में जुटी हुई है. पिछले विधानसभा में AIMIM के पांच विधायकों ने जीत हासिल की थी. हालांकि, उनके विधायकों ने पाला बदल कर राष्ट्रीय जनता दल (RJD) में शामिल हो गए थे. AIMIM की पैठ बनाने में पार्टी सांसद असदुद्दीन ओवैसी कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं.

इसी कड़ी में शनिवार (27 सितंबर) को सांसद असदुद्दीन ओवैसी सीमांचल पहुंचे. इस दौरान उन्होंने अपने संबोधन में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (BJP) पर जमकर निशाना साधा. बीजेपी लगातार बिहार में कथित बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठ के आरोप लगा रही है. इस पर AIMIM प्रमुख ने बीजेपी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि सीमांचल का कोई मुसलमान बांग्लादेशी घुसपैठिया नहीं हैं, अगर कोई घुसपैठिया है तो वह बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना हैं, जिन्हें प्रधानमंत्री मोदी बहन बनाकर दिल्ली में बैठाए हुए हैं.

अपने संबोधन के दौरान असदुद्दीन ओवैसी ने मोदी सरकार पर मुसलमानों की जमीन और वक्फ संपत्तियों पर कब्जा करने के आरोप लगाए. उन्होंने बलरामपुर के मौजूदा विधायक महबूब आलम जमकर हमला बोला. सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि यह विकास पुरुष नहीं बल्कि विनाश पुरुष हैं.

'विकास को तरस रहा है बलरामपुर'

कटिहार जिला के बलरामपुर विधानसभा के अधीन बारसोई प्रखंड के पीडब्ल्यूडी मैदान में सीमांचल न्याय यात्रा के तहत AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी यहां पहुंचे. इस जनसभा में सांसद असदुद्दीन ओवैसी के भाषण को सुनने के लिए अवाम का जनसैलाब उमड़ पड़ा. उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि बलरामपुर में आजादी के 70 सालों बाद विकास की राह देख रहा है. महबूब आलम ने बीते पांच सालों में कुछ नहीं किया, वह विकास पुरुष नहीं बल्कि विनाश पुरुष हैं.

इस दौरान AIMIM प्रमुख ने 2023 का बारसोई गोली कांड का भी मुद्दा उठाया. उन्होंने कहा कि बिजली मांगने गए लोगों पर गोली चलाई गई थी, जिस घटना में दो लोगों की मौत हो गई और एक शख्स पूरी तरह विकलांग हो गया. ओवैसी ने आरोप लगाया कि आज तक पीड़ितों को कोई मुआवजा या इंसाफ नहीं मिला और सरकार की यह उपेक्षा अस्वीकार्य है. उन्होंने कहा कि ऐसी सरकार को जड़ से उखाड़ फेंकना होगा.

AIMIM में तीन उम्मीदवारों टिकट के दावेदार

वहीं, बलरामपुर विधानसभा सीट को लेकर AIMIM में सीट शेयरिंग का मामला अभी भी अटका हुआ है. इस सीट पर AIMIM से तीन उम्मीदवारों टिकट की दावेदारी पेश की है, जिसे लेकर जनता में असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि आखिर किसे उम्मीदवार बनाया जाएगा. सभा में बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरूल ईमान, वारिस पठान, राणा रणजीत सिंह, आदिल हसन, प्रखंड मुखिया संघ अध्यक्ष मोअज्जम हुसैन समेत हजारों की संख्या में लोग मौजूद रहे.

