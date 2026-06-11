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ज्यादा बच्चों वाले वोटर के नाम SIR से बाहर? ओवैसी ने उठाए गंभीर सवाल

Asaduddin Owaisi Appeal On SIR: ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के चीफ असदुद्दीन हैदराबाद में घर-घर जाकर मतदाताओं को स्पेशल इंटेंसिव रिविजन (SIR) को लेकर जागरूक कर रहे हैं और अपने दस्तावेजों को तैयार रखने की आपील कर रहे हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि जिनके छह बच्चें हैं उन्हें बताया जा रहा है कि हम पांच से ज़्यादा को शामिल नहीं करते हैं. पूरी खबर जाने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written ByZeeshan Alam
Published: Jun 11, 2026, 12:13 PM IST|Updated: Jun 11, 2026, 12:13 PM IST
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