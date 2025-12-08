"बाबरी मस्जिद बनाने वाले हुमांयू कबीर हैं बीजेपी के एजेंट; साथ कभी नहीं जाएंगे ओवैसी"

Syed Asim Waqar on Humayun Kabir: पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में बाबरी मस्जिद की नींव रखने वाले हुमायूं कबीर आजकल सुर्खियों में हैं. कबीर राज्य में भरतपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं. उन्हें हाल ही में तृणमूल कांग्रेस पार्टी से 6 साल के लिए सस्पेंड कर दिया गया है. मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के फैसले से नाखुश होकर उन्होंने नई पार्टी बनाने का ऐलान किया है. उन्होंने यह भी कहा है कि वह असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM पार्टी से बातचीत कर रहे हैं और पूरे पश्चिम बंगाल में होने वाले अगले विधानसभा चुनावों में उनके साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ने की योजना बना रहे हैं. हालांकि, AIMIM के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने हुमायूं कबीर पर तीखा हमला किया है और उन्हें BJP का एजेंट तक कह दिया है.

AIMIM के प्रवक्ता सैयद आसिम वकार ने कहा कि हुमायूं कबीर पश्चिम बंगाल के कद्दावर नेता और पूर्व मंत्री सुवेंदु अधिकारी के कोर मेंबर हैं और पूरी दुनिया जानती है कि सुवेंदु अधिकारी अमित शाह की टीम के कोर मेंबर हैं. उन्होंने आगे कहा कि भारतीय मुसलमानों की सोच सकारात्मक है. भारत में मुसलमान विनाशकारी विचारधाराओं को नहीं मानते. वे कभी भी देश के खिलाफ काम करने वालों का साथ नहीं देते. भारतीय मुसलमान शांति और सद्भाव से रहना चाहते हैं और इसलिए ऐसे नेताओं को चुनते हैं जो शांति और अमन को बढ़ावा देते हैं.

नफरत फैलाने वाले के साथ नहीं है ओवैसी

उन्होंने यह भी कहा कि उनकी समझ से AIMIM चीफ और हैदराबाद के लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी कभी भी नफरत फैलाने वालों और देश को तोड़ने की कोशिश करने वालों का साथ नहीं देते. देश से मोहब्बत करने वालों के साथ असदुद्दीन ओवैसी है और उनके साथ नहीं हैं, जो देश में नफरत पैदा करते हो. बंगाल का मुसमलान जानता है कि हुमांयू कबीर कौन है और किससे साथ मिला हुआ है. वहीं, कई लोगों का मानना है कि हुमांयू अकबर बीजेपी के एजेंट हैं और वह उनके लिए काम कर रहे हैं. इस सिलसिले में हम आपको हुमायूं कबीर के पॉलिटिकल सफर के बारे में बताने जा रहे हैं.

हुमायूं कबीर कौन हैं?

हुमायूं कबीर मुर्शिदाबाद जिले के भरतपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं. रेजीनगर के एक साधारण परिवार से आने वाले हुमायूं कबीर का राजनीतिक सफर काफी उतार-चढ़ाव भरा रहा है. उन्हें मुर्शिदाबाद की राजनीति में एक चतुर खिलाड़ी माना जाता है. उन्होंने मुर्शिदाबाद में कांग्रेस के दिग्गज नेता अधीर रंजन चौधरी के करीबी सहयोगी के तौर पर राजनीति में कदम रखा. वह 2009 से कांग्रेस की मुर्शिदाबाद यूनिट के जनरल सेक्रेटरी थे.

पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक अहम चेहरा रहे हुमायूं कबीर का राजनीतिक करियर काफी उतार-चढ़ाव भरा रहा है. 2011 में वह पहली बार कांग्रेस के टिकट पर रेजीनगर सीट से विधायक चुने गए थे. हालांकि, 2012 में अधीर रंजन चौधरी के साथ बढ़ते मतभेदों के कारण, उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी और तृणमूल कांग्रेस (TMC) में शामिल हो गए और विधायक पद से इस्तीफा दे दिया. इसके बाद उसी साल हुए उपचुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा.

2019 में बीजेपी में हुए थे शामिल

साल 2015 में TMC ने उन्हें पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में 6 साल के लिए सस्पेंड कर दिया. इसके बाद वह 2018 में BJP में शामिल हो गए और 2019 के लोकसभा चुनावों में मुर्शिदाबाद सीट से चुनाव लड़ा, लेकिन सफल नहीं हो पाए. साल 2021 के विधानसभा चुनावों से पहले वह फिर से TMC में शामिल हो गए और भरतपुर से विधायक चुने गए, जिससे उनकी राजनीति में वापसी हुई.