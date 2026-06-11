राज्य चुनें
Asaduddin Owaisi Appeal On SIR: तेलंगाना में चुनाव आयोग वोटर लिस्ट की स्पेशल इंटेंसिव रिविजन (SIR) के तहत 15 जून से जांच शुरू करेगा. इसको लेकर ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के चीफ असदुद्दीन ओवैसी अपनी लोकसभा सीट हैदराबाद में घर-घर जाकर मतदाताओं से अपने दस्तावेज़ सही ढंग से तैयार करने का आग्रह किया.
'लॉजिकल डिसक्रेपेंसी' को लेकर चिंताओं पर बात करते हुए उन्होंने आगे कहा, "जिन लोगों के पिता और उनकी उम्र में पंद्रह साल का अंतर है, चुनाव आयोग उसे विसंगति (anomaly) के तौर पर लिख रहा है. अगर किसी के छह बच्चे हैं, तो उन्हें बताया जा रहा है कि हम पांच से ज़्यादा को शामिल नहीं करते हैं. ऐसा कोई कानून नहीं है जो कहता हो कि छह बच्चों वाला व्यक्ति वोट नहीं डाल सकता. इसलिए, यह बहुत महत्वपूर्ण है कि हम इस पर ध्यान दें और अपने दस्तावेज़ सही ढंग से तैयार करें."
उन्होंने कहा, "जिन लोगों के नाम 2002 में नहीं थे लेकिन 2024 की संसदीय सूची में हैं, उनके पिता, माता, दादा, दादी और परदादी/परनानी की जानकारी को मैप करके उन्हें दिया जा रहा है. अगर किसी का नाम 2002 की मतदाता सूची में नहीं है, तो उन्हें भी अपने दस्तावेज़ तैयार करने के लिए कहा जा रहा है और दस्तावेज़ीकरण के मामले में मार्गदर्शन भी दिया जा रहा है."
'लॉजिकल डिसक्रेपेंसी' कैटेगरी ने राजनीतिक विवाद खड़ा कर दिया, खासकर पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में, जहां क्रमशः तृणमूल कांग्रेस और द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (DMK) ने इसका विरोध किया. यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जिसने ECI को निर्देश दिया कि 'लॉजिकल डिसक्रेपेंसी' सूची में वर्गीकृत लोगों के नाम ग्राम पंचायत भवन, हर सब-डिविजन के तालुका कार्यालयों और शहरी क्षेत्रों के वार्ड कार्यालयों में प्रकाशित किए जाएं.
पश्चिम बंगाल में, शीर्ष अदालत ने कलकत्ता हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को 'लॉजिकल डिसक्रेपेंसी' कैटेगरी के तहत बड़ी संख्या में आपत्तियों की जांच के लिए अधिकारियों की कमी के बीच अतिरिक्त सिविल जज तैनात करने की भी अनुमति दी. इस बीच, तेलंगाना में SIR प्रक्रिया 15 जून से शुरू होगी और ड्राफ्ट वोटर लिस्ट 31 जुलाई को जारी की जाएगी. दावे और आपत्तियां 31 जुलाई से 30 अगस्त तक दर्ज की जा सकेंगी और फाइनल वोटर लिस्ट 1 अक्टूबर को जारी की जाएगी.