Zee Salaam

अल्लाह के यहां होगा हिसाब, बलरामपुर सीट से हार के बाद इमरान प्रतापगढ़ी पर भड़के AIMIM प्रतिनिधि

Bihar Election 2025: बिहार चुनाव के परिणाम आ चुके हैं. बलरामपुर विधानसभा सीट से AIMIM के  प्रतिनिधि मोहम्मद आदिल बहुत ही कम वोटों से हारने के बाद कांग्रेस नेता इमरान प्रतापगढ़ी पर गंभीर आरोप लगाया है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.  

 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Nov 15, 2025, 01:47 PM IST

Trending Photos

Bihar Election 2025: बिहार चुनाव के परिणाम आ चुके हैं. NDA गठबंधन 2002 सीटों पर जीत हासिल की. वहीं, महागठबंधन को भारी नुकसान उठाना पड़ा. इस बीच AIMIM को बिहार के सीमांचल क्षेत्र ने स्वीकारा है और AIMIM के पांच प्रतिनिधि ने जीत दर्ज की है. इन सब के बीच AIMIM के नेताओं और कार्यकर्ताओं की तरफ से बिहार में कांग्रेस को वोटकटवा बताया जा रहा है. 

खास तौर पर AIMIM से जुड़े लोग कांग्रेस पार्टी के नेता और राज्य सभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी से खफा हैं. AIMIM के लोगों का मानना है कि इमरान प्रतापगढ़ी की वजह से बलरामपुर विधानसभा सीट पर AIMIM को हार का सामना करना पड़ा है. बता दें कि बलरामपुर से AIMIM के प्रतिनिधि मोहम्मद आदिल को 389 वोटों से शिकस्त मिली है. इस सीट से भाजपा की प्रतिनिधि संगीता देवी जीत हासिल की है.

दरअसल, बिहार के सीमांचल क्षेत्र में बलरामपुर विधानसभा सीट पर AIMIM की ओर से मोहम्मद आदिल अहमद ने चुनाव लड़ा था, लेकिन यहां से कांग्रेस ने एक मुस्लिम प्रतिनिधि महबूब आलम को टीकट दिया था. महबूब आलम के समर्थन में इमरान प्रतापगढ़ी बलरामपुर विधानसभा में प्रचार किया और इस चुनाव के बीच गाहे-बगाहे AIMIM पर निशाना साधते रहे. अब चुनाव परिणाम के बाद इमरान प्रतापगढ़ी पर AIMIM के बलरामपुर से प्रतिनिधि मोहम्मद आदिल अहमद ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर करके कई सवाल पूछे हैं. 

मोहम्मद आदिल ने अपनी हार के बाद एक वीडियो में इमरान प्रतापगढ़ी से सवाल पूछा कि आप बताएं बिहार में कांग्रेस पार्टी किस स्थिति में है? उन्होंने आगे कहा कि इमरान प्रतापगढ़ी आप बिहार में मुसलमान को उप-मुख्यमंत्री बनाने आए थे, लेकिन कांग्रेस 6 सीटों पर थम गई? उन्होंने इमरान प्रतापगढ़ी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि आप बलरामपुर के लोगों को बहकाने और बरगलाने आए थे. उन्होंने कहा कि इमरान प्रतापगढ़ी बलरामपुर की जनता आपसे पूछ रही है कि जब मुसलमानों पर होने वाले जुल्म और उनके अधिकारों के लिए खड़ा कौन होगा. 

मोहम्मद आदिल ने कांग्रेस नेता इमरान प्रतापगढ़ी पर आरोप लगाते हुए कहा कि आप ने मुस्लिम कियादत को कमजोर किया है, जिसका हिसाब अल्लाह आपसे जरूर लेगा. उन्होंने कहा कि पूरा बलरामपुर के लोग परिवर्तन के लिए तैयार थे, लेकिन आपने महागठबंधन के नाम पर मुस्लिम कियादत को नुकसान पहुंचाया है.

About the Author
author img
Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

