Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3033476
Zee SalaamIndian Muslim

"बाबरी मस्जिद बनाने वाले हुमांयू कबीर हैं बीजेपी के एजेंट; साथ कभी नहीं जाएंगे ओवैसी"

Syed Asim Waqar on Humayun Kabir: मुर्शिदाबाद के बेलडांगा से विधायक हुमायूं कबीर आजकल सुर्खियों में हैं. बाबरी मस्जिद की नींव रखने की सेरेमनी को लेकर पूरे देश में विवाद चल रहा है. इसी बीच विधायक ने AIMIM के साथ संभावित गठबंधन पर चर्चा की थी, लेकिन AIMIM के एक नेता ने हुमायूं कबीर पर गंभीर आरोप लगाए हैं.

Written By  Tauseef Alam|Last Updated: Dec 08, 2025, 02:49 PM IST

Trending Photos

"बाबरी मस्जिद बनाने वाले हुमांयू कबीर हैं बीजेपी के एजेंट; साथ कभी नहीं जाएंगे ओवैसी"

Syed Asim Waqar on Humayun Kabir: पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में बाबरी मस्जिद की नींव रखने वाले हुमायूं कबीर आजकल सुर्खियों में हैं. कबीर राज्य में भरतपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं. उन्हें हाल ही में तृणमूल कांग्रेस पार्टी से 6 साल के लिए सस्पेंड कर दिया गया है. मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के फैसले से नाखुश होकर उन्होंने नई पार्टी बनाने का ऐलान किया है. उन्होंने यह भी कहा है कि वह असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM पार्टी से बातचीत कर रहे हैं और पूरे पश्चिम बंगाल में होने वाले अगले विधानसभा चुनावों में उनके साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ने की योजना बना रहे हैं. हालांकि, AIMIM के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने हुमायूं कबीर पर तीखा हमला किया है और उन्हें BJP का एजेंट तक कह दिया है.

AIMIM के प्रवक्ता सैयद आसिम वकार ने कहा कि हुमायूं कबीर पश्चिम बंगाल के कद्दावर नेता और पूर्व मंत्री सुवेंदु अधिकारी के कोर मेंबर हैं और पूरी दुनिया जानती है कि सुवेंदु अधिकारी अमित शाह की टीम के कोर मेंबर हैं. उन्होंने आगे कहा कि भारतीय मुसलमानों की सोच सकारात्मक है. भारत में मुसलमान विनाशकारी विचारधाराओं को नहीं मानते. वे कभी भी देश के खिलाफ काम करने वालों का साथ नहीं देते. भारतीय मुसलमान शांति और सद्भाव से रहना चाहते हैं और इसलिए ऐसे नेताओं को चुनते हैं जो शांति और अमन को बढ़ावा देते हैं. 

नफरत फैलाने वाले के साथ नहीं है ओवैसी
उन्होंने यह भी कहा कि उनकी समझ से AIMIM चीफ और हैदराबाद के लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी कभी भी नफरत फैलाने वालों और देश को तोड़ने की कोशिश करने वालों का साथ नहीं देते. देश से मोहब्बत करने वालों के साथ असदुद्दीन ओवैसी है और उनके साथ नहीं हैं, जो देश में नफरत पैदा करते हो. बंगाल का मुसमलान जानता है कि हुमांयू कबीर कौन है और किससे साथ मिला हुआ है. वहीं, कई लोगों का मानना है कि हुमांयू अकबर बीजेपी के एजेंट हैं और वह उनके लिए काम कर रहे हैं. इस सिलसिले में हम आपको हुमायूं कबीर के पॉलिटिकल सफर के बारे में बताने जा रहे हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

हुमायूं कबीर कौन हैं?
हुमायूं कबीर मुर्शिदाबाद जिले के भरतपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं. रेजीनगर के एक साधारण परिवार से आने वाले हुमायूं कबीर का राजनीतिक सफर काफी उतार-चढ़ाव भरा रहा है. उन्हें मुर्शिदाबाद की राजनीति में एक चतुर खिलाड़ी माना जाता है. उन्होंने मुर्शिदाबाद में कांग्रेस के दिग्गज नेता अधीर रंजन चौधरी के करीबी सहयोगी के तौर पर राजनीति में कदम रखा. वह 2009 से कांग्रेस की मुर्शिदाबाद यूनिट के जनरल सेक्रेटरी थे.

पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक अहम चेहरा रहे हुमायूं कबीर का राजनीतिक करियर काफी उतार-चढ़ाव भरा रहा है. 2011 में वह पहली बार कांग्रेस के टिकट पर रेजीनगर सीट से विधायक चुने गए थे. हालांकि, 2012 में अधीर रंजन चौधरी के साथ बढ़ते मतभेदों के कारण, उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी और तृणमूल कांग्रेस (TMC) में शामिल हो गए और विधायक पद से इस्तीफा दे दिया. इसके बाद उसी साल हुए उपचुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा.

2019 में बीजेपी में हुए थे शामिल
साल 2015 में TMC ने उन्हें पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में 6 साल के लिए सस्पेंड कर दिया. इसके बाद वह 2018 में BJP में शामिल हो गए और 2019 के लोकसभा चुनावों में मुर्शिदाबाद सीट से चुनाव लड़ा, लेकिन सफल नहीं हो पाए. साल 2021 के विधानसभा चुनावों से पहले वह फिर से TMC में शामिल हो गए और भरतपुर से विधायक चुने गए, जिससे उनकी राजनीति में वापसी हुई.

About the Author
author img
Tauseef Alam

तौसीफ आलम पिछले चार सालों से पत्रकारिता के पेशे में हैं. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है. Amar Ujala,Times Now...और पढ़ें

TAGS

Syed Asim Waqar on Humayun KabirHumayun Kabir SuspensionTMC Suspends Humayun Kabir

Trending news

Syed Asim Waqar on Humayun Kabir
बाबरी मस्जिद बनाने वाले हुमांयू कबीर हैं बीजेपी के एजेंट; साथ कभी नहीं जाएंगे ओवैसी
Bangladesh news
Bangladesh News: हसीना की पार्टी में महाभारत! BNP गुटों में झड़प, 10 समर्थक घायल
Bareilly
Bareilly: माथे पर लगी गोली, हर्ष फायरिंग में बरात के साथ आए रिज़वान की मौत
Indigo Flight Cancel
थकान, भूख और घर जाने का इंतजार; दिल्ली एयरपोर्ट पर दो दिन से बेबस बैठे हज यात्री
Bareilly
Bareilly: मौलाना तौकीर की बढ़ी मुश्किलें, 38 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल
JDU MP on Babri Masjid Construction
मुर्शिदाबाद बाबरी मस्जिद पर मुसलमानों के साथ हैं नीतीश कुमार के सांसद, कही बड़ी बात
Faridabad
Faridabad के दो गावों में बुलडोजर का डर, धरने पर बैठे मुस्लिम समाज के लोग
Punjab
Punjab: सिखों की दी जमीन पर तैयारी हुई मस्जिद; दूसरे गांव में पढ़नी पड़ती थी नमाज
NCERT
विवादों में 7वीं क्लास की NCERT बुक, मंदिरों की लूट और इस्लाम फैलाने का जिक्र
Gazal Hotel Case
अब्बास और उमर अंसारी की किस्मत का फैसला आज, गज़ल होटल केस में अहम सुनवाई