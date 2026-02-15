Advertisement
SIR पर सियासी संग्राम! ओवैसी का बड़ा आरोप- 'वोटर लिस्ट से नागरिकता छीनने की तैयारी?'

AIMIM Chief Asaduddin Owaisi Statement: AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने SIR प्रक्रिया को लेकर केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए. उन्होंने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि SIR के जरिए नागरिकता अधिकार छीनने की कोशिश हो रही है. उन्होंने तेलंगाना और महाराष्ट्र में SIR लागू होने की बात कही और मेडारम जातरा में 'कोवा बन' विक्रेता से बदसलूकी की घटना की भी निंदा की.

 

Edited By:  Raihan Shahid|Last Updated: Feb 15, 2026, 10:02 PM IST

AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी (फाइल फोटो)
Telangana SIR Controversy: ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के अध्यक्ष और हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी अक्सर अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं. हैदराबाद में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान असदुद्दीन ओवैसी ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर एनडीए की अगुवाई वाली मोदी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए. AIMIM प्रमुख के आरोपों से SIR को आरोप प्रत्यारोप एक बार फिर तेज हो गया.

हैदराबाद में आयोजित AIMIM के 68वें 'रिवाइवल डे' समारोह के दौरान पार्टी अध्यक्ष और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्र सरकार और चुनावी प्रक्रियाओं को लेकर कई गंभीर आरोप लगाए. उन्होंने दावा किया कि भारतीय जनता पार्टी (BJP) के अगुवाई वाली केंद्र सरकार चुनावी रोल के SIR के जरिए लोगों की नागरिकता के अधिकार छीनने की कोशिश कर रही है.

'तेलंगाना और महाराष्ट्र में लागू किया जाएगा SIR'
शनिवार (14 फरवरी) को आयोजित एक सार्वजनिक सभा को संबोधित करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि बिहार के बाद अब तेलंगाना और महाराष्ट्र में भी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन लागू किया जाएगा. उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि जब SIR की प्रक्रिया शुरू हो, तो सभी वास्तविक और योग्य मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट में शामिल कराए जाएं. 

यह भी पढ़ें: टीपू सुल्तान ने सावरकर की तरह आंग्रेजो को लव लेटर नहीं लिखा, जंग लड़ी थी....ओवैसी को क्यों कहनी पड़ी ये बात

AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी, चुनाव आयोग के माध्यम से इस प्रक्रिया का इस्तेमाल कर नागरिकता छीनने की कोशिश कर रही है. हालांकि, तेलंगाना के चुनावी अधिकारियों ने कहा है कि राज्य में चुनावी रोल का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन अप्रैल या मई के दौरान घोषित किया जा सकता है. 

'कोवा बन' विक्रेता पर लव जिहाद के आरोप पर क्या कहा?
इस दौरान AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने तेलंगाना में हाल ही में आयोजित मेडारम जातरा आदिवासी उत्सव के दौरान एक मुस्लिम 'कोवा बन विक्रेता' के साथ कथित तौर पर हुई बदसलूकी की भी निंदा की. उन्होंने मांग की कि तेलंगाना पुलिस उन यूट्यूबर्स के खिलाफ केस दर्ज करे, जिन्होंने कथित रूप से 'कोवा बन' विक्रेता को परेशान किया. ओवैसी ने कहा कि इस तरह की डराने-धमकाने वाली और सांप्रदायिक निशाना बनाने वाली घटनाएं अस्वीकार्य हैं और कानून के तहत सख्ती से कार्रवाई होनी चाहिए.

असदुद्दीन ओवैसी के मुताबिक, विक्रेता 'कोवा बन' बेच रहा था, लेकिन कुछ यूट्यूबर्स ने उसमें 'फूड जिहाद' करने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि अगर किसी को खाना पसंद नहीं था, तो पुलिस को सूचना देनी चाहिए थी. हैदराबाद सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, "आप देश के दुश्मन हैं. मैं इसकी निंदा करता हूं और यूट्यूबर्स के खिलाफ कार्रवाई की मांग करता हूं."

यह भी पढ़ें: BJP नेता ने टीपू सुल्तान को बताया हिंदू विरोधी, ओवैसी पर बोला हमला

About the Author
author img
Raihan Shahid

रैहान शाहिद का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले से हैं. वह पिछले पांच सालों से दिल्ली में सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. Zee न्यूज़ से पहले उन्होंने ABP न्यूज़ और दू...और पढ़ें

TAGS

Telangana NEWSSIR ControversyAsaduddin Owaisimuslim news

