Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3172922
Zee SalaamIndian Muslimबंगाल चुनाव से पहले ओवैसी का बड़ा फैसला, हुमायूं कबीर से तोड़ा गठबंधन

बंगाल चुनाव से पहले ओवैसी का बड़ा फैसला, हुमायूं कबीर से तोड़ा गठबंधन

AIMIM Alliance Break Humayun Kabir Party: पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले AIMIM ने हुमायूं कबीर की पार्टी से गठबंधन तोड़ दिया. पार्टी ने कहा कि उनके बयानों से मुसलमानों की छवि पर सवाल उठे, इसलिए तुरंत प्रभाव से दूरी बनाने का फैसला लिया गया. पूरी खबर पढ़ने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written By  Tauseef Alam|Last Updated: Apr 10, 2026, 07:55 AM IST

Trending Photos

बंगाल चुनाव से पहले ओवैसी का बड़ा फैसला, हुमायूं कबीर से तोड़ा गठबंधन

West Bengal News: पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले AIMIM ने बड़ा राजनीतिक फैसला लेते हुए हुमायूं कबीर की पार्टी के साथ अपना गठबंधन खत्म कर दिया है. पार्टी ने कहा कि कबीर के हालिया बयानों और खुलासों से मुसलमानों की ईमानदारी पर सवाल खड़े होते हैं, जिसे वह स्वीकार नहीं कर सकती. AIMIM ने साफ किया कि वह किसी भी ऐसे बयान या विचारधारा से खुद को नहीं जोड़ेगी, जो समुदाय की छवि को नुकसान पहुंचाए. पार्टी ने तत्काल प्रभाव से गठबंधन खत्म करने का ऐलान किया है.

AIMIM ने इस मौके का इस्तेमाल पश्चिम बंगाल में मुसलमानों के लगातार हो रहे सामाजिक-आर्थिक हाशिए पर जाने के मुद्दे को उठाने के लिए भी किया. पार्टी ने कहा कि यह समुदाय "सबसे गरीब, उपेक्षित और शोषित समुदायों में से एक" बना हुआ है, जबकि दशकों तक ऐसी पार्टियों ने शासन किया है जो धर्मनिरपेक्ष राजनीतिक ढांचे का दावा करती रही हैं, जिनमें ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस और पिछली सरकारें शामिल हैं.

AIMIM ने साफ किया अपना स्टैंड
AIMIM ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, "हुमायूं कबीर के खुलासों से पता चलता है कि बंगाल के मुसलमान कितने असुरक्षित हैं. AIMIM किसी भी ऐसे बयान से खुद को नहीं जोड़ सकती जिससे मुसलमानों की ईमानदारी पर सवाल उठे. आज से AIMIM ने कबीर की पार्टी के साथ अपना गठबंधन खत्म कर दिया है. बंगाल के मुसलमान सबसे गरीब, उपेक्षित और शोषित समुदायों में से एक हैं. दशकों के धर्मनिरपेक्ष शासन के बावजूद उनके लिए कुछ भी नहीं किया गया है. किसी भी राज्य में चुनाव लड़ने के पीछे AIMIM की नीति यह है कि हाशिए पर पड़े समुदायों की अपनी एक स्वतंत्र राजनीतिक आवाज़ हो. हम बंगाल चुनाव अकेले (स्वतंत्र रूप से) लड़ेंगे और आगे किसी भी पार्टी के साथ हमारा कोई गठबंधन नहीं होगा."

Add Zee News as a Preferred Source

चुनाव में महामुकाबला
राजनीतिक जानकारों का मानना ​​है कि AIMIM के इस फैसले से उन निर्वाचन क्षेत्रों में चुनावी समीकरण प्रभावित हो सकते हैं जहां अल्पसंख्यक आबादी काफी ज़्यादा है. जहां कुछ आलोचकों का तर्क है कि इस तरह के कदम से वोटों का बंटवारा हो सकता है, वहीं पार्टी का कहना है कि उसकी भागीदारी से लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व मज़बूत होता है और उन समूहों को आवाज़ मिलती है जिनका प्रतिनिधित्व कम है. इस घटनाक्रम के साथ AIMIM ने पश्चिम बंगाल में अपने दृष्टिकोण में एक स्पष्ट बदलाव का संकेत दिया है, जिससे राज्य में एक अधिक प्रतिस्पर्धी और बहु-कोणीय चुनावी मुकाबले के लिए मंच तैयार हो गया है.

कौन है हूमायूं कबीर
गौरतलब है कि मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बनाने के एक विवादास्पद प्रस्ताव के बाद हुमायूं कबीर को TMC से निष्कासित कर दिया गया था. इसके बाद उन्होंने पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ने के लिए 'आम जनता उन्नयन पार्टी' का गठन किया. पश्चिम बंगाल में 294-सदस्यीय विधानसभा के लिए मतदान दो चरणों में 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को होगा, जबकि वोटों की गिनती 4 मई को निर्धारित है.

इनपुट- ANI

About the Author
author img
Tauseef Alam

तौसीफ आलम पिछले चार सालों से पत्रकारिता के पेशे में हैं. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है. Amar Ujala,Times Now...और पढ़ें

TAGS

West Bengal newsAIMIMAIMIM alliance breakHumayun Kabir party

Trending news

Middle East Tension
अमन का ढिंढोरा पीटने वाले ट्रंप-नेतन्याहू बेनकाब, ईरान की चेतावनी से सहमी दुनिया!
West Bengal news
पश्चिम बंगाल: हर चौथे मुस्लिम वोट पर ब्रेक, इस रिपोर्ट में खुली चुनाव आयोग की पोल!
Firoz Bakht Ahmad
नफरतों के इस दौर में मुल्क में क्या है 'शंकर–शाद मुशायरा' की अहमियत ?
UP News
बिजनौर: तरक्की की भेंट चढ़ा बाबा सैयद का मजार; रातों-रात जिला प्रशासन ने लिया एक्शन!
iran news
इजरायली हमले में IRGC सैनिक का पूरा परिवार खत्म; अकेली जिन्दा बची 18 माह की हेल्मा
Delhi news
दिल्ली दंगा केस में खालिद सैफी को राहत; कोर्ट ने इस काम के लिए दी 6 दिन की जमानत
Uttar Pradesh news
BJP मंत्री सतीश चंद्र शर्मा ने मुस्लिम महिला के बेटे के इलाज को दिए 9 लाख
Uttar Pradesh news
Etah: 66 साल का था चमन मियां का साथ; मरने पर हिन्दू फैमिली ने पढ़वाई जनाज़े की नमाज़!
Pakistan News
क्रिकेटर जो ईसाई से बना मुस्लिम, ऐसे शख्स से किया बेटी का निकाह जिसकी हो रही चर्चा
Badruddin Ajmal vote
'जुबीन गर्ग के लिए न्याय...', बदरुद्दीन अजमल ने AIUDF के लिए मांगा समर्थन