'लॉजिकल डिसक्रेपेंसी' को लेकर चिंताओं पर बात करते हुए उन्होंने आगे कहा, "जिन लोगों के पिता और उनकी उम्र में पंद्रह साल का अंतर है, चुनाव आयोग उसे विसंगति (anomaly) के तौर पर लिख रहा है. अगर किसी के छह बच्चे हैं, तो उन्हें बताया जा रहा है कि हम पांच से ज़्यादा को शामिल नहीं करते हैं. ऐसा कोई कानून नहीं है जो कहता हो कि छह बच्चों वाला व्यक्ति वोट नहीं डाल सकता. इसलिए, यह बहुत महत्वपूर्ण है कि हम इस पर ध्यान दें और अपने दस्तावेज़ सही ढंग से तैयार करें."